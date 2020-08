Krajnje je vrijeme za godišnji odmor: Ova 3 horoskopska znaka ne bi trebalo da pretjeruju sa poslom do kraja avgusta 2020. godine

Međutim, ova je godina (malo je reći) čudna pa su mnogi ostali kod kuće ili na poslu. Za neke horoskopske znakove to nije baš dobro…

Avgust donosi mnogim horoskopskim znakovima brojne nove radosti, ali i nove izazove. Neki od njih bi trebalo da uspore pred kraj ljeta kako bi došli do svog cilja. Naime, osobe rođene u ovim horoskopskim znakovima ne bi trebalo da pretjeruju sa obavezama do kraja mjeseca.

Ovan

Ovnovi će u avgustu biti pod uticajem Marsa pa će osjećati snažan polet – naročito će u ljubavi nizati uspjehe jedan za drugim. Međutim, tenzična i pomalo euforična atmosfera može uzrokovati i konflikte. Osobe rođene u znaku Ovna trebalo bi da pronađu zdrav i opuštajući ventil za sebe, poput sporta ili meditacije. Ako ćeš ovog mjeseca mirno i mudro završiti, u septembru bi mogla da budeš i te kako uspešna.

Škorpija

Škorpije su proteklih sedmica doživjele brojne promjene. I to na poslovnom i ljubavnom planu – nabolje! To neće prestati do kraja avgusta, ali jedino ako nećeš pretjerivati. Naime, sljedećih nekoliko sedmica osjećat ćeš nevjerovatan poriv za promjenama. Zbog toga dobro razmisli o svemu. Najbolje da se najprije dobro opustiš i misliš na to kako će se sve dogoditi u svoje vrijeme.

Lav

I za Lavove bi avgust mogao da bude sjajan, ali ako ne pretjeraju s novom energijom koja ih preplavljuje. Do 22. avgusta će Lavovi imati kraljevsku auru od sunca. Živahnost i želja za akcijom biće glavna osjećanja od tebe. Ali, budi oprezna i nemoj pretjerivati. Radije malo više uživaj u ljetu i nemoj stalno da razmišljaš o budućnosti, prenosi “miss7“.

Facebook komentari