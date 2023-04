4 znaka Zodijaka koji bezobzirno “odbacuju” ljude iz svog života

Postoje oni horoskopski znaci koji opraštaju i oni koji su spremni da vas izbace i da se ne osvrnu, prenose mediji.

Ova četiri znaka nemaju milosti, i u nekim slučajevima bezobzirno eliminišu ljude iz svog života.

1. Ovan

Ovan nije sklon navikama koje će ga vezati za jedno mjesto i nikad se neće okružiti ljudima koje ne smatra vrijednima svoje pažnje. Ovan je znak kojim upravlja Mars, planeta koju astrolozi nazivaju ‘Bogom rata’ ili ‘planetom akcije’. Jednom kad njima učiniš nažao, dobićeš još jednu priliku samo ako si izuzetno sretna. Ali nemoj računati na to. Neće se oni premišljati, oni će sve veze s tobom presjeći kao da se nikad niste voljeli ili radili zajedno i neće se ni osvrnuti. Ovan naprosto ne želi da troši svoje vrijeme na ljude koji nisu uz njega bez dvoumljenja ili koji bi mogli da ga izdaju.

Ovnovi su rođene vođe, avanturisti su i stvarno dobro društvo. Često se na nešto usmjere s puno strasti, što može biti izvanredno, ali može katkad biti i loše. Ako slučajno otkriješ mračnu stranu njihove vatrene naravi, upoznaćeš osobu koja može istovremeno biti i ljuta i agresivna. Ovan je ratnik i uvijek je spreman za bitku. Ako im staneš na put, izvadit će svoj mač i prerezati sve svoje veze s tobom.

2. Lav

Lavovi znaju biti veoma romantični, velikodušni i lojalni prema ljudima koje zavole. Što se tiče ljubavnih veza, Lavovi se lako zaljubljuju i čak ponekad u tome i prenagle. Oni vole da budu zaljubljeni. Ali iznad svega vole kad ih vole. U svakom slučaju, Lav voli biti u središtu pažnje. Poznato je da vole svjetla reflektora i da im je jako stalo do toga kako ih drugi vide.

Tim znakom vlada Sunce, koje isto ima kraljevski status. Lav je često najodaniji prijatelj kojeg možeš imati, ali ako zaključi da ga nisi dostojna, on će te odrezati i taj će odnos završiti bez odugovlačenja. Za Lava je najvažnije kako se neko u vezi odnosi prema njemu, bio on prijatelj ili ljubavnik. Lav razmišlja ovako: ako ja mogu biti lojalan tebi, nema razloga da ti nisi lojalna meni. Na njegovom dvoru nema mjesta za one koji mu nisu odani. I tačka.

3. Škorpija

Škorpije znaju dobro šta žele i šta ne žele. Ako se nekome dogodi da kod ‘svoje’ Škropije završi na popisu onih koje ne želi, Škorpija će se na ulici od te osobe samo okrenuti i otići. Škorpija je vodeni znak koji sve osjeća veoma duboko. Ako povrijediš Škorpiju, ona će to osjetiti, baš lično. Njima je svaka povreda tim teža jer su veoma oprezni koga puštaju blizu. Jednom kad ti se Škorpija otvori i povjeri, a ona to ne čini ni često ni s mnogima, moraš da budeš svjesna toga da on to shvata veoma ozbiljno.

4. Vodolija

Vodolije vole da se brinu za druge, za njih se zna da vole svoju širu zajednicu i da vole da pomažu ljudima. Oni su posebni i puni razumijevanja. Mogu da postanu prijatelji sa bilo kime. Ali zaista ne podnose lažove, lopove i sve one s lošim namjerama. Mogu se oni i praviti da su ti oprostili, ali nikad neće zaboraviti uvredu i onoga ko ih je povrijedio. Oni su samostalni, osjećaju se dobro i kad su sami i uvijek će lako pronaći onoga ko će te zamijeniti kad te odbace, piše “Krstarica“.

