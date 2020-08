Tajni romantičar Zodijaka: Ljubav ovog znaka je poput vatrometa u ljetnoj noći

On je – Ovan!

Ovan ne samo da zna što želi – on predmet svojih želja nikada ne prestaje progoniti.

Čak i kada njegovi partneri misle da su dostigli točku kada kreću dalje, Ovan je vješt u obnavljanju požara koji je možda već i pregorio. On je vrući plamen koji osvjetljava put u najcrnjoj noći.

Ovan je tajni romantičar zodijaka, iako realizam i odlučnost ponekad to zasjene. Kada se Ovan napokon obveže nekome – to je zato što zna da je to pravi izbor.

Nakon što on nešto odluči, nitko ga ne može odgovoriti od toga. Ovan je znak kojim se ne može manipulirati, on tvrdoglavo vjeruje svojim odlukama. Njegove partnere to ili izluđuje ili to postaje razlog zbog kojeg ga zapravo i vole, prenosi “Atma“.

Iako je s Ovnom uvijek uzbudljivo, on je, također, u teškim životnim situacijama netko na koga se možete osloniti. On je praktičan, voli biti u mogućnosti planirati stvari i sam donositi odluke. Pokušajte ga natjerati na nešto, prije nego što je spreman i tek onda ćete osjetiti svu silu neprobojnog otpora.

Ovan je egzotična destinacija i sigurnost toplog zagrljaja.

Bez obzira što Ovan čini, on nesvjesno pali vatru svojim opojnim pogledom i sklonošću za neočekivano.

Jedan od nezaboravnih aspekata u ljubavi s Ovnom je čarolija koja se događa kada ste sami s njim. Njegova ljubav je najtoplija ovisnost.

On je poput najukusnije čokolada prekrivene lješnjacima. On je poput noćnog kupanja ispod punog mjeseca i spavanja na plaži sve dok se sunce ne pojavi.

On je poput slatkog poljupca i zagrljaja nakon lošeg sna.

Ovan ima snagu i odlučnost kojom kreira poželjan život. Uzima ono što želi od ovoga svijeta na način – sve ili ništa, a kada zna što želi –želi to odmah.

On je otporan, sposoban i spreman na velike žrtve za ono što najviše želi.

Igra na veliko ili uopće ne.

To je ta odlučnost, ta moć vatre i topline, zbog koje mu se njegovi partneri kontinuirano vraćaju.

Jer kada Ovan doista ludo, duboko voli – on voli zauvijek.

Facebook komentari