“Đavo” je u detaljima, tvrde muškarci: U ovome je razlika između dobrog i odličnog vodjenja ljubavi

Muškarci kažu da postoji osam stvari po kojima se razlikuju dobar i odličan seks.

Istraživanje – Ovo se neće dogoditi za vreme svakog seksa, ali svaki put kada sa partnerom isprobate nešto novo, začinili po malo ste svoj seksualni život.

Hemija – Zvuči kao kliše, ali ovo zaista jeste jedan od najvažnijih aspekata odličnog seksa. Nema hemije – nema dobrog seka, jednostavno je!

Odbacivanje nebitnih stvari – Biće neprijatno samo ako dozvolite da tako bude. Iako najintimniji ljudski odnos može da iznedri neugodne situacije, kao što su neprijatni ili čudni zvuci tela, ne mislite na to jer je sa vama osoba sa kojom ste intimni, a intimnost podrazumeva i takve stvari.

Partner koji vas uzbuđuje – Ne, to nije isto što i zgodan partner. Nekada je jednostavno dobar osećaj biti s nekim ko vas opasno fizički privlači, bez obzira na to kako izgleda, a naročito bez obzira na to imate li slične životne želje i stavove. Predigra – Ko zna koliko ste puta čitali ili slušali o njenoj važnosti, ali toliko je važna da je prosto nezaobilazna tema. Za mnoge je predigra važnija od samog seksa. Plus, što duže traje, to je i seks bolji.

Prirodna komunikacija – Bilo da ste se tek sreli ili ste intimni već godinama – razumevanje i osluškivanje onoga što druga osoba želi apsolutno je neophodno. Dolazi prirodno – ili imate to u sebi ili nemate.

Sirova požuda – To je ona vrsta u kojoj se na neki čudan način poklope pravo vreme, mesto, prava osoba i raspoloženje – jednostavno kad sve oko vas i u vama gori. Ne dešava se često, nažalost.

Užitak partnera – Uvek možete da osetite kada vaš partner nije skroz “prisutan”. Ako se ponaša kao da od seksa ne dobija apsolutno ništa, vama raspoloženje automatski pada. No, ako ste oboje entuzijastični i želite da vidite partnera zadovoljenog, čak i tehnika i iskustvo postaju manje važni,piše Stil

Facebook komentari