Dijeta doktora Bubnavskog: Jedino ćete ovako cijelog života biti zdravi i vitki!

Učio sam dosta o nutriciji, dijetama, a često sam i isprobavao razne vrste dijeta (čak sam dostigao i sopstveni rekord u gubljenju kilograma: izgubio sam 36 kilograma za 3 meseca, što znači da sam mesečno gubio i do 12 kilograma). Nakon svega toga došao sam do zaključka: dijeta može doneti samo nervozu (poremećaj sna, razdražljivost, sindrom poremećaja sna i td.).

Probao sam da živim po pravilu Antona Čehova koji je jednom zapisao:

“Ustajao sam gladan od stola, što znači da sam jeo. Ustajao sam sit od stola, što znači da sam se prejeo. A ako sam se prejeo, znači da sam se otrovao!”

Moj prijatelj Vladimir Abramov imao je običaj da kaže: Zdravo telo ima zdavu kilažu!

Mnogo naravno zavisi od načina života. Ja sam sportski tip osobe. Ako postoji prilika ja šetam, skijam, džogiram po pesku, plivam, i sa tim održavam zdravo telo (elastičnost zglobova i dobru izdržljivost tela).

Zbog toga verujem da kvalitetno gubljenje kilaže, bez gubitka mišićne mase može da se postigne kombinacijom različitih vežbi, istezanjem, kao i balansiranom ishranom.Što se tiče vežbanja moj predlog je sledeći:

Pešačenje: hodajte 2 sata brzinom 6 do 8 kilometara na sat

Džogiranje: dovoljno je 20 do 30 minuta ali da vam otkucaji srca ne prelaze 140-150 otkucaja po minutu

Nordijsko pešačenje od 3 do 5 kilometara dnevno

Plivanje bez stajanja barem kilometar i po ili dva kilometra.

Po meni dijeta bilo koje vrste (ako se izuzme ona za dijabetičare ili srčane bolesnike ili dijeta posle operacije) je štetna, jer prvo izgubite mišićnu masu pa tek onda krene salo polako da nestaje.

Zbog toga je neophodno da se hranimo pravilno kako ne bi došlo do određenih bolesti koje nosi i neuhranjenost.

Pravila dobre ishrane po doktoru Bubnovskom:

1. Jedite prirodnu hranu koja nije obrađena: voće i povrće, koštunavo voće, jaja, žitarice, ribu, mleko, sir, zečetinu i piletinu.

2. Odbijajte konzervirane proizvode

3. Pravite jelo koje sadrži samo 2 do 3 različita sastojka (Hranite se jednostavno i doživećete stotu)

4. Izbegavajte so i šećer, zamenite ih začinima. So zamenite sokom od limuna ili soja sosom, a šećer voćem ili medom.

5. Izbegavajte alkohol, naročito uz obrok. Vino i voda, konzumirani zajedno sa hranom, akumuliraju se u digestivnom traktu i rastvaraju enzime koji su neophodni pri razgradnji hrane. Ako popijete čaj nakon jela to će dovesti do debljanja. Umesto dezerta bolje je da pojedete lubenicu ili jabuku.

6. Prestanite da pijete kafu i videćete kao ćete biti puni energije. Zabuna nastaje kada popijemo kafu i dobijemo nalet energije, ali nakon par sati osećamo slabost i glavobolju. Slične simptome imaju i narkomani kada kriziraju od droge,piše Stil

Što se tiče vode: potrebno je piti najmanje 3 litra vode dnevno (12 čaša). Na primer, ja preferiram ispijanje vode ujutru, pre vežbanja i to se zove unutrašnje tuširanje; zatim pijem vodu odmah nakon vežbanja, pre kupanja, posle jela, ili sat i po do dva sata posle jela. Moramo da pijemo mnogo vode. Sastavljeni smo od vode i što je više menjamo to se bolje naše telo oseća.

Ne pijem i ne preporučujem pića iz konzervi kao ni gazirana pića. Najbolje je piti vodu sa izvora ili iz bunara (ako znate da je čist), a oni koji pate od osteroporoze i bolesti zglobova ovo pravilo moraju poštovati ako žele da se izleče.

Facebook komentari