3 ŽENSKE GREŠKE KOJE ODBIJAJU MUŠKARCE: Odmah ovo prestanite! MUŠKARCI TO MRZE

Nemojte glumiti nuhvatljivu! Dosta puta čujemo da muškarci vole kada je žena tajanstvena, misteriozna, neuhvatljiva. Mnoge žene žele da muškarci „trče“ za njima, dok ih ne uhvate. Naravno, ne trebate na muškarčev prvi glas, da poletite za njiim, ali nema potrebe ni da glumite ledenu kraljicu.

Nijedna žena ne treba dozvoliti sebi da je prva lijepa riječ zadovolji. Da ste u srednjoj školi, to bi bilo prihvatljivo. Međutim, u zrelijoj dobi to nije poželjno. Dokažite mu da ga želite bolje upoznati, malo više razgovarati i da vam odgovara, ukoliko odgovara.

Nemojte biti dostupni svima! Gdje god da izadjete, bilo da ste na večeri ili u noćnom klubu, budite dostojanstveni. Ako primijetite da vas neki muškarac odmjerava, budite sigurne da proučava kakva bi si osoba. Daj mu do znanja da nisi laka djevojka,piše Kurir..

Nemoj da pomisli da si jedna od onih što bi odmah „u krevet“. Ako je riječ o normalnom, zrelom muškarcu i ako mu se dopadate, on će zaključiti da ste djevojka za vezu i počeće razgovor sa vama. Dajte do znanja da ste dostojni i puni samopouzdanja, jer ako se prikažete u drugačijem svjetlu, samo ćete privući muškarce koji su pogrešni i koji nisu spremni za vezu.

Nemojte mnogo razmišljati kako i zašto.. Upoznali ste lijepog muškarca i on vas je pozvao na večeru. Veoma vam je lijepo i prijatno sa njim. Vodite zanimljiv razgovor. Niste sigurni da li je on pravi muškarac za vas, ali znate i da vam je mnogo lijepo i zabavno i da to odavno niste osjetili u prisustvu nekog muškarca.

Da li je on ovakav sa svakom djevojkom? Ili me smatra prijateljicom, pa je zbog toga otvoren? Da li bi stvarno sa prijateljicom pričao o svim ovim stvarima? Možda je mogao na drugačiji način da me gleda.. Dosta! Ne smije biti ovakvih analiziranja.

Ovo je pogrešno i to ni slučajno nemojte da radite. Ako vam je lijepo s njim, uživajte. Opustite se! Ako osjećate bilo kakvu povezanost, pustite da vas emocije vode dalje.. Razmišljanje ostavite sa strane i prepustite se trenutku.

Facebook komentari