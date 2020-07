Horoskop za pun Mjesec u Vodoliji 3. avgusta 2020. godine: Bik u centru pažnje, Škorpija se iznenada odlučuje na brak

Horoskop za pun Mjesec u Vodoliji 3. avgusta 2020: Ovaj pun Mjesec je na 11. stepenu što je stepen Vodolije gjde će praviti kvadrat sa Uranom što znači da je i Sunce iz Lava u kvadratu sa Uranom pa možemo očekivati iznenadne promjene što će nas voditi u pobunu i razbijanje ustaljeni navika. Mnoge osobe sada mogu tražiti cilj i svrhu svog života za budućnost. Sada je pravo vrijeme da se očiste stvari iz našeg života da bi krenuli u nešto novo što može nositi i rizik, ali dosta je bilo monotonije i rutinskih stvari u životu. Mogući su i veći finansijski izdaci ali ipak se strpite i ne trošite ili se ne ponašajte impulsivno.

Aspekti su takvi da su uključeni Sunce iz Lava, Uran iz Bika i pun Mjesec iz Vodolije što može donijeti dosta nepromišljenih akcija i odbacivanja pa pazite da vam poslije ne bude žao što ste nešto iz ljutnje ili brzopletosti prosto šutnuli iz svog života ili udaljili. Mjesec u Vodoliji ima potrebu da bude slobodan i da ga ništa ne forsira i pritiska. Kako će za vrijeme punog Mjeseca Merkur biti u opoziciji sa Saturnom, to donosi dosta izraženu sumnju, neke prepreke, ograničenja. Lošija komunikacija takođe može proizvesti neke teškoće, piše astrolog Željka Knežević.

Mars je u kvadratu sa Jupiterom što je dosta napeta energija koja iziskuje da se stvari završe ili da se pokrenu neki novi projekti. Za neki veći uspjeh sada je potrebno da se preuzme rizik, pa čak postupi grubo bez imalo takta.O vaj aspekt ne smije da se pretvori u silu i napad da bi uspjeli u svojoj namjeri. Mogući su veliki gubici sa ovim aspektom pa pazite na svoju komunikaciju i djela. Pazite se povreda i prekomjernog iscrpljivanja.

KAKO MOŽE OVAJ PUN MESEC UTICATI NA VAŠ ZNAK I PODZNAK?

OVAN

Dragi Ovnovi, vama pun Mjesec pokreće želju za nekom promjenom. Pojedine osobe mogu potraživati svoje zarađeno dok neke mogu trošiti prekomjerno pa bi bilo dobro da budete malo racionalniji. Moguće je da uslijed vašeg impulsivnog i agresivnog ponašanja ispašta vaš partner,porodica ili prijatelji. Svakako da veliki priliv energije treba usmeriti na kreativan rad. Strasti vas obuzimaju prema partneru pa se morate boriti za njegovu pažnju.

BIK

Dragi Bikovi, vama ovaj pun Mjesec donosi neke nove poglede pa i oslobađanje od konzervativnog stava ako ste ga imali. Karijera dolazi do izražaja dok ste vi u centru pažnje. Sada je vrijeme da pokažete najbolje od sebe. Pojedini Bikovi mogu imati iznenadnu priliku za posao. Potrebno je da ne reagujete impulsivno kada je partner u pitanju. Najbolje bi bilo da svoju energiju utrošite u rad.

BLIZANCI

Dragi Blizanci, vi sa ovim punim Mjesecom imate jako dobre ideje da uradite nešto novo, ne samo za sebe već i za druge osobe. Vi možete započeti neke nove sjajne stvari. Sada se ne oslanjajte na partnera već uradite sami svoje zamisli koje su najviše usmjerene preko komunikacije. Pojedini Blizanci mogu imati borbu sa konkurencijom pa i tu obratite pažnju da se ne stresirate. Zbog vaše impulsivnosti vaše drage osobe mogu da ispaštaju. Umirite se i polako idite do svog cilja.

RAK

Dragi Rakovi, zbog ovog punog Mjeseca doći ćete do zaključka da je vaš odnos sa partnerom dobar. Pojedini Rakovi koji su nesigurni sada će potražiti podršku od drugih, kako psihološku tako i materijalnu. Pojedini Rakovi sada mogu da podignu kredit. Kako na vas utiče svaka promjena Mjeseca, i ova će vam donijeti odmjeravanje emocija i pitanja šta je vaše a šta partnerovo.

LAV

Dragi Lavovi, kod vas ovaj pun Mjesec donosi potrebu za sklapanjem partnerskih odnosa, bilo poslovnih ili želju za emotivnim partnerom. Kako je ovo vaša vladavina, vi od suprotne strane možete tražiti respekt i ogromno poštovanje. Pojedini Lavovi zbog takmičenja sa drugom osobom mogu pogriješiti u izboru partnera. Poznati ste po vašoj samouverenosti ali budite i svjesni da niste uvek u pravu.

DJEVICA

Drage Djevice, kod vas ovaj pun Mjesec donosi promjene na vašem poslu ili kada je zdravlje u pitanju. Potrebno je da obratite pažnju na stomak i šta jedete, posebno ako vi ne pripremate hranu. Pojedine Djevice sada mogu unaprijediti svoje poslovne sposobnosti ili pronaći posao ako ste nezaposleni ili želite promenu. Sada nije vreme da kroz komunikaciju budete strogi jer možete pokvariti neke svoje planove i ciljeve. Da bi zdravlje i posao bili dobri potrebno je da mijenjate svoj mentalni sklop i način razmišljanja.

VAGA

Drage Vage, kod vas ovaj pun Mjesec budi buntovnost. Ako se borite sa nekim ko su je moćniji od vas, veliki bunt i hrabrost su u vama. Iako to nije svojstveno vama, vi ne dozvoljavate da neko ugrozi vašu individualnost i put do cilja. Mnoge Vage mogu iznijeti nezadovoljstvo da ugađaju svojim najbližima već žele da se posvete sebi, svom partneru ili djeci. Naglašene su intima i strasti. Pojedine Vage koje imaju tenziju treba da se usmjere na kreativan rad kako bi izbjegle sukobe.

ŠKORPIJA

Drage Škorpije, kod vas se ovaj pun Mjesec dešava u kući porodice, kuće, nepokretne imovine, nasljedstva pa tu treba da potražite mir i bezbjednost. Koliko god da ste uspješni, sada shvatate da je najbitnija porodica. Pojedine Škorpije bi baš sada mogle iznenada da se odluče za vezu ili brak dok nekima veza može biti na testu. Pazite na komunikaciju u porodici i sa okolinom.

STRIJELAC

Dragi Strijelčevi, kod vas se ovaj pun Mjesec dešava u vašem polju komunikacije, rodbine, putovanja. Pojedine osobe su nakupile dosta stvari koje sada treba razriješiti, odgovoriti na poruke, pozvati neke osobe ili završiti neke papire. Sada vam može popraviti raspoloženje druženje sa okruženjem, komšijama, odlazak na kraći put i još neke stvari koje vas vesele. Pojedini Strijelčevi mogu imati i problema sa balansiranjem novca, pa čak i probleme kada su finansije u pitanju.

JARAC

Dragi Jarčevi, kod vas se ovaj pun Mjesec dešava u vašem drugom polju finansija pa ćete biti zadovoljni uz rad i materijalnu potrebu. Svakako je sada priliv novca povoljan dok pojedini Jarčevi mogu podići kredit ili posuditi novac od nekoga. Dobro razmislite kada rukovodite novcem koji nije vaš jer poslije može biti problem sa vraćanjem istog. Poslovni partnerski odnosi treba da se izbalansiraju i dovedu u obostrano zadovoljstvo.

VODOLIJA

Drage Vodolije, kod vas se dešava ovaj pun Mjesec što vam može pomoći da riješite neke probleme koji već dugo traju. Za mnoge komplikovane stvari i poslove sada možete dobiti iznenada idejno rješenje. Kako ste vi genije, vaš um može da smisli nešto o čemu druge osobe mogu samo da sanjaju. Pojedine Vodolije mogu da se osjećaju zapostavljeno ali ipak morate proći kroz to da biste došli do cilja. Kada je posao u pitanju, potreban je balans do uspeha.

RIBE

Drage Ribe, kod vas će ovaj pun Mjesec dešava u vašem polju izolacije pa imate potrebu da se osamite. Potrebno je da duboko zaronite u sebe ispod površine i sagledate šta se tu dešava. Mnoge Ribe treba da usmjere svoju komunikaciju ka partner, jer se partner udaljio usled loše komunikacije. Kako ste dosta zauzeti radom i svakodnevnom rutinom sada je vrijeme da uskladite svoj rad i provedeno vrijeme sa partnerom.

