OVO JE ZNAK DA TE VIŠE NE VOLI: Ako ovo čujete od njega, GOTOVO JE

Osim toga, naučnici navode određene riječi ili jezične konstrukcije koje mogu uništiti bilo kakve veze ili mogu signalizirati da vas partner više ne voli.

U nastavku pogledajte koje su to rečenice koje znače da osoba više nije zaljubljena u vas:

1. “NE MORAM TI OBJAŠNJAVATI SVOJE POSTUPKE”

Naravno, ne trebate ispitivati partnera za svaku sitnicu, niti on treba da objašnjava svaki svoj korak, ali je normalno da ispriča kako je dan prošao i da podijeli svoje probleme sa vama. Ako on / ona ne želi to učiniti, onda nju/ njega vjerovatno više nije briga za vaše mišljenje.

2. “TO NIJE MOJ PROBLEM” ILI “TO JE TVOJ PROBLEM”

Takve riječi jasan su znak da vaši odnosi dolaze do kraja. Ako vaš partner nije zainteresiran za vaše probleme, čak i ako zatražite pomoć, on više nema osjećaje za vas.

Ljudi koji vas vole uvijek će naći vremena da pomognu.

Osoba te pokušava manipulirati takvim riječima. On / ona se ne želi promijeniti i iskreno vjeruje da biste trebali živjeti s njegovim nedostacima. Ako vam se to ne sviđa – možete slobodno otići.

Osobe koje vas vole spremne su na kompromis u većini slučajeva i poštuju mišljenje partnera.

4. “NE VJERUJEM TI”

Ove riječi obično kažu osobe koje nemaju samopouzdanja ili čak osobe koje žele dominirati. Oni traže izgovore u situacijama koji nisu bili tvoja krivica. Međutim, vjerojatnije je da ta osoba samo traži razlog za svađu.

Ljudi koji vole obično slušaju i razumiju druge.

5. “RADI ŠTA HOĆEŠ”

Ove riječi znače da je vaš partner udaljen i ravnodušan prema vama. Ne brine se šta ćete raditi u teškim situacijama i hoćete li biti sposobni pronaći izlaz. Vaš partner želi da se bavite pitanjima koja izravno ne uključuju njega samog.

Ljudi koji vas vole će biti kooperativni i pomoći će vam da napravite izbor. Neće te ostaviti na cjedilu.

6. “ZAISTA TE VOLIM”

Riječ “stvarno” ili “zaista” obično se koristi kada vaš partner osjeća krivnju i pokuša dokazati da vas on / ona i dalje voli. Te riječi mogu se koristiti kao izgovor da objasni njegovo / njezino gadno ponašanje.

Ako vaš partner koristi jednu rečenicu s našeg popisa, a zatim kaže da on “stvarno” voli vas, onda to vjerojatno nije istina. Moguće je i da partner možda pokušava manipulirati vašim osjećajima.

Ako niti jedna od gore navedenih riječi nije dio vaših odnosa, onda nema razloga za sumnju u iskrenost riječi “volim te”.

Ponekad možemo čuti takve riječi od naših partnera jer su razdraženi, uznemireni ili uvrije+eni. Ali ako vas partner zaista voli, ovo nikada neće izgovoriti.

