Cink ne može sam da se izbori sa korona virusom: Ova dva vitamina su ključna u prevenciji i liječenju!

Vitamini C i D od nedavno se koriste za lečenje novog korona virusa, tvrdi doktor Džozef Merkola.

Kada je komplet za prvu pomoć prazan, a lekari imaju ograničen izbor, odjednom će osnove opet postati prava opcija.Lečenje vitaminom C za infekciju korona virusom

“Kritičnim bolesnicima sa korona virusom u najvećem bolničkom sistemu države Njujork daju se velike doze vitamina C. Dr Endrju Veber, pulmolog i specijalista intenzivne nege svojim pacijentima na odeljenju intenzivne nege s korona virusom daje 1.500 mg vitamina C intravenski.

Onda se identične količine snažnog antioksidansa ponovo uvode tri ili četiri puta na dan, rekao je dr Veber. Šema lečenja je zasnovana na eksperimentalnom lečenju ljudi u Šangaju u Kini.

“Pacijenti koji su primali vitamin C osećali su se značajno bolje od onih koji nisu primali vitamin C”, rekao je dr Veber i dodao da nivo vitamina C kod pacijenata sa korona virusom naglo opada kada njihov organizam preterano reaguje na infekciju.

Ispovesti lekara koji se bore protiv korona virusa: Ovo je veoma važno!

Prema Veberu, vitamin C se koristi u kombinaciji sa antimalarijskim lekom hidroksihlorokinom i antibiotikom, koji su takođe pokazali dobre rezultate u lečenju korona virusa.

Prema dr Ronaldu Haningekeu, svetski priznatom stručnjaku za vitamin C koji je lično kontrolisao desetine hiljada doza ovog vitamina, sugeriše da medicina tako polako shvata važnost vitamina C, jer ih vide kao jednostavan vitamin, mada je zapravo moćan antioksidant koji može pomoći u neutralisanju patogena kada se uzima u velikim dozama.

U razgovoru sa dr Andrejem Saulom, glavnim urednikom informativnog servisa za Ortomolekularnu medicinu, 17. marta 2020., pominje se razgovor sa južnokorejskim lekarom koji ubrizgava 100.000 IU vitamina D i 24.000 mg (24 g) intravenskog vitamina pacijentima i medicinskom osoblju C.

“Rekao je da se ovi ljudi oporavljaju za nekoliko dana”, kaže Saul.

Kako Saul objašnjava, vitamin C u ekstremno velikim dozama deluje kao antivirusni lek, efikasno ubijajući viruse. Uprkos činjenici da ima protivupalno delovanje koje pomaže u sprečavanju masivne kaskade citokina povezanih sa teškom infekcijom kovidom 19, njegova antivirusna sposobnost verovatno je više povezana sa činjenicom da je odličan alat za uklanjanje slobodnih radikala.

Vitamin C efikasno leči sepsu

Iako je protokol Vitamin C nov za lečenje COVID-19, on se koristi kao lečenje sepse od 2017. Protokol sepse na bazi vitamina C razvio je dr Pol Marik, specijaliste hitne službe u bolnici u Istočnoj Virdžiniji koja ga je usvojila kao standard lečenja.Važno je napomenuti da lečenje nema nuspojave, a pokazalo se da je 2009. godine vitamin C bio spasonosni lek protiv svinjskog gripa, tako da je jasno zašto se kineski i američki lekari nadaju njegovoj pomoći u borbi sa korona virusom.

Važnost vitamina C naglašena tokom SARS pandemije

Još 2003. godine, tokom SARS pandemije, finski istraživač pozvao je na istraživanje upotrebe vitamina C nakon što su naučnici pokazali da on smanjuje trajanje i jačinu prehlade kod ljudi i značajno smanjuje osetljivost na upalu pluća. U pismu objavljenom u časopisu Antimikrobna hemoterapija, dr Hari Hemilija je napisao:

“Nedavno je identifikovan novi korona virus kao uzrokteškog akutnog respiratornog sindroma (SARS). U nedostatku specijalnog tretmana, treba razmotriti mogućnost da vitamin C može imati nespecifičan uticaj na neke virusne infekcije disajnih puteva. Postoje brojni izveštaji da vitamin C može uticati na imuni sistem, na primer, funkciju fagocita, transformaciju T-limfocita i proizvodnju interferona. Konkretno, vitamin C povećava otpornost kultura trahealnih kultura na infekciju ptičjim korona virusom.”

Neverovatna pretpostavka šefa američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti o vitaminu D

Vitamin D je još jedna snažna komponenta u prevenciji i lečenju gripa. Iako izgleda da vitamin D nema direktan uticaj na sam virus, on pojačava imuni sistem, što omogućava domaćinu da se efikasnije bori protiv virusa. Takođe suzbija upalne procese. Ako se uzimaju zajedno, to može učiniti da vitamin D bude koristan protiv kovida 19,piše Stil

Facebook komentari