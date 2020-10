Zašto žene varaju? Mali vodič za muškarce koji osjećaju da u vezi nešto nije kako treba

Žene varaju iz mnogih razloga, baš kao i muškarci, ali razlozi su upravo ti koji prave razliku između nje i njega. Istraživanja američkih stručnjaka pokazala su da su razlozi zbog kojih žena vara svog muža ili partnera veoma kompleksni, ali da muškarcima mogu da posluže kao smjernica da nešto učine kako do prevare ne bi došlo. Poslije prevare teško je vratiti se na staro, a još teže postići nešto bolje. Američki se*sualni terapeut dr Tami Nelson i psiholog Margaret Pol ovako su objasnile razloge zbog kojih žene danas varaju svoje partnere.

Žene varaju zbog sek*a

– Žene cijene dobar se*s kao i muškarci. Varaju kad pronađu muškarca ili ženu koji ih uzbuđuju. Ako vam neko kaže da muškarci varaju zbog se*sa, a žene zbog osjećanja, griješi – kaže Nelson. Nedavno istraživanje objavljeno u “Journal of Se* Research” pokazalo je da, iako su muškarci i dalje skloniji prevarama zbog se*sualne raznolikosti, to je i među tri glavna razloga zbog kojih i žene varaju.

Nezadovoljne su vezom

Ova studija pokazala je i da je jedan od glavnih razloga zašto žene varaju taj što više nisu zaljubljene u partnera. Čak i ako je ljubav još prisutna, žena koja je nesretna u svojoj vezi može biti sklonija varanju. Bilo zbog ljutnje, finansijskih ili porodičnih problema, žena je u nadi da će prevara da joj donese ono što u trenutnoj vezi nema, piše “Informer“.

– Žene varaju jer se odnos kod kuće polako hladi. Ako sa partnerom osjeća napetost ili dosadu, uzbuđenje sa strane može biti privlačno – kaže Nelsonova.

Bila je to samo greška

– Ponekad žena ulazi u ljubavnu aferu samo zato što joj se ukazala prilika. Žene umiju da se često ponašaju impulsivno i onda zbog toga zažale. Ovakve prevare nemaju nekog velikog značenja, u ovim situacijama žena je samo iskoristila priliku i to je to – objasnila je Nelsonova.

Žele intimnost

Žene uvijek imaju potrebu za bliskošću, bila ona fizička ili emocionalna. Ako se žena u svojoj vezi ne osjeća bliskost sa partnerom, a naiđe neko ko pokaže takvu vrstu intimnosti, stvoriće se privlačnost. Istraživanja su pokazala da žene mogu da ostvare veoma jaku emotivnu povezanost sa nekom novom osobom s kojom varaju. Muškarci su varalice, ali im se rijetko dešava ovakva povezanost.

Nova osoba čini da se ona osjeća posebno

– Žene često govore da se zbog ljubavnika osjećaju posebno, se*si i obožavano, a tu je pažnju teško zanemariti. Uz supružnika ili dugogodišnjeg partnera ovog osjećaja obično nema.

Imaju nisko samopoštovanje

S druge strane, psiholog Margaret Pol kaže da žena koja vara može imati problem sa samopoštovanjem. Nedostatak ljubavi prema sebi može nekoga da natjera na varanje. Kada žena nema sposobnost da se zauzme za sebe u vezi, onda čezne za pažnjom.

– Ove žene su svjesne da im muškarac sa kojim varaju partnera neće pružiti tu pažnju koja im nedostaje, ali im se čini da će prevarom one učiniti bar nešto za sebe – objašnjava Margaret Pol.

Varanje – bjekstvo od problema

Varanjem žene ponekad žele da zaborave na probleme u kući, na poslu. Kao što se neki muškarci na primjer okreću alkoholu, drogama, tako žene počinju da varaju kako bi izbjegle da probleme koje imaju riješe, da se sa njima suoče.

Žele prekid veze ili promjenu

I na kraju, žene varaju jer žele da im veza “pukne”, a lakše im je da to “kažu” varanjem nego iskrenim razgovorom sa partnerom. Ali, takođe, žene varaju jer žele da se nešto u njihovoj trenutnoj vezi promijeni. Dakle, žene varaju da bi izašle iz braka ili da bi ostale u njemu. Ovo je najopasnija prevara… Kako da budemo sigurne da će ga prevara natjerati da se promijeni i da oprosti prevaru?

Facebook komentari