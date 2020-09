Ludo ljubavno pravilo: Kolika razlika u godinama je savršena

Pravilo glasi: muškarci treba da odaberu ženu koja ima upola manje godina od njih – plus sedam godina. Ovo pravilo se u SAD-u zove i „Gentleman Rule“, a kažu da postoji još od davne 1901. godine. Naime, tada je objavljena uspješna knjiga Maxa O’Rella „Her Royal Higness, Woman: And His Majesty Cupid“ u kojoj se navodi ova razlika u godinama.

Max O’Rell je napisao: „Muškarac treba da oženi ženu koja ima pola manje godina od njega plus sedam godina. To možeš isprobati u svakom životnom dobu i vidjećeš da predivno funkcioniše.“

Zanimljivo je da neki slavni parovi – Džordž i Amal Kluni, Donald i Melanija Tramp – zaista imaju ovakvu razliku u godinama.

Valja li išta “Gentleman Rule”? Ne, kaže stručnjakinja za veze Susan Winter. „Duše koje jedna drugoj odgovaraju naći će se jednom – i to bez obzira na razliku u godinama.” Njena koleginica Rahel Ruso dodaje: „Važnije je u kojoj životnoj fazi se dvoje nalazi i imaju li iste vrijednosti – poput toga jesu li za vezu bez obzira na razliku u godinama.“ Osim toga, dodaje stručnjakinja, ovo pravilo bolje funkcioniše za muškarce nego za žene: „Vjerojatnost da 30-godišnjak izlazi s 22-godišnjakinjom veća je od veze 30-godišnjakinje i 22-godišnjaka. Ovaj drugi bi sigurno zrelošću puno zaostajao za ženom i njenom sposobnošću za ozbiljnu vezu.“

