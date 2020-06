Noćas ćete spavati uz uključen ventilator? Razmislite još jednom

Visoke temperature mnogima uzrokuju probleme sa spavanjem pa se neki pokušavaju rashladiti spavajući uz uključen ventilator, no to baš i nije dobra ideja. Vjerojatno će vam zaista biti ugodnije spavati uz strujanje zraka, ali to baš i nije dobro za vas, i to zbog prašine i prljavštine koje se nalaze u ventilatoru, a koje nije baš lako očistiti.