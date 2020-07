Stigao je veliki horoskop za august: Za mnoge dolazi iznenadna sreća

OVAN

Za Ovnove, ovo će biti dinamičan mjesec pun događaja. Naići ćete na nerazumijevanje od strane partnera, pa je najbolje da iskreno porazgovate o svemu što vas muči. Budite u pripravnosti i ne ulazite u dublje rasprave sa partnerom, jer vam to donosi negativne emocije. Ako niste spremni na kompromis, razmislite da li vaša veza ima budućnost. Do kraja mjeseca, situacija će se stabilizovati i moći ćete da ostvarite slobodniju i opušteniju komunikaciju. Slobodni Ovnovi spremni su da uplove u novu romansu. Imaćete više ponuda za to, a na vama je odaberete najbolje. Budite pažljivi, jer lako možete biti izigrani.

Što se tiče posla, ovog mjeseca možete da očekujete saradnju sa novim partnerima i očekujte da će se vaš biznis razvijati u dobrom pravcu. Sve što je vezano za strane zemlje, ovog mjeseca treba prihvatiti, jer ćete imati uspjeha na tom putu. Možda ćete raditi preko interneta ili će partneri biti iz inostranstva. U drugoj polovini augusta očekujte važne poslovne pozive, ali i moguće finansijske poteškoće. Imaćete nepredviđene troškove, ali ćete uspjeti da regulišete sve obaveze, uz pomoć saradnika ili porodice. Atmosfera na poslu stvara vam pritisak, jer će se od vas očekivati mnogo više nego do sada.

Pripazite na ishranu i pokušajte da se zdravije hranite. Moguće je da se kilogrami nagomilavaju zbog nezdrave i brze hrane.

BIK

Zauzete Bikove očekuje lijep period u ljubavnim odnosima. Težili ste ka stabilizaciji i učvršćivanju odnosa i konačno je došao taj period. Sada je vrijeme da se opustite i da uživate u lijepim trenucima sa partnerom. Isplanirajte kraće putovanje ili romantični vikend, to će vam itekako prijati. Krajem augusta moguće su svađe sa partnerom oko finansija, ali ove svađe su prolaznog karaktera. Slobodni Bikovi takođe mogu da otpočnu stabilnu i dobru vezu. Naići ćete na osobu koja će vas privući i za koju smatrate da je sudbinska. Zvijezde su vam u ljubavi naklonjene i ovaj period će značajno uticati na buduće odluke, prenosi “Blic”

Ovaj mjesec dobar je i za poslovne poduhvate. Nastavite istim tempom kao i do sada, jer ćete uspjeti da odradite sve što se od vas očekuje. Nemojte prihvatati više posla nego što možete da odradite, jer bi to bio neodgovaran potez sa vaše strane. Finansije se poboljšavaju, pa iskoristite ovaj period da uštedite novac i da izmirite sve račune i dugove. Obratite pažnju na prepiske, moguće je da će doći do greške. Atmosfera na poslu je vrlo pozitivna, radujete se što konačno možete da se oslonite na svoje kolege. Očekujte pomoć od njih, baš u trenucima kada vam je to najpotrebnije.

Obratite pažnju na to kakvu hranu jedete, moguće je da ćete pokvariti stomak.

BLIZANCI

Blizanci će na početku mjeseca osjetiti potrebu da se osame i da budu slobodni. To može dovesti do žustrih svađa i do nelagode partnera koji sumnja u vašu vijernost. Strasti će se stišati do polovine augusta, a onda ćete ponovo moći da poboljšate komunikaciju. Mnogi Blizanci će u ovom periodu riješiti da okončaju brak ili vezu, jer se ne osjećaju dobro u tom odnosu. Reakcije mogu da budu ishitrene, pa je dobro da prije svega razmislite i ne prenagljujete sa odlukama. Slobodni Blizanci imaju priliku da upoznaju interesantne osobe, kako na poslu, tako i u noćnom provodu. Moguće je da će vam se svidjeti osoba iz inostranstva, koja živi daleko od vas. Razmislite da li ste uopšte spremni na vezu na daljinu.

Fokusirani ste da odradite sve što ste zacrtali i bićete pod stresom zbog toga. Niste dovoljno motivisani i jedva čekate dane odmora. Izdržite još malo, jer vas uskoro očekuju lijepi dani u kojima neće biti toliko briga. Nemate mnogo elana da radite, pa je dobro da odvojite par dana i da napunite baterije, kako biste uspjeli da uradite sve što se od vas očekuje .Očekujte da u augustu bude prilika za nova poznansta, ali i za nove poslovne saradnje. Iskoristite ovu energiju da stvorite nove kontakte i da razmjenjujete ideje. Krajem mjeseca očekujte finansijski dobitak ili povećanje plate. To je odličan način da budete više motivisani na poslovnom planu. Vrijeme je da se vratite u formu i da ponovo budete aktivni u poslovnoj sferi.

Čuvajte se povreda. Nesmotrenost može dovesti do slučajnog udarca ili posjekotina.

RAK

Ovo je značaj mjesec za ljubavna dešavanja. Zauzeti Rakovi mogu da očekuju poboljšanje u odnosima sa partnerom. Ovaj period dobar je za vjeridbe, vjenčanja, zvaničnu potvrdu ljubavi. Polovinom augusta biće izražene emocije i biće vam kristalno jasno šta treba da mijenjate, a čega treba da se držite u ljubavnom odnosu. Doći će do veće stabilnosti i veće povezanosti i to će vam prijati. Možete da očekujete poklone, zadovoljstvo, kraća putovanja. Biće jakih emocija, ali i promjena raspoloženja sa vaše strane. Krajem mjeseca može doći i do kratkih svađa sa partnerom. Slušajte unutrašnje emocije i kontrolišite svoje riječi. Slobodni Rakovi suočavaju se sa svojim željama, ali i strahovima. Dokle god mislite na prošla vremena, nećete biti spremni da započnete novu vezu. Još uvijek niste sasvim spremni da krenete dalje.

Rakovi mogu da očekuju promjene i novine na poslu. Moguća je promjena posla ili promjena pozicije na sadašnjem poslu. Biće mnogo dešavanja, a vi jednostavno nećete biti spremni za sve to. Čini vam se da sve ide prebrzo i da ste pod velikim stresom. Nećete moći da napustite posao i da se odmorite, već će te za odmor morati da sačekate da ljeto prođe. Bilo bi dobro da bar neradne dane provodite kod kuće i da što više spavate, kako biste imali dovoljno snage da postignete sve obeveze. Iako vam neke stvari izgledaju preteško, vi do kraja mjeseca uspjevate da završite sve zadatke, da poplaćate račune i zaostale dugove, i da uplovite u jesen spokojni i rasterećeni što će vam donijeti dozu samopouzdanja i mogućnost da dalje napredujete.

Izražen je stres. Potrudite se da se što više odmarate i da se zdravije hranite.

LAV

Zauzeti Lavovi imaju veliku želju da bolje organizuju svoje vrijeme i da usklade sve obaveze i romantične trenutke sa partnerom. Ovaj mjesec će biti baš aktivan, pa će biti teško uskladiti sve što su poželjeli. Bićete pod tenzijom, pa se potrudite da negativnu energiju ne prenosite na partnera i na porodicu. Potreban vam je odmor i više pažnje, izlazaka i lijepih događaja, ali moraćete za sve to da još malo sačekate. Partner vas razumije i uspjećete zajedno da izgurate sve probleme koji su uslijedili. U međuvremenu, uživajte u sitnicama, filmovima, šetnji. Ovaj ljubavni period je miran i treba da se opustite. Slobodni Lavovi imaju priliku da zablistaju i da svima pokažu sebe u najboljem izdanju. Spremni ste za novu romansu, ali još uvijek niste spremni da se potpuno vežete. I dalje uživate u slobodi.

Posao cvjeta u narednom periodu i sada je pravi trenutak da se dokažete i pokažete sve svoje kvalitete. Baš kada se svi odmaraju, vi ćete morati da se trudite kao nikada do sada i obezbijedite finansijsku stabilnost. Sada nije vrijeme da započinjete nove projekte, treba da se fokusirate i da završite sve što ste započeli. Do kraja ljeta imaćete prilike da uštedite novac, jer će biti priliva sa raznih strana. Taj novac je najbolje da iskoristite za putovanja, jer vam će vam poslije svega, biti neophodan odmor, bar na nekoliko dana. Ne otkrivajte svoje planove svima, jer neko to može da iskoristi protiv vas. Bilo bi dobro da unaprijed organizujete poslovne poduhvate u augustu, kako biste postigli da uradite sve što ste obećali.

Zdravlje je stabilno. Možda ćete krajem mjeseca morati da posjetite zubara.



DJEVICA

Zauzete Djevice imaju pojačane emocije sve do kraja mjeseca. Ljutićete se, bićete sretni, zaljubljeni, ljubomorni, plakaćete, smijaćete se. Partneru će to biti dosta čudno, ali uz pravilnu komunikaciju, neće doći do problema. U ovom mjesecu donosićete i bitne odluke koje se tiču vaše budućnosti sa partnerom. Imate želju da se stabilizujete i da ojačate odnos, a u tome ćete i uspjeti. Neki odnosi će se u augustu i završiti, jer mnoge Djevice ne žele pored sebe osobe sa kojima ne vide budućnost. Važno je da u ovom periodu budete otvoreni i iskreni i da kažete šta očekujete i mislite. Slobodne Djevice će pronaći osobu koja im odgovara, i to može biti osoba koju već dugo poznajete. Konačno ste spremni da uplovite u romantičnu vezu.

Biće ovo aktivan, ali i zabavan mjesec za vas što se tiče poslovnih obaveza. Očekujte sastanke, mnogo poziva, pa čak i kratka poslovna putovanja. Pokušaćete da radite više stvari odjednom, ali to vam neće bti teško, jer imate mnogo enegije i želite da se pokažete u najboljem svjetlu. Bitno je da se dobro organizujete i da ne odustajete, kada naiđete na prepreku. Budite spremni i na poneku grešku i propust, najbolje je da priznate kada pogriješite. Važno vam je da što više novca zaradite u ovom mjesecu, ali biće dosta i troškova koje niste očekivali. Ne brinite, do kraja augusta, sve se rješava u vašu korist.

Moguće su glavobolje i preosjetljivost na vremenske promjene.

VAGA

Ovo je odličan mjesec za sve zauzete Vage, jer konačno imaju vremena i želje da uživaju sa partnerom. Planirajte zajedničke vikende, jer će ih biti mnogo u narednom periodu. Vaša veza je spremna da se podigne na viši nivo i to će posebno da vas raduje. Mnoge Vage će pokušati da stabilizuju odnose krajem mjeseca i da stave tačku na sve dosadašnje svađe i probleme koji su bili prisutni. Ukoliko uspijete da riješite sve probleme i da ih ostavite iza sebe to će itekako ojačati odnos sa partnerom i bićete rasterećeni i sretniji. Budite iskreni i direktni, ne odlažite ovog puta. Slobodne Vage uživaju sa prijateljima i porodicom, ali imaće i dosta ponuda od suprotnog pola za druženje. Možda je sada pravo vrijeme da doživite romansu.

Imaćete utisak da se neprestano borite za svoje mjesto. Finansijska situacija nije na zavidnom nivou i moraćete da pronađete dodatni posao. Mnogi poslovi će se u augustu završiti onako kako ste očekivali. Sve će biti kako treba, iako mnogo brinete. Vage koje žele da otpočnu svoj privatni posao u inostranstvu, sada nije idealno vrijeme za tako nešto. Finansije vam prave probleme, jer niste očekivali tolike troškove u jednom mjesecu. Ono na šta treba da obratite pažnju jeste timski rad jer vam on može donijeti mnogo dobrobiti. Sarađujte samo sa ljudima kojima u potpunosti vjerujete.

Osjećate se odlično! Savjetuje se da više vježbate, plivate ili upišete neki sport ili ples.

ŠKORPIJA

August zauzetim Škorpijama donosi rasterećenje. Konačno ćete moći da se opustite i da uživate u lijepim trenucima sa partnerom. Imate osjećaj da su sve loše stvari iza vas i možete da odahnete. Pred vama je dobar period u kome vlada želja za kvalitetno provedenim vremenom. Više ćete izlaziti, više ćete se družiti, poboljšaćete odnose sa porodicom i prijateljima. Otvoreniji ste i lakše pristupate problemima. Strasti će biti pojačane u ovom mjesecu i imaćete potrebu da sve tajne ispričate partneru, kao da želite da sazna više o vama. To će poboljšati i očvrsnuti vaš odnos i moguće je da ćete praviti konkretne planove za budućnost, poput vjenčanja ili vjeridbe. Slobodne Škorpije maštaju o pravoj ljubavi, ali se teško vezuju. Imaćete par interesantnih izlazaka u kojima ćete upoznati osobu vrijednu pažnje.

Što se tiče poslovnog aspekta, Škorpijama august donosi dosta izazova. Tek krajem mjeseca, vidjećete plodove svog rada. Na kraju, biće vrijedno što ste toliko radili i što ste se toliko trudili. Bilo bi dobro da sve obaveze završite do kraja mjeseca i da do kraja ljeta završite započeto. Moratećete da se odreknete slobodnih dana i uživanja na plaži, ali ovog puta, to će se isplatiti. Trebalo bi da obratite pažnju na potpisivanje dokumenata i na ugovore, dobro ih pročitajte prije potpisivanja. Mnoge važne stvari ćete u ovom mjesecu završiti – moguć je dobitak nasljedstva. Sve u svemu, ovaj mjesec služi da završite sve ono što ste odlagali i da se poslije toga opustite i uživate.

Čuvajte se sunčanice i glavobolja tokom augusta. Pijte više tečnosti i odmarajte se, tijelo vam je pod stresom.



STRIJELAC

Ovo je odličan period za ljubav! Iako su prethodni mjeseci bili puni iznenađenja, u augustu možete da se opustite i da uživate u stvarima koje vas raduju. Jedino što obavezno morate jeste da nađete malo vremena za sebe, jer ste stalno okruženi prijateljima i porodicom, a to nekada umije da bude naporno. Zauzeti Strijelčevi su uspjeli da izglade odnose sa partneom i da poboljšaju ljubavnu atmosferu. Biće tu i dalje manjih sukoba, ali ništa što već niste prošli. Kad god uhvatite sebe da razmišljate o prošlosti, pokušajte da samo nastavite dalje i da gledate naprijed. Slobodni Strelčevi će pokušati da uplove u romatičnu vezu i daće priliku da budu osvojeni, a da li će to potrajati – zavisi od vaših želja i očekivanja, pa bi bilo dobro da budete iskreni, odmah u startu.

Imaćete elana da sve obaveze završite u datom roku i da izmirite sve novčane izdatke. Računi će biti plaćeni na vrijeme, kao i neki stari dugovi, koji su vas opterećivali. Finansijska situacija je sve bolja i bolja i uspjećete da taj kontinuitet održite. Imali ste dosta prepreka i stresnih situacija, ali na kraju ćete biti zadovoljni sa rezultatima koje ste postigli. Prije svega, važno vam je da napredujete u karijeri, i sada ste na dobrom putu. Dobićete i nove ponude za saradnju, ali je nekada bolje da se držite ljudi kojima vjerujete i koji vam pružaju sigurnost. Poslovni odlasci u inostranstvo će se iskomplikovati, i najbolje je da te planove ostavite za sljedeću godinu.

Zdravlje je stabilno. Unosite više tečnosti – vode i čajeva.

JARAC

Zauzeti Jarčevi stavljaju svoju vezu na test i do kraja mjeseca će odlučiti da li je taj odnos dobar za njih ili nije. Ipak, istina je da i vi dosta griješite i da neke vaše navike smetaju partneru. Potrebno je više razumijevanja, kako biste uspjeli da unaprijedite odnos. Priznajte da niste savršeni i dajte sve od sebe da zajedno radite na promjenama. I uz sav trud, neke veze će u augusti doživeti kraj. Dok su ljubavne turbulencije prisutne, važno je da ne donosite prerane zaključke, pustite vrijeme da odrasi svoje. Slobodni Jarčevi imaju ovog ljeta priliku da uđu u strastvenu vezu sa osobom koju jedva poznaju. Biće to ljubav na prvi pogled i nemojte bježati od nje.

Što se posla tiče, Jarčevi treba da obrate pažnju da se ne preforsiraju i da ne preuzimaju više zadataka nego što mogu da ispune. Imate želju za promjenama, pa je moguće da ćete se odlučiti da nešto novo započnete ili da svoj hobi unovčite. Vaš cilj je da zaradite dosta novca za kratko vrijeme, i to neće ići lako. Iako je to previše obaveza, vi težite ka stabilizaciji finansijke situacije i ništa vas neće spriječiti da taj cilj ispunite. Radićete više stvari odjednom, bićete umorni, ali i zadovoljni. Potrudite se da nešto ne zaboravite i da zadržite kvalitet rada, na koji su nadređeni navikli sa vaše strane.

Ne zaboravite da će vam redovni treninzi mnogo značiti, kao i laganija ishrana, jer ste tokom karantina nagomilali kilograme.

VODOLIJA

Zauzete Vodolije imaće dosta svađa sa partnerom, najviše zbog novca. Možda previše pritiskate partnera i previše od njega očekujete. Najbolje bi bilo da mu svojim primjer pokažete kako treba da radi određene stvari. Iako ste nagomilali negativne misli, pred kraj mjeseca, odnos će se dovesti u red i moći ćete da razgovare mirnim tonom. U ovom mjesecu, mnoge Vodolije će se odlučiti za radikalne poteze, pa će biti i razvoda i raskida. Slobodne Vodolije imaju priliku da upoznaju partnera koji je baš po njihovoj mjeri. Ovakva prilika se ne propušta! Prepustite se lijepim emocijama i uživajte.

Nećete uspjeti da izbjegnete poslovne probleme u prvoj nedjelji augusta. Nervira vas što nadređeni nekada ne slušaju vaše mišljenje i ne žele da ga usvoje. Bili vi u pravu ili ne, nekada nije pravi trenutak da unosite promjene u posao. Pokušajte da ne započinjete svađu sa kolegama, jer će vam njihova pomoć biti neophodna do kraja mjeseca. Moguć je priliv novca, ali vi u ovom mjesecu trošite više nego što bi trebalo. Dobra je prilika ukoliko želite da dodatno zaradite, imaćete više ponuda nego ranije. Do kraja mjeseca, budite obazrivi u komunikaciji sa poslovnim partnerima. Mogući su i raskidi ugovora.

Glavobolja i nesanice. Više se odmarajte. Organizujte svoje vrijeme i povedite računa da spavate bar 8 sati.

RIBE

August Ribama donosi pravo olakšanje. Bili ste pod stresom u prethodnim mjesecima, ali sada je vrijeme da odmorite od svega i da se posvetite sebi i svom partneru. Imaćete više vremena i radićete na poboljšanju ljubavnog odnosa. Trebaće vremena da nadoknadite sve što ste propustili, pa bi bilo odlično da isplanirate kraće putovanje. Slobodne Ribe uživaju u pažnji koja im je pružena od strane suprotnog pola. Koliko god da bježite od vezivanja i romansa, naiće ćete na osobu kojoj nećete moći da odolite. Zbog prethodnih razočarenja, imate dozu straha, ali ste nestrpljivi i jedva čekate naredni poziv. Uživajte u periodu koji je idealan za komunikaciju i ljubavne odnose.

Mnoge Ribe će u augustu riješiti i da promjene posao i karijeru, jer je ovaj mjesec za Ribe veoma značajan. Želite posao gdje će se vaše najbolje strane doći do izražaja. Ribe koje su zadovoljne svojim poslom uspjeće da napreduju. Konačno ćete svojim nadređenima glasno i jasno reći šta očekujete od posla. Treba da obratite pažnju na novac, moguće je da će vam biti ukraden ili da ćete izgubiti novčanik, pa budite oprezni. Ribama se savjetuje da ne ulaze u konflikte sa kolegama, jer sada nije pravi trenutak da se postavljate kao autoritet. Krajem mjeseca biće mnogo lakše, sve ćete riješiti na vrijeme.

Što se tiče zdravlja, ovog mjeseca ćete se mnogo nervirati. Kontrolišite nervozu i stres, jer oni mogu da uzrokuju psihičke i zdravstvene probleme.

