Zamolili je da stavi masku: Reakcija djevojke zgrozila sve

Nakon što su je prodavači zamolili da nosi masku, ona je počela razbacivati stvari iz kolica, da bi se naposljetku okrenula i uz psovke otišla.

Video je samo na Twitteru pogledalo više od 15 miliona ljudi za dva dana, a mnogi su ostali zgroženi ponašanjem mlade žene. Pogledajte kako je to izgledalo, prenosi “Radiosarajevo“.

Manager told here she had to keep her mask on pic.twitter.com/onlbaFCJ4O

— Omar Guillen (@LucianLegacy) June 27, 2020