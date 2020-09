Horoskop / Lomi im srce i razdire dušu: Bika rastužuje izdaja, Škorpije će odlijepiti zbog drugih, Rakove ubija samoća

Ovna rastužuju gubici

Pripadnici ovog znaka mrze da gube – bilo da je riječ o međuljudskim odnosima, poslu ili materijalnim stvarima. Gubitak, odnosno rastanak s ljudima koji su im donedavno bili bliski, doživljavaju kao lični neuspjeh i poraz. Tugu rješavaju impulsivnim reakcijama – bijesom, osjećajem nemoći, prebacivanjem krivice na druge i najizad suočavanjem s tim da je i njihova krivica, što im i najteže pada. U ekstremnim slučajevima, zbog tuge su u stanju danima da ležati bez potrebe da izađu i pokrenu se, piše “Srbija danas“.

Bika rastužuje izdaja

Pošto im treba dugo da se vežu za nekoga, pripadnici ovog znaka imaju beskrajno povjerenje u ljude koje smatraju bliskima. Baš zbog svoje pretjerane opreznosti i mišljenja da su sigurni i da ih ništa ne može iznenaditi, najviše ih rastužuje njihova izdaja bliskih osoba – kroz laž, prevaru ili nešto slično. Tugu rješavaju kroz izolaciju, prejedanje, osjećaj “ja protiv svijeta” i slično. U odnosima s drugima postaju pesimističniji, živčaniji, s manje strpljenja i nezainteresovani.

Blizance rastužuje nerazumijevanje

Pripadnici ovog znaka grade odnose prema osjećaju “na istoj smo talasnoj dužini”, pa ne postoji ništa što ih može tako efikasno rastužiti kao osjećaj da ih neko do koga im je stalo ne razumije, ili to ne želi. Tugu proživljavaju kroz naglu tišinu koja je suprotna njihovom karakteru, zamišljenost i bijeg u obaveze, druženja ili bilo šta što im okupira misli, jer osjećaju kako ih tuga pritiska na takav način da bi mogli da “puknu”, a to ne podnose…

Rak je tužan ako se osjeća izostavljenim

Najveći okidač za tugu kod pripadnika ovog znaka je to da nisu prioritet nekome ko to njima jeste. Ne podnose osjećaj da nisu bitni, potrebni ili voljeni, a da se oni istovremeno maksimalno trude i ponašaju korektno. Tugu proživljavaju kroz žestoke epizode plača, česti su i fizički bolovi, kao i nervoza u stomaku, smanjen apetit, ali i kroz beg u poroke poput alkohola.

Lava rastužuje uzaludan trud

Ne postoji ništa što će tako jako izazvati tugu kod Lava kao situacija u kojoj su se uzaludno trudili oko nečeg ili nekog, a to im se ne priznaje i nisu ništa postigli. To ih dovodi u situaciju preispitivanja sebe i svojih sposobnosti, na što su veoma osjetljivi. Tugu proživljavaju kroz očigledne ispade nervoze, bijesa i izbacivanje frustracija na drugima koji im ništa nisu skrivili. Veoma će biti zahtjevni i gladni pažnje od bližnjih, dok će drugima djelovati hladni kao kamen. Često u tuzi glume mučenike, paćenike i žrtve, čak i kada znaju da su oni jedini krivac za novonastalu situaciju.

Djevicu rastužuje bespomoćnost

Pripadnici ovog znaka ne vole da se osjećaju kao da su nekome teret, a upravo tako se osjećaju u situacijama u kojima su bespomoćni. Kod njih je osjećaj tuge začarani krug – izazove je situacija na koju ne mogu uticati niti je popraviti, a zatim su tužni jer su dopustili da ih to toliko pogodi. Tugu proživljavaju kroz osamljivanje od drugih i kompluzivnim ponašanjem koje je bijeg od problema – na primjer: pretjerano čišćenje, posvećivanje poslu, prejedanje, vježbanje…

Vaga krivi sebe

Brojne su stvari koje Vagu mogu privremeno rastužiti, ali oni se jednako brzo izvuku iz crnih misli. Problem su one situacije u kojima smatraju da su sami odgovorni, kao na primjer što su vjerovali pogrešnim ljudima, donijeli odluke srcem, a ne razumom itd. Tugu proživljavaju kroz opšti osjećaj nestabilnosti, promjenjiva raspoloženja, osjećaj beznađa i krajnje usamljenosti. Cijelo to vrijeme sami sebe pokušavaju na silu da oraspolože, ali pošto im to ne ide baš za rukom, još više padaju u beznađe.

Škorpiju razočaravaju ljudi

Pripadnici ovog znaka oslanjaju se na one stvari koje znaju u životu, može se reći da na njih računaju. Ako daju sve od sebe u odnosu, na poslu, u porodici, voljenoj osobi ili prijatelju, najteže im pada osjećaj da su iznevereni ili im je nanesena nepravda. To je okidač njihove tuge, koju proživljavaju tako što imaju neprestanu potrebu da pričaju o tome. Osjećaj melanholije može da se miješa i sa osjećajem paranoje i time da ih niko ne podržava.

Strijelac je tužan zbog lažnih optužbi

Za pripadnike ovog znaka nema goreg nego kada ih lažno ili pogrešno optužuju, bilo da je riječ o nečemu što su navodno rekli, željeli ili misle. Iako će im to na prvu loptu izazvati bijes, vrlo brzo će uslijediti tuga i osjećaj nevjerice da ih neko može smatrati takvim. Tugu proživljavaju kroz apatiju, veliku ozbiljnost, nemogućnost da im nešto odvuče misli, manjak tolerancije i kroz gubitak optimizma za budućnost…

Jarca rastužuju krajevi

Pripadnici ovog znaka su životni dramatičari koji ne vole osjećaj da se nešto završava i ima svoj kraj. Pritom ih prvenstveno duboko rastužuju završeci ljubavnih odnosa, prijateljstva, gubici ljudi zbog smrti i bolesti. Od toga se oporavljaju nevjerovatno dugo, a tugu proživljavaju kroz pretjerano analiziranje, nesanicu, zamišljanje imaginarnih scenarija, histeričnu hiperaktivnost, kao i prisiljavanje sebe da nastave život.

Vodoliju rastužuje nezahvalnost

Pripadnici ovog znaka imaju poseban način iskazivanja pažnje i ljubavi, a najviše ih može rastužiti ako onaj oko koga se trude to ne zna da cijeni. Tada im se čini da su izmanipulisani, da je druga strana nezahvalna i da ih pravi ludim. Tugu proživljavaju kroz beg, izbjegavanje komunikacije, odvajanje od bližnjih, prividnu bezosjećajnost, osjećaj da ih niko ne razumije i nezainteresovanost za ikakve ozbiljnije odnose i teme.

Ribe rastužuju neispunjeni snovi

Kako su pripadnici ovog znaka veliki sanjari koji žele i vide ono najbolje u svemu, situacije u kojima se njihovi planovi i ideje raspadnu kao kule od karata oni osjećaju da gube tlo pod nogama. Tada sumnjaju u sebe i svoju sposobnost procjene, osjećaju kako su prenaivni za ovaj svijet. Tugu proživljavaju kroz plač, tjeskobu, depresivne misli, prisjećanje svega lošeg i dobrog – ali to rade tako temeljno da se zaista očiste od tuge i dožive pravo “prosvjetljenje”.

