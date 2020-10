Zašto je odnos s bivšim istovremeno dobra i loša ideja

Naravno, tu su i ljudske fizičke potrebe, ali mnogi ljudi nakon razvoda utjehu ponovno pronalazi u bivšem partneru zbog straha od novog i nepoznatog, kao i zbog prepoznatljivog osjećaja i rutine, piše Psychology Today.

Kako tvrde naučnici sa Univerziteta Nortvestern: “Orgazmi su tako dobri jer se*sualna stimulacija šalje mozak u promijenjeno stanje svijesti, blokira sve ostalo i omogućava ljudima da se fokusiraju isključivo na senzaciju”.

Se*s oslobađa neurohemijske supstance koje stvaraju emocije, osjećaje privrženosti, pa čak i ljubav, zaključili su naučnici. Suštinski, oni smatraju da se*s postaje ugodniji i strastveniji kada ga upražnjavate sa bivšim partnerom, jer veza između vas već postoji.

“Povratak bivšem u se*sualnom smislu zauvijek će biti fenomen”, kaže stručnjak za se*s i veze Endru Houp.

“Ne morate da budete u istoj sobi sa bivšim ljubavnikom ili supružnikom, ali i dalje ćete osjećati neku vrstu veze s njim”.

Ali, to nije uvijek dobra ideja, a evo i zašto.

Ses neće biti tako dobar kao prije

Dobar se*s se ne događa bez neke vrste emocionalne veze. Bez obzira na to koliko je bilo dobro prije nego što ste se razveli, sada neće biti tako dobro jer se veza koju ste imali u najmanju ruku promijenila. Razveli ste se jer je ili veza koju ste nekada imali nestala ili se promijenila. U ovom trenutku možda su jedine stvari koje vas održavaju strast i fizička privlačnost.

Se*s neće inicirati ponovno zaljubljivanje

Uprkos tome što postoji emocionalna veza između dvoje ljudi koji su fizički bliski, ne zaboravite da ljubav zahtijeva mnogo više od seksa. Potrebno je uzajamno poštovanje i želja da tuđe potrebe stavite ispred svojih. Ali, očigledno je da nijedno od vas dvoje to ne radi, jer da to stvarno i radite ne biste se razvodili.

Mogli biste da povrijedite djecu

Ako ste se već razveli i djeca su prošla kroz tu vrstu porodične promjene, nemojte ih zbunjivati time što ćete se povremeno viđati zbog seksa sa bivšim. Velika je vjerovatnoća da će djeca shvatiti da su “mama i tata opet zajedno”, što suštinski ne odgovara istini, a ta činjenica bi djecu mogla ponovo da povrijedi, kao i odluka o maminom i tatinom razvodu, ma koliko da je bio civilizovan, prenosi “Radiosarajevo“.

Rizikujete da izgubite samopoštovanje

Bez obzira na to koliko se trudite da to prikažete kao “samo seks”, na kraju će jedna strana početi to da doživljava kao nešto više. A šta onda kada “istjerate stvari na čistac” i čujete od “druge strane” da je to ipak “samo se*s”?

Jedino što dobijate na kraju su slomljena srca, usamljenost i gubitak samopoštovanja. Razmiliste još jednom da li je čak i odličan se*s vrijedan takve žrtve.

