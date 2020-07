Astro vodič za zavođenje: Zemljane znakove je najteže osvojiti, vazdušne ćete “smuvati” komplimentima

Zemljane znakove najteže je osvojiti. Njihova priroda je oprezna i izuzetno se boje odbijanja. Njih treba zavoditi polako i strpljivo.

Vazdušni znakovi su najzaljubljiviji. Društveni su, zabavni, obožavaju flert i zavođenje. Ako ste dovoljno razigrani, zanimljivi, komunikativni i obasipate ih komplimentima, sigurno ćete privući njihovu pažnju.

Na kraju, pripadnici vodenih znakova su romantične i vrlo osjetljive duše. Često su tajnoviti i ne otkrivaju osjećanja, pa sa njima do posljednjeg trenutka ne znate na čemu ste.

U nastavku saznajte koja je to čarobna formula za zavođenje svakog od horoskopskih znakova, kako prenosi portal “24sata“.

Ovan

Pokažite mu da volite izazov i uzbuđenja. Osvojiće ga samouvjerenost i siguran nastup. Priđite mu, budite iskreni, recite mu šta vam je na umu. To nikako ne znači da morate do kraja otkriti svoja osjećanja. Igrajte toplo–hladno igrice. Ovan je lovac i zaintrigirat će ga vaša nedostupnost i neukrotivost. Prilagodite se njegovim egocentričnim stavovima i zahtevima i imate ključ za njegovu dušu.

Idealan partner:

Blizanci su brz, dinamičan i prilagodljiv znak, pa su veze s njima najbolje.

Koga izbjegavati:

Rak vas može privući, ali bolje da ga izbjegavate jer nemate ništa zajedničko.

Bik

On je hedonista koji ne može živjeti bez komfora, topline doma i materijalne sigurnosti. Ako primijeti da ste porodični tip, neće ostati ravnodušan, a kako je veliki gurman, češće mu spominjite svoje kulinarske sposobnosti. Ubrzo bi mogao poželjeti da eksperimentiše sa vama u kuhinji. Imajte na umu da ste naišli na osobu konzervativnog mentalnog sklopa, kojoj materijalna sigurnost znači više od ljubavi. Bik prezire predatore. Morate biti strpljivi, pokazati mu da vam se sviđa i pustiti ga da on učini prvi korak. Počnite razgovor o slikama, knjigama i umjetnosti uopšte, jer on voli sve što je leijpo.

Idealan partner:

Senzualni Rak vam je najpoželjniji partner, ali izvrsno ćete se slagati i sa Djevicama.

Koga izbjegavati:

Između Škorpije i vas postoji neka tajna veza, ali kako oboje težite dominaciji u vezi, stalna borba umije da bude iscrpljujuća.

Blizanci

Smijeh i zabavan razgovor za svakog Blizanca su veliki afrodizijak. Ako ga znate uzbuditi i zaintrigirati riječima, obavili ste već pola posla. Prepričavajte mu tračeve koje ste tek čuli, viceve, šalite se na svoj račun. Razgovarajte cijelu noć.

Idealan partner:

Od svih kombinacija najbolja i najčešća je ona sa Ovnom.

Koga izbjegavati:

Djevice vas privlače intelektualno, ali se*sualno nimalo, pa ih izbjegavajte. Sanjive Ribe takođe.

Rak

Prema Raku morate biti pažljivi i nježni. Upustite se u intiman razgovor, podijelite sa njim neka iskustva iz djetinjstva. Kad mu se otvorite, Rak će vam početi vjerovati, a to znači da će i on polako izlaziti iz svog sigurnosnog oklopa. Ovaj emotivac sanja o dugotrajnom udvaranju koje budi zaljubljenost kod obje strane. U razgovoru često koristite reči kao što su ljubav, sigurnost, osjećaj, porodica, djeca…

Idealan partner:

Bik je čvrst, pouzdan i vrlo pogodan partner, pa će vam on pružiti sve što očekujete od druge strane. Erotična i dominantna Škorpija će vas opčiniti, pa sa njom možete ući u ‘vruću’ jesen.

Koga izbjegavati:

Vaga ne može bez partnera i romantike, ali neodlučna je i kolebljiva, pa na nju nemojte previše računati. Jarac pruža materijalnu sigurnost, ali emocionalno ćete se osjećati zakinuti.

Lav

Laskanje i komplimenti omogućit će vam ostvarenje čudesnih rezultata. Neće nimalo posumnjati u istinitost i iskrenost vaših komplimenata. Potrebna mu je pažnja i pohvale. Uživat će dok se smijete njegovim šalama. Neizmjerno uživa u pobjedi, a poraz i odbijanje snažno će udariti na njegov ego. Prikažite se poslovno uspješni, samostalni i materijalno potkovani. Uspijete li se probiti do njegove ranjive strane koju nikome ne otkriva, vjerovatno ste našli put do njegovog srca.

Idealan partner:

Za muškarca Lava najpoželjnije su Vaga. Njihov besprijekoran izgled i stil privući će ga na prvi pogled. Jaki i dominantni Ovnovi i Jarci biće pravi izazov za Lavice.

Koga izbjegavati:

Veza sa Vodolijom biće burna, ali kratka. Vi težite dominaciji, a on slobodi, oboje ste tvrdoglavi i neprilagodljivi, pa bolje da ostanete prijatelji.

Djevica

Preobrazite se u pedantnu, realnu, štedljivu i poslovnu osobu. Navedite je na razgovor o poslu ili zdravlju, to joj je neiscrpna tema. I razgovor o omiljenom piscu, zadnjem filmu koji je gledala te važnosti pozorišta dat će rezultate. Slušajte je pažljivo i zabrinuto kada vam govori o svojim problemima. Kad shvati da je prihvatate takvu kakva jeste, sa svim njenim nedostacima, zavođenje ste priveli kraju.

Idealan partner:

Ribe i Rakovi snažno vas privlače.

Koga izbjegavati:

Intelektualno će vas privlačiti Blizanci, ali dok vi analizirate, oni će izgubiti interes. Ne očekujte previše od Strijelaca.

Vaga

Vaga je uvijek slaba na ljepotu, ali to vam neće biti dovoljno kako biste je zadržali. Morate je zainteresovati i intelektualno. Iznesite svoje stavove o važnim temama, pitajte je za njegove. Na prvi dejt dođite dotjerani i namirisani. Ona voli fine manire, ljubaznost, a najslabija je na šarm. Ovisnici su o flertu. Izazivajte je, šaljite joj intrigantne SMS-ove, ali nemojte je primoravati na odluku. Njoj treba vremena za odluku. Svakako, ne odustajte.

Idealan partner:

Lav će vam ispunjavati želje i uz njega ćete se osjećati kao kraljica, ali nemojte flertovati pred njim. Strijelci i Vodolije takođe su dobar izbor, a uz njih ćete imati i mnogo slobode.

Koga izbjegavati:

Rakovi su, poput vas, ovisni o ljubavi, ali vama je društveni život mnogo važniji od porodičnog, pa će on na kraju ostati povrijeđen. Veza sa Škorpijom biće burna i turbulentna.

Škorpija

Voli uzbuđenje i izazov. Što vas duže osvaja, to će se jače zagrijati za vas. Ako joj se svidite, opsesivno će se vezati uz vas. Pokažite da ste jaki, da ne može sa vama da manipuliše. Provocirajte je zdravim humorom. Moguća su samo dva ishoda vašeg upoznavanja. Prvi je da ćete postati nerazdvojni, a drugi da će se nenajavljeno udaljiti ostavljajući u vašem životu totalni haos.

Idealan partner:

S Rakom se izvrsno slažete i dopunjujete, a vrlo kvalitetnu vezu možete ostvariti i sa pripadnikom Jarca i senzibilne i mistične Ribe.

Koga izbjegavati:

S hedonistom Bikom izvrsno ćete se slagati u se*su, ali kako ste oboje tvrdoglavi, sve će se brzo pretvoriti u borbu.

Strijelac

Ako vam srce ubrzano kuca u blizini Strijelca, mora vam biti jasno da njegovu ‘svijetu’ slobodu ne smijete ugroziti. Njegova slaba tačka je ljubav prema pustolovini. Nemirnog je duha i teško se smiruje u ozbiljnoj vezi, naročito dok je mlad. Ne pričajte mu o vezi, nego o uživanju udvoje. Pustite ga da on vodi igru, a potom ga iznenadite pokojim slobodoumnim komentarom. Istaknite da obožavate putovanja i egzotične zemlje, da biste rado išli na safari ili vozili reli.

Idealan partner:

Fasciniraju vas Vodolije. Uz njih se osjećate posebno i – slobodno. S Ovnom i Lavom uživat ćete u se*su, ali sputavaće vas njihova sklonost ka dominaciji.

Koga izjbegavati:

Odlično ćete sarađivati s racionalnom Djevicom, ali dajte joj do znanja da ne može očekivati više jer vam nije se*sualno privlačna.

Jarac

Muškarac Jarac je oprezan, ne upušta se u rizik i igra na sigurno. Pokažete li mu da može računati na vas, da ste ozbiljni, ambiciozni i samostalni, već ste prešli pola puta. Žena Jarac ne pada na poklone i komplimente. Njeno interesovanje probudit ćete rečenicom – voleo bih te bolje upoznati. Ako niste sigurni u sebe i samouvjereni, bolje je da odmah odustanete.

Idealan partner:

E*otična Škorpija otkriće vaše se*sualne potencijale i podsticati vam ambicije. Vage će vam biti naprosto neodoljive, a skladnu vezu možete ostvariti i sa pripadnikom Ribe ili Djevice.

Koga izbjegavati:

Rak će vas osvojiti izgledom i senzualnošću, ali izbezumiće vas njegova potreba za stalnim dokazivanjem ljubavi i pokazivanjem osjećaja. Vatrene Ovnove zaobilazite u širokom luku.

Vodolija

Odlučite li joj prići i započeti razgovor s njom na prijateljskoj osnovi, povećaćete svoje šanse. Budite iskreni, jednostavni i ne pretvarajte se. Kad se Vodolija zaljubi, izjaviće vam ljubav na javnom mjestu ili učiniti neku originalnu ludost kojom će vas doslovce rasplakati od sreće. Voli slobodu i traži originalnu i nezavisnu osobu koja je neće daviti trivijalnostima i ljubomorom.

Idealan partner:

Strijelac će vas oboriti s nogu, a ostavit će vam dovoljno slobode. Nećete ostati imuni ni na šarm Vage.

Koga izbjegavati:

Rak će vas privući izgledom i senzibilitetom, ali teško ćete se nositi s tolikom količinom emocija i posesivnošću. Prerazličiti ste da bi vam veza potrajala.

Ribe

Riba traži požrtvovnog i romantičnog partnera, nekog s kim će se maziti i dugo u noć razgovarati. Preosjetljiva je, prevrtljiva, ali zato vi morate biti odmjereni, stabilni i praktični u svim pitanjima koja se pojave na početku vašeg udvaranja. Pritom, ne zaboravite na romantiku! Briga o zdravlju jedna joj je od omiljenih tema, voli more, mistiku, religiju…

Idealan partner:

Rak će vam biti najpoželjniji partner. Bik će vam pružiti stabilnost, dobar se*s i materijalnu sigurnost. Fatalan partner u svakom pogledu je Škorpija.

Koga izbjegavati:

Strijelac je nestalan poput vas, ali mnogo je jači, pa će vas tlačiti i dominirati. S Blizancima ćete se odlično slagati intelektualno, ali oni nisu dobra ideja za vezu.

