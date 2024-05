Nakon stravičnog zločina SKOČIO SA ZGRADE: Ovo je muškarac koji je UBIO SUPRUGU I 2 DJECE

Prema saznanjima, Mujaga Čičkušić je kao medicinski tehničar radio u Nemačkoj. U Tuzlu je stigao prije nekoliko dana.Mujaga Čičkušić je u nedjelju oko 21.15 počinio samoubistvo skokom sa zgrade u istom naselju, a prema saznanjima, prije toga je ubio suprugu i dvoje maloljetne dece.

Kako Avaz saznaje, Čičkušić, kako je do sada pokazala istraga brutalni zločin isplanirao u detalje. On je, nekoliko dana prije zločina kupio sjekiru na pijaci kod Hemeta i s njom je ubio članove porodice.U stanu je zatečen prizor koji ledi krv u žilama, a cijeli stan je bukvalno uništen i ispremještan. Supruga je, što je pokazala istraga, pokušala spasiti djecu, ali nije uspjela.Pokušala spasiti djecu

Ono što je šokiralo istražitelje jeste da je Čičkušić nakon stravičnog zločina ostavio poruku na vratima stana. On je napisao imena pojedinih ljudi. Policija sada istražuje o kome se radi. Navodno, među imenima su imena pojedinih rođaka koji su mu pomogli da se zaposli u Njemačkoj.

Amela Čičkušić bila je jedna od omiljenih medicinskih sestara UKC Tuzla među kolegama i pacijentima. Svi zaposleni u UKC Tuzla, građani Tuzle, ali i cijela Bosna i Hercegovina i regija su u šoku nakon stravičnog zločina i opraštaju se od nje potresnim riječima.Tuzla, UKC i svi koji su te poznavali izgubili su mnogo, beskrajno mnogo… Rijetke su situacije u kojima meni nedostaju riječi. Jako sam tužna i makar ovako želim da ti odam počast.. Neka ostane zapisano da si bila jedna čestita, vrijedna, ozbiljna, pouzdana, humana osoba i savršena medicinska sestra… Jedna od najboljih koje poznajem… Kovid je pokazao prava lica mnogih od nas. Ja ću te pamtiti po žustrom koraku i bistrim, pametnim, predivnim crnim očima. Nikada ništa nije ostalo nezavršeno. Nikada me nisi iznevjerila, ni mene, ni pacijente. Možda nikada nisi dobila formalnu zahvalnicu, ali hvala ti! Hvala ti u moje ime i ime mnogih života koje smo u teškim danima branili zajedno – navela je jedna od koleginica sa UKC Tuzla,piše Srpskainfo

