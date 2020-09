KOLIKO KRATKO JE PREKRATKO Prijevremena ejakulacija ženama nije glavni izvor frustracije, veći problem im je jedna druga iritirajuća stvar

Prijevremena ejakulacija je stanje u kojem muškarac ejakulira vrlo brzo nakon penetracije (ponekad i prije nje) te ne može odgoditi ejakulaciju Prema novijim istraživanjima, svaki seks koji traje ispod tri minuta se smatra prijevremenom ejakulacijom.

Međunarodno društvo za seksualnu medicinu predstavilo je tri različite definicije seksualne disfunkcije kod muškaraca:

Ejakulacija koja se uvijek događa nakon minute trajanja vaginalne penetracije kod prvog seksualnog iskustva ili kasnije traje najčešće tri minuta ili manje.

Nesposobnost da se odgodi ejakulacija kod svih ili skoro svih vaginalnih penetracija.

Negativne posljedice stresa, briga, frustracija i/ili izbjegavanje seksualne intimnosti.

– Muškarci postaju frustrirani i nerijetko se događa da zbog toga počnu izbjegavati intimne odnose. Njima ne trebaju lijekovi, već edukacija – ističe australski doktor i stručnjak za seksualno zdravlje, Chris McMahon.

Ima nade

Ne zna se točno zbog čega i kako nastaje prijevremena ejakulacija, no sva istraživanja pokazuju da se radi o nekoj urođenoj preosjetljivosti penisa.

Nasreću, prijevremena ejakulacija može se liječiti. Najpoznatije su dvije tehnike: tehnika stiskanja i tehnika stani-kreni.

Kod tehnike stiskanja treba pritisnuti penis, na mjestu gdje se glavić penisa veže na trup penisa, tj. na mjestu gdje je frenulum. Penis treba stisnuti tako da se palac postavi s jedne strane (npr. gornje) a drugi i treći prst s druge (npr. donje) strane penisa i stisne u smjeru gore-dolje.

Nije dobro stisnuti penis sa strane. Ovakav pritisak-stisak odgađa ejakulaciju. Muškarac bi ovo trebao najprije izvježbati prilikom masturbiranja, a kasnije to može uvježbati i u seksualnom odnosu, a i partnerica može naučiti kako da ga stisne.

Druga tehnika je stani-kreni. Muškarac i ovu tehniku prvo treba naučiti u masturbaciji. Nakon što započne masturbirati, važno je da se stalno propituje koliko je uzbuđen. Kad stupanj uzbuđenja bude relativno visok (ali ne previsok), treba prestati s masturbacijom, te sačekati da se stupanj uzbuđenja smanji, te da se smanji i čvrstoća erekcije. Nakon toga nastavlja masturbirati, opet prateći svoje uzbuđenje. Ponavlja ovaj postupak tri ili četiri puta, a posljednji put si dopusti da ejakulira. Ovo uvježbava više puta, a kad stekne određenu sigurnost, povećava stupanj uzbuđenja do kojeg masturbira. Na ovaj način uči prepoznati koje je to uzbuđenje koje može izdržati a da ne svrši. Kasnije to isto može pokušati u odnosu. (prim. dr. sc. dr. med. Goran Arbanas),piše Gloria

Žene muči nešto drugo

Što žene misle o ovom problemu? U jednom istraživanju u kojem je sudjelovalo više od 1500 žena, istaknule su kako problem prijevremene ejakulacije nije glavni izvor frustracije, već činjenica da se muškarci previše fokusiraju na odlaganje ejakulacije.

I tada ignoriraju seksualne potrebe žena i ne mogu ih zadovoljiti.

