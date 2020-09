Intimni odnosi u braku: Ni više ni manje, jednom sedmično je većini taman

Ako je to bilo manje, zadovoljstvo se smanjuje, no ne raste kod onih koji se seksaju više puta sedmično.

Svaki četvrti bračni par vodi ljubav jednom tjedno, a samo 5 posto njih radi to četiri ili više puta tjedno. To je odgovor koji zasigurno zanima mnoge ljude koji su u braku i nisu zadovoljni svojim seksualnim životom, A do kojeg su znanstvenici došli na temelju opće socijalne ankete, koje je provelo Sveučilište u Chicagu, na 660 ljudi u braku.

Valja naglasiti da se u anketi uzimalo u obzir samo one odnose u kojima su oba partnera bila zadovoljena, upozorava seksologinja dr. Shamyra Howard te dodaje kako sama učestalost odnosa zapravo i nije pokazatelj seksualnog zadovoljstva. Pa, ipak, ako vas najviše zanimaju brojke da biste procijenili vlastitu situaciju, evo kako izgledaju odgovori ostalih:

– 5 posto je imalo spolni odnos četiri ili više puta sedmično

– 16 posto ispitanih je imalo je spolni odnos dva do tri puta sedmično

– 25 posto ispitanih imalo je odnos jednom sedmično

– 19 posto je imalo spolni odnos dva do tri puta mjesečno

– 17 posto je imalo spolne odnose jednom mjesečno

– 7 posto ih je imalo seksualne odnose otprilike jednom ili dva puta u posljednjih godinu dana

– 10 posto nije imalo spolne odnose u posljednjih godinu dana

Druga slična istraživanja došla su do sličnih brojki. Tako je višegodišnje istraživanje na 35.000 Britanaca objavljeno 2019. otkrilo da oko polovice ljudi u ozbiljnim vezama ima spolne odnose manje od jednom sedmično, prenosi 24sata.

Facebook komentari