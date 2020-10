Horoskop – šta nam donosi nebeska igra Venere u Vagi: Očekuju nas teškoće, izazovi i stari strahovi (do 21. novembra)

Venera ulazi u znak Vage, 28.10.2020 godine. Ona je vladarka ovog znaka. Rekli bi po ovome da dolazi vrijeme fokusa na odnose, javne nastupe, umjerenost i diplomatiju. Bilo bi tako da Venera ne pravi, tokom tranzita kroz ovaj znak koji joj baš leži ( a to znači da njene osobina makismalno dolaze do izražaja) vrlo napete aspekte sa drugim planetama.

Šta nas sve čeka tokom Venere u Vagi, u nastavku otkriva profesionalni astrolog, Nataša Panić.

Koliko je bitan odnos sa drugim planetama tokom jednog tranzita i kako će se to projektovati u našem životu zavisi od same postavke Venere u našim natalnim kartama. Venera u Vagi je svoj na svome. Vrlo su joj bitni odnosi sa drugima ali i kako je ona pozicionirana u javnosti, tj. kako je drugi vide.Tokom hoda kroz Vagu ( do 21.11) praviće loše odnose sa mnogo planeta – Marsom će biti u opoziciji 9.11, sa Plutonom kvadrat 14.11, zatim sledi kvadrat sa Jupiterom 16.11 i sa Saturnom 19.11. Osim Marsa, koji je u Ovnu i to još uvijek retrogradan, sve ostale planete se nalaze u znaku Jarca.

Vrlo je interesantna ova postavka na nebu, jer će gotovo sve planete biti u znacima koji im odgovaraju i gdje se dobro osjećaju. Šta bi to značilo i ko će pobediti kad imamo ovakvu pat poziciju? Kad su planete u lošem odnosu među sobom, a u dobrim pozicijama za sebe ( kao recimo Saturn u Jarcu i Mars u Ovnu a Venera u Vagi, a to se upravo dešava u ovom novembru i zove se T kvadrat) nema pobjednika. Svi su na svojim pozicijama i niko ne želi da popusti.

Nebeska igra započinje ulaskom Venere u ovaj znak. A kako je gore tako i dole. Bićemo svjedoci napetosti i na globalnom nivou, jer tokom ovih dana desiće se još jedna od mnogih Velikih konjukcija koje su nam donijele ovo u čemu se trenutno nalazimo. Tačnije 12.11 na nebu će se desiti konjukcija između Jupitera i Plutona. Obje planete u znaku Jarca na istom stepenu donose nam intenzivne događaje u društvu, tačnije nastavak agonije zvane 2020 godina.

Teško je napraviti sintezu svih dešavanja usred napete nebeske utkamice, jer iz dana u dan pomjeranja Meseca, ali i ostalih planeta i promjene njihovog hoda ( Merkur i Mars tokom prolaska Venere kroz znak Vage izlaze iz retrogradnosti!) mijenjaju konačni rezultat. Jedno je sigurno. Promjenljivi dani započinju napetim odnosom planete ljubavi i zadovoljstva sa njenim ljubavnikom ( Marsom) i boje prvu nedelju njenog ulaska u Vagu, ovog vrlo interesantnog novembra.

Mars je do 14.11 retrogradan i nije spreman za odnose, sav je u prošlosti i nije razriješio mnoge bitke u glavi koje još uvijek vodi. Nezadovoljna odnosom i statusom ali i na potpuno različitim stranama ( zodijaka) ne razumije se sa njim jer su daleko su i razdvojeni. Idući dalje, Venera dolazi u konflikt sa Jupiterom, kojeg možemo definisati kao unutrašnji glas ili intuiciju, kojoj se ova Venera ne želi da povinuje ( ovaj aspekt često govori o preterivanju u svakom smislu ) pa iz nezadovoljstva i nedoraslosti da posluša starog gurua, anđela čuvara ili svoju intuiciju sa kojom je u konfliktu, ide direktno u loš odnos sa Saturnom. Ovo je sigurno najteži aspekt, jer Bog vremena i karme ne prašta.

Obje planete i njihovi stavovi su tvrdi i ozbiljni. Vrijeme je jače od svih nas pa i od ove Venere koja ipak ima podršku od Urana ( Uran se nalazi u znaku Bika!) ali ne i dovoljnu da bi mogla napraviti radikalniji potez zvani oslobođenje od onoga što joj Saturn nameće ( obaveze, ozbiljnost, poštovanje, sistem…). Posljednji aspekt na svom putu kroz ovaj vazdušni znak Venera pravi sa Plutonom, Bogom podzemlja i smrti. Da li će je na kraju obuzeti stari strahovi, da li će doživjeti napade, umiranje ljubavi ili duboku transformaciju koju uvijek nudi ova planeta, pitanje je. Venera u Vagi je simbol pravde i balansa. Mora se postaviti pitanje šta je pravda i pravednost, naročito u utakmici o kojoj je riječ, prenosi “Lovesensa“.

