Astro analiza: Šta muškarac želi da pronađe u ženi, na osnovu njegovog Mjesečevog znaka

Zodijak ili sunčev znak, nije jedini astrološki znak koji nam može pomoći da utvrdimo ko smo i šta želimo u ljubavi i životu.

Šta je mjesečev znak? Mjesečevi znakovi dosežu malo dublje od naših horoskopskih znakova. Oni otkrivaju našu ličnost ili drugim riječima, naš emocionalni razvoj. Dok nam naši horoskopsku znakovi pomažu u uspostavljanju naše ličnosti, mjesečev znak zapravo objašnjava šta radimo i zašto to činimo.

Budući da nam mjesečev znak daje opširnije informacije nego što to čini horoskopski znak, on zapravo može biti precizniji od horoskopskog znaka. Na primjer, ako ste Bik u horoskopu, to ne znači da će vaš mjesečev znak biti Bik.

Ako niste sigurni koji bi mogao biti vaš mjesečev znak, možete to da otkrijete pomoću kalkulatora karte rođenja. Slično kao i naši sunčevi znakovi, i mjesečevi znakovi nam mogu pomoći da otkrijemo više o sebi. Takođe nam mogu pomoći u našem ljubavnom životu,konkretno u ovom slučaju, šta muškarci žele da pronađu u ženi.

Budući da mjesečevi znakovi zadiru dublje u ono šta smo, oni mogu biti bolje mjerilo naše kompatabilnosti sa partnerom od sunčevih znakova. Oni nam mogu pomoći da shvatimo kakve nas osobe privlače i na kakvu osobu bismo obično pali.

Saznajte šta muškarac želi da pronađe u ženi, na osnovu njegovog mjesečevog znaka.

Mjesečev znak Ovan – Znak Mjesečev Ovan poznat je po tome što je veoma samouvjeren, ambiciozan i odlučan. Nevjerovatno je strastven i žudi za uzbuđenjem. Muškarca u ovom znaku odmah će privući nezavisna i jaka žena. Želi, čak će to i da pokaže, nekoga ko će da ga izazove. Iako su na lošem glasu zbog jakog karaktera, njegov mjesečev znak otkriva da on u stvari voli žene koje preuzimaju inicijativu i neće mu smetati da žena vodi glavnu riječ u vezi kad god to ona poželi.

Mjesečev znak Bik – Mjesečev bik se najbolje osjeća kada je siguran i u stalnoj rutini. Privlače ih osobe koje se mogu isto tako osjećati i koji traže stabilnost i sigurnost u vezi. Iako je muškarac u ovom znaku možda tvrdoglav i rutinski orijentisan, nemojte odmah pogrešno procjeniti da nije emotivan. On zapravo voli romantiku i zna biti veoma simpatičan. Uvijek će se zaljubiti u beznadežnog romantičara koji dijeli istu viziju i želju za dugoročnim partnerstvom. Privlače ih žene koje žele posvećenost kao i oni, a kada je ovaj znak posvećen vezi, možete očekivati srećnu vezu koja će da traje.

Mjesečev znak Blizanac – Ako je brbljivac, onda je vjerovatno mjesečev znak Blizanac. Mjesečev Blizanac je po prirodi druželjubiv i zabavan ali su takođe i veoma duboki mislioci. Muškarce, koji pripadaju ovom znaku, privlače žene koje imaju veliku maštu i kreativnog su uma. Vole žene koje su spremne da izraze svoje mišljenje i održe razgovor, koji može trajati satima.

Mjesečev znak Rak – Ovaj znak je osjetljiv i veoma svjestan svojih osjećaja. Oni su zagovornici za zaštitu prirode. Privlače ih žene koje imaju istaknutu nevinu stranu. Muškarac u ovom mjesečevom znaku voli da preuzme ulogu zaštitnika u vezi. Zbog toga ih obično privlače žene kojima se vidi nevinost u očima. Uživa u tome da se njegova žena osjeća sigurno i voljeno pored njega.

Mjesečev znak Lav – Mjesečev Lav želi dostojanstvenu i samouvjerenu ženu. Uvijek će da ga privlači sjaj i glamur reflektora. Jako će se zaljubiti u harizmatičnu ženu koja se oblači i ponaža kao da je zvijezda. Svoju ženu će smatrati kraljicom i svjetlošću svog života. Sve će da uradi za ženu koja ima smisao, bilo za modu ili za humor ili sposobnost da dominira svojom snažnom prisutnošću.

Mjesečeva znak Djevica – Ovaj mjesečev znak je obično sramežljiv i često je zastrašen novim vezama. Neće uploviti lako u vezu kao neki drugi znakovi. On prvo sve dobro ispita, da bi bio siguran da može nekome vjerovati svim svojim srcem. Ne privlače ga pretjerano ubrzane osobe. Uvijek će prije odabrati ženu koja ima strpljenja i koja ne voli da požuruje stvari. Jednom kada se muškarac u ovom znaku otvori i upozna svoju ženu bolje, biće spreman da u vezi da cijelog sebe.

Mjesečeva znak Vaga – Muškarci koji spadaju pod ovaj mjesečev znak prave su osobe za vezu. Apsolutno mrze da budu sami i obično opstaju u vezama iz srednjoškolskih dana. Privlače ih žene koje žele stabilno patrnerstvo u kojem se mogu skrasiti, a ne one koje žele povremene kombinacije. Kako je on prirodni šarmer, najčešće će ga privući inteligentna žena šarmantnog osmijeha.

Mjesečev znak Škorpija – Ovo je najintenzivniji znak i muškarci sa ovim mjesečevim znakom žude za istim intenzitetom u svim sferama svog života, uključujući i veze. Ovi muškarci ne gube vrijeme, a definitivno ne žele da traće vrijeme neke žene. Jednom kada pronađu pametnu, sofisticiranu ženu koja dijeli istu strast prema životu, oboriće je sa nogu. Nemaju vremena za povremene susrete već žude za dugoročnim partnerstvom. Iako se muškarci u ovom znaku mogu činitidominantni u vezama, ako pogledate dublje, njihov mjesečev znak otkriva da je sasvim suprotno. Žena , zbog njegovog karaktera, veoma lako može da ga vrti oko malog prsta.

Mjesečev Strijelac – Muškarci u ovom mjesečevom znaku najlakše padaju na žene koje su slobodnog duha i avanturisti. Nemaju ništa protiv malo zdravog takmičenja i vole žene koje su spontane i neposredne. Oni su očarani ženama koje imaju istu strast i želju za putovanjima. Vole žene koje ih znaju držati čvrsto na zemlji.

Mjesečev Jarac – Mjesečev znak Jarac je prepoznatljiv po tome što je hladan i staložen izvana, a upravo suprotan iznutra. Skloni su idealizovanju svojih emocija i može im trebati jako puno vremena da se otvore za ljubav. Ovaj znak je zasnovan na njihovom realizmu i često može dovesti do toga da budu malo kruti u svim sferama svog života, čak i u vezama. Zato mjesečev Jarac obično ide za ženom bezbrižnom i zabavnom. U ovom slučaju vrijedi pravilo da se suprotnosti privlače.

Mjesečeva Vodolija – Ovaj znak forsira svoj sopstveni put. Kao visoko nezavisni pojedinci, mjesečeva Vodolija cijeni svoju slobodu, žele da budu ono što jesu i rade sve što žele više od svega. Teško će pasti za ženu koja deli isti njegov nezavisni stil života. Voli da ima partnera koji razumije važnost provođenja vremena odvojeno, kao i odvojen život i snove. To samo čini vrijeme koje provedete zajedno mnogo posebnijim. Očaran je sa ženom koja voli prirodu isto koliko i on. Žena koja voli ići na duge šetnje i izlete na kampovanje je žena iz snova za muškarca rođenog u znaku mjesečeve vodolije.



Mjesečeve Ribe – Nema mjesečevog znaka koji je romantičniji od riba. Neće dugo trebati da muškarci u ovom znaku lako i brzo padnu na ženu koja dijeli iste poglede na život, ljubav i snove. Oni su saosjećajni i srdačni ljudi koji brinu o svim oblicima života, pa su ovi muškarci skloni da ih privlače žene koje su ljubitelji životinja. Cijene ženu koja strastveno gleda i prema ljudskim i prema životinjskim pravima. Ne ustručava se podijeliti sa ostatkom svijeta svoje romantične maštarije, bez obzira koliko velike ili male bile, prenosi “Info Pult“.

Facebook komentari