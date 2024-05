Bila slijepa tri sedmice nakon prvog tetoviranja očnih jabučica: Amber ponovo otišla pod iglu

Žena koju mnogi smatraju najtetoviranijom ženom u Australiji tvrdi da je bila slijepa tri sedmice kada je tetovirala očne jabučice svijetloplavom bojom, a sada je to ponovo učinila sedam godina kasnije. Amber Luk (Luke), koja je na internetu poznata i kao ‘Dragon Girl’, potrošila je nevjerovatnih 170.000 eura na tetovaže i modifikacije tijela, a u objavi podijeljenoj na Instagramu otkrila je da je ponovno otišla pod iglu kako bi obojila očne jabučice, piše Mirror.

Amber je već imala bjeloočnice obojene jarko plavom bojom, ali sada su joj dodani crni krugovi kako bi joj oči izgledale ‘poput okeana’. Objasnila je da je prvi put tetovirala oči prije sedam godina, ali je ostala slijepa na tri sedmice kao rezultat postupka – koji je opisala kao ‘najbrutalniju mučnu agoniju’ koju je ikada doživjela.

Napisala je u objavi:

– Dopustite mi da vam ispričam priču; onu o ličnoj ustrajnosti i vraćanju onoga što je vaše. Bila sam slijepa 3 sedmice nakon svoje prve modifikacije tijela – prije 7 godina. To je samo po sebi bila najbrutalnija mučna agonija koju sam proživjela do ovog datuma sada… pitate se, zašto bi to ponovila?

Za ovaj tačan trenutak – za ovaj tačan osjećaj i emocionalnu povezanost. Čekala sam 7 dugih godina da doživim ono što sam jučer učinila… i ne bih vjerovala nikome osim svom dobrom prijatelju @gattoo_moreno – s kojim sam u kontaktu već 6 godina. Gattoo se pobrinuo da budem u najboljim rukama – i bio je 100 posto u pravu. Od prijave na zahvat do naknadne njege i brige o mojoj boli; ponovno sam se osjećala kao čovjek. Ne mogu dovoljno zahvaliti tebi i tvom timu što si doputovao ovamo da me upoznaš i dopustio mi da iskusim ono što sam zaslužila prije 7 godina’.

Amber je riječi popratila videom koji prikazuje njeno oko u krupnom planu, a komentatori su je podržali. Mnogi su joj rekli da im se sviđa kako joj oči izgledaju s novom bojom, a neki su je nazvali ‘hrabrom’ što je to ponovno učinila nakon svog prethodnog iskustva.

Prema WebMD-u, postoje brojni rizici tetoviranja očnih jabučica, uključujući gubitak vida, infekcije, upale i u teškim slučajevima gubitak očne jabučice. Sigurnija alternativa tetoviranju očne jabučice je kupovina kontaktnih leća u boji,piše Avaz

