Horoskop za vikend: Doživjet ćete 1 000 blokada, ali i najljepša čuda (do 19. oktobra 2020. godine)

Počeo je mlad Mjesec, trenutno smo u fazi retrogradnog Merkura, Mars je još uvijek retrogradan, a nalazimo se u vladavini Vage – horoskop za vikend predviđa rastanke, promjene u odnosima, ali i velike ljubavi.

Petak je rezervisan za novi početak i mlad Mjesec u Vagi. Ovo je duboki izdah naše planete, a i mi bi trebali duboko da izdahnemo sve ono što više ne radi za naše dobro. Otpustiti svaki višak koji nas koči i usporava. Anđeo koji vlada ovom pentadom od 20-25 stepena Vage je HAHAHEL, a njegova priroda se izražava kroz ostvarenje misije. On nas uvodi u stanje duhovnosti, u prevazilaženje sebe.

Kako je Saturn upravo egzaltiran u ovoj pentadi na 20° Vage, vidimo koliko je ovaj mlad Mjesec kao poziv da se okrenemo duhovnom učenju i radu na sebi. Ovaj Anđeo daje dobru inspiraciju, religiozni duh i veliku ljubav prema drugima i mogućnost da prezaviđemo svoj mali ego. HAHAHEL pomaže svim osobama koje osjećaju da imaju misiju koja prevazilazi njihove “male živote” i spremni su da urade nešto veliko za svoj kolektiv kada dobijaju energiju, inspiraciju i dobro zdravlje, kako bi mogli da ispune svoju misiju!

U subotu i nedjelju oba svjetla, Mjesec i Sunce su u kvadratu sa jakim Saturnom. To može da ukaže na neko nerazumijevanje sa roditeljima ili osobom, koja je za nas autoritet. To je površna manifestacija, dublje značenje ovih aspekta se nadovezuje na priču mladog Mjeseca i Anđela HAHAHEL-a. Mnoge osobe će osjetiti sa ovim mladim Mjesecom da je potrebno da otpuste i završe neke neudobne odnose koji se dugo vuku kroz život, ali ne nalaze dovoljno snage da to urade.

Ta energija teških odnosa ih sve više umanjuje, blokira i uvodi u stanje bolesti. Naša Duša je rođena da bi živjela svoja čuda koja želi, a onda naiđe na hiljade blokada koje je udalje od njenih želja i svrhe zbog koje se ponovo inkarnirala. Tako ona vremenom sve više pati.

Saturn je zato tu da nas na to podsjeti kroz periode kriza, depresije i težine… On je tu da nas podsjeti na stare zavjete naše Duše i njene prave potrebe, zbog koje je i došla u ovaj svijet! Ako vas u narednom periodu neko napusti to je svakako dobro za vas, jer taj neko vas vjerovatno nije ni zasluživao!

Prilagođeno sa: Profesionalna astrologija

Facebook komentari