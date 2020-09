Horoskopski znak otkriva koju to grešku u ljubavnoj vezi stalno ponavljate

No, možda bi bilo pametnije da, umjesto čitanja horoskopa osvijestite svoje ponašanje i pristup odnosu i poradite na navikama koje se trebaju mijenjati.

Ipak, ako vas zanima što kažu zvijezde i hoće li otkriti zašto stalno ponavljate iste greške u ljubavnoj vezi, evo što kaže astrolog Lisa Stardust.

OVAN

Ovnovi su borci, posebno kada je u pitanju ljubav, ali savjet je da svoje želje malo ublažite ako se javi osjećaj prisile. „Ne trudite se toliko oko ljubavi, što manje forsirate to su veće šanse da će sve biti puno bolje“, savjetuje Stardust.

BIK

Bikovi su jako romantični, ali mogu biti tvrdoglavi kao nitko, što će uzrokovati probleme u komunikaciji. Savjet je da se malo opustite i poslušate što vam partner ima za reći.

BLIZANAC

Oni vole puno pričati o svemu, a i o svojim osjećajima pa bi trebali pripaziti o tome kako svoje misli predstavljaju drugima kako ne bi ispalo da se igraju s partnerovim osjećajima. Budite svjesni onoga što izgovarate i ne igrajte igrice.

RAK

Dok rakovi vole sve što je vezano za ljubav, ponekad se čini da često koriste obrambeni mehanizam kako bi se zaštitili od mogućeg razočaranja. To je najčešća greška koju ponavljaju pa astrologinja savjetuje da se opustite i pustite ljubav u svoj život. Upravo je ja to vrijeme kada vaša ljubaznost može doći do izražaja i vi ćete moći doživjeti pravu ljubav.

LAV

Poznati po tome da sebe vole najviše, mogu oni jednako dobro voljeti i druge. Problem je što često stvaraju pritisak u vezi i žele da sve bude najbolje moguće. Naučite kako prihvatiti tuđe mane i ne mjerite partnera prema svojim visokim standardima.

DJEVICA

Djevice su ozbiljni radnici, bilo da se radi o poslu ili ljubavi. No zašto toliko pritiska unosite u svaku vezu kada dobro znate da savršeno ne postoji? Stardust podsjeća djevice da neće pronaći osobu koja je savršena, ustvari ona može biti i puno manje od toga. Naučite kako prihvatiti partnerove mane kako biste naučili voljeti partnera zbog onoga što on stvarno je.

VAGA

Da, ovaj je znak sav posvećen ljubavi ali imaju problema s ostankom u vezi jer često u nju „ulete“ bez da su naučili nešto više o osobi i stvarno odlučili posvetiti se odnosu. Prestanite ulaziti iz veze u vezu i nemojte se upuštati u ozbiljne odnose prije nego osobu malo bolje upoznate.

ŠKORPION

Kako u životu, tako i u ljubavnoj vezi – njima je jednostavno jako teško nekome potpuno vjerovati, ali kada se uz nekog opuste, oni se potpuno i prepuste. Koristite svoju jako intuiciju kako biste nekoga procijenili i opustite se, prenosi Ordinacija.hr.

STRIJELAC

Njima je avantura uvijek na prvom mjestu pa tako i u ljubavi. Poteškoće dolaze kada se treba vezati za jednu osobu i ostati uz nju bez obzira na sve što dolazi, pa je savjet da se pokušate zadržati na jednom mjestu kako biste uistinu uživali u ljubavi.

JARAC

To što ste oštri prema sebi ne mora značiti da morate biti i prema drugima. Ono što vas motivira ne mora motivirati partnera. Ne budite kritični i pokušajte malo bolje upoznati sebe jer ste bolji nego što mislite.

VODENJAK

Njihova je zaigranost često prepreka odanosti u vezi. Ne stvarajte stalno prepreke preko kojih partner mora preskakati kako bi došao do vas, budite otvoreni i fokusirajte se na to kako vezu učiniti opuštenijom, a ne samo svoj život.

RIBE

Kada je u pitanju ljubav, ribe će teško odlučiti što žele. Oni su sanjari koji vole nogama biti čvrsto na zemlji, ne privlače ih obaveze. Savjet je da donesete odluku i držite se nje, a to će vam omogućiti da naučite kako biti prisutan u trenutku umjesto da razmišljate o opcijama koje možda negdje čekaju na vas.

