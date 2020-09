Pronalaženje sreće kroz znak: Djevica – prvo voli sebe, Škorpion – predaj se svojoj strasti

Ovan: Znaj ko si

Ovan vlada našim licem, glavama, našim identitetom. Bez snažne svrhe ili identiteta u životu, Ovan ne može biti sretan. Vladar mu je planet Mars i on je prirodni vođa; on je borac, pobunjenik koji mijenja pravila.

Njemu je potreban cilj, svrha i potrebno mu je da razumije tko je.

“Smiri svoje misli … pogledaj duboko u sebe. Tiho se zapitaj – tko sam ja? I pričekaj da se slika pojavi

Kad se usredotočiš na ono što želiš, zadrži vatru koja gori za tu želju i dobit ćeš željeno.”

Bik: Jak osjećaj samopoštovanja

Bez snažnog osjećaja samopoštovanja, Bik ne može biti sretan. Vladar mu je planeta Venera, božica ljubavi i finih stvari u životu. Ona manifestira sve te stvari, uključujući i naše osobne financije.

Jednom kada Bik može jasno reći što mu je potrebno, on postaje jači i odmah dobiva ono što zaslužuje. On je pravi majstor manifestacije.

“Ono što trebaš učiniti je zamisliti sliku onoga što želiš. Provjeri jesi li usklađen sa svojim istinskim vrijednostima – i kao čarolijom, to će se ostvariti.”

Blizanci: Komuniciraj slobodno

Blizanci koji se zbog nekog razloga ne mogu izraziti ne mogu biti sretni. Potrebna im je sloboda da izraze svoje osjećaje i emocije kroz najbolji mogući način: riječi. Riječi su Blizancima najbolji prijatelji.

Njihov vladar je Merkur: planet koji upravlja našim umom, našim mislima i svim oblicima komunikacije. Blizance čini talentiranim piscima, pjesnicima, glazbenicima i govornicima, prenosi “Atma“.

“Tvoj bogati um ima puno toga za reći, a svijet čeka da to čuje.”

Rak: Dom je tamo gdje je srce

Rak bez sigurne i udobne ljuske, gdje on može biti ono što jest, ne može biti sretan. Dom koji zove svojim vlastitim; mjesto gdje se njegove emocije mogu slobodno razmjenjivati s ljudima koji ga okružuju (neposredna obitelj, supružnik ili djeca), koji ga razumiju, omogućit će mu da bude ono što on jest.

To je njegov temelj: Sretan dom.

“Stvori svoje svetište. Ti si najemocionalniji od svih znakova, jer tobom vlada Mjesec, koji kontrolira more i ocean. Odnos s majkom/ocem i pronalaženje mira je karmički zadatak koji treba odraditi.

Ako postoje stvari koje treba izreći, sada je vrijeme da ih kažeš.”

Lav: Izrazi se hrabro

Lav bez ponosa, možda neće biti sretan. Ponos ima svrhu. Lavom vlada Sunce i on uvijek mora biti okružen svojom publikom, mora biti središte pažnje.

Sunce je svjetlo koje jarko svijetli kroz naše srce i mi svi, a Lavovi posebno moraju otkriti što je to što vole kroz kreativno samoizražavanje. To se obično vrti oko prevladavanja nekog straha.

“Riješi se svojih nesigurnosti. Čini ono što voliš i čini to s milošću i strašću. Ti si zvijezda.. vrijeme je da sjajiš.”

Djevica: Prvo voli sebe

Djevica bez dobre rutine, fizički i emocionalno, možda neće biti sretna. To nije zato što joj nedostaje disciplina ili je lijena – upravo suprotno. To je zbog toga što najprije misli na druge. Djevice su po prirodi osobe koje daju i koje podučavaju; one su Majka Tereza i Gandhi našeg svijeta.

Odustajanjem od svog života zbog drugih, često zaborave ono što moraju učiniti za sebe. Djevicom vlada također Merkur.

“Imaš prirodno organiziran um, u svojoj glavi čuvaš dugi popis stvari koje treba obaviti i sve je savršeno organizirano.

Nauči prvo voljeti sebe. Usredotoči se na sebe, a drugi će te pratiti i više će te cijeniti. Tvoja obitelj će shvatiti da moraš vježbati 20 minuta prije početka doručka, a posuđe će čekati.

Osjećat ćeš se puno bolje nakon što ustališ rutinu.”

Vaga: Ravnoteža energije

Nesretni odnosi jednako su nesretan život za ova topla bića. To mogu biti i poslovni osobni odnosi. Vaga bez druge osobe u svom životu (bliska prijateljica, rođak ili neka druga posebna osoba) možda neće biti sretna.

Njen vladar je Venera. Vaga je ona kojoj je najviše potrebna uravnotežena energija, da se osjeća živom i da je u dobrom raspoloženju.

“Rad, društvo i osobno vrijeme je ključno za tvoju dobrobit. Nemoj previše sebe davati svom partneru u životu i nemoj previše vremena provoditi u izolaciji.

Vibracije privlače tvoje pleme; ostani pozitivan i pravi će ljudi doći u tvoj život.”

Škorpion: Predaj se svojoj strasti

Ako Škorpion nije strastan u vezi nečeg posebnog u njegovom životu, možda neće biti sretan. Ovaj znak zodijaka najčešće povezuju sa seksom, te s tajanstvenim i mističnim stvarima.

Oni su kreativna bića kojima vlada ne samo Mars, već i duboki, transformativni, ledeni planet – Pluton.

Škorpion je najmoćniji znak, on vidi dalje od površine i još dalje od toga. Ne boji se istražiti dubine hladnog oceana, tako da ga se mnogi boje.

Dosada je smrt Škorpionu.

“Saznaj kako otpustiti. Budi posvećen onom što te tjera da se osjećaš živim. Budi u ljubavi s onima koji se povezuju s tobom na najdubljoj razini i budi Feniks koji se diže iz pepela, kako bi svoje darove donio na svjetlo.”

Strijelac: Nastavi učiti

Strijelac koji ne uči nešto novo ili ne otkriva nove zemlje, možda neće biti sretan. Ti si filozof, inovator svijeta.

“Možeš učiniti sve što zamisliš i moraš biti siguran da razmišljaš dovoljno široko.

Nikada nemoj dopustiti da postaneš samozadovoljan. Jupiter, tvoj zločesti dječak, veliki vladajući planet, želi ti darovati sve što želiš. Kada putuješ, širiš svoje horizonte, svako mjesto koje posjetiš postat će dio tvoje suštine i naučit ćeš mnogo više o sebi.

Vrijeme je da odrasteš i vidiš da su velike promjene počele dolaziti u tvoj život, a bolje su ako samo možeš – vjerovati.”

Jarac: Drži cilj u umu

Jarac bez velikog cilja, možda neće biti sretan. Jarac se penje visoko i uporno, sve dok ne stigne do vrha planine. Jarcem vlada naš čuvar vremena – Saturn.

Dok se uspinje prema vrhu, mi ostali se pitamo: “Kako to radi?” Vjeruje – to je njegova tajna. On je usredotočen na cilj, on će preživjeti i doći će do njega jednoga dana, bez obzira na to koliko je pritiska trebao podnijeti i kolike je prepreke trebao savladati. Čvrsti rad i ustrajnost uvijek daju rezultat.

“Nemoj život shvaćati tako ozbiljno i nauči pjevati dok se penješ do svog cilja.”

Vodenjak: Ostani povezan

Vodenjak u izolaciji, možda neće biti sretan. Možeš sjediti ispred svog računala i povezivati se s tisućama ljudi. Ali tebi je potrebna osobna veza u ovom životu, van interneta.

Prijatelji i obitelj važni su Vodenjaku. Čak i ako to ne pokazuje. Vrlo brzo se povezuje s mnogima, ali jako lako prekida odnose. Odlično se snalazi u novom okruženju.

To je njegov način života; on zna samo za sadašnji trenutak. Vladar mu je planet Uran. Njegov um radi punom parom i vidi stvari vrlo različito od većine. Iznenadne promjene se događaju u trenutku, a način na koji ih vi rješavate čini svu razliku.

“Znaj da ćeš uvijek biti u redu, s jakim, trajnim vezama, koje će te uvijek iznova energizirati.”

Riba: Znaj da znaš

Ribe koje ne vjeruju u svoju intuiciju i izgledaju kao da su izgubljene u moru, možda neće biti sretne.

“Ti si ona osoba koja vidi bolje od drugih, a vjerojatno znaš sljedeće riječi koje ću napisati prije no što ih ispišem. Neptun, tvoj vladajući planet drži te prirodno povezanim s Eterom.

U vremenu u kojem koristiš droge, alkohol ili druge opijate, ti bježiš od istine. Ti si ovdje kako bi pomogao drugima i vodio ih svojim unutarnjim znanjem.

Nemoj skliznuti u tamne dubine morskih struja. Duboko udahni i diži se kroz površinu i neka svatko vidi kakvo si čudo. Tvoja intuicija će te uvijek voditi. Što si više povezaniji s Izvorom i duhovniji, to ćeš biti sretniji.”

Facebook komentari