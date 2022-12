Kako se koji znak Zodijaka rangira na ljestvici ludila

Blizanci

Nikada ne znate s kojom stranom Blizanaca ćete imati posla. Neodlučan, strpljiv, ali mahnito zabavan, Blizanac prolazi kroz život kao da je to jedna velika zabava. Istina je da će se Blizanac lako prilagoditi svakoj situaciji, ali morate biti sigurni da je situacija zabavna, a ne zastrašujuća.

Njegov tipični izlazak u petak navečer sastoji se od odlaska na vrsnu večeru u najnoviji restoran u u gradu, nakon čega kreće u egzotični klub pun sumnjivih ljudi koji nose ekstravagantnu odjeću, prenosi “Ezoterija“.

Djevica

Djevice su prilično visoko na ljestvici ludila zbog njihove nemogućnosti da se odreknu kontrole. Posvećuju pažnju sitnim detaljima i neumorno rade na postizanju savršenstva, a to su samo neke od osobina koje zbunjuju njihove prijatelje. Iako su poznati po tome što rade dobre stvari poput volontiranja sa starijim osobama, Djevice su vrsta ljudi koji će preuzeti tuđe zasluge za novu poslovnu ideju.

Njihovi suradnici previše se boje da bi se pobunili pa stoga dobiju pohvale za stvari za koje nisu zaslužni – i to im je potpuno u redu. Vrlo analitične, Djevice su izvrsne u stresnim situacijama, čak i ako to znači baciti drugu osobu pod autobus kako bi dobili priznanje.

Lav

Lavovi su čudesni, glasni i vole biti u središtu pozornosti. Odrasli ste gledajući Lava kako stalno ide na svaki školski talent show, a sada ga možete vidjeti kako u vašem lokalnom baru promatra ljude i prosuđuje ko je najpijaniji i najneugodniji.

Stalno postavlja svoje fotografije u kupaćem kostimu na društvenim mrežama i glasno priča o se*su na večerama, tako da ga svi mogu čuti. Lav visoko rangira na ljestvici ludila jer zapravo nema mjeru u ničemu.

Rak

Raspoloženja Raka mogu se mijenjati jednako lako kao morske mijene. Iako mogu biti žestoko vjerni, isto tako se mogu odlučiti na izlazak u klub s nepoznatom osobom. Vaš bivši je bio Rak i on je bio najneobičnija osoba koju ste ikada upoznali.

U jednom trenutku vam je slao poruku koliko vas voli, a u sljedećem bi vam ostavio poruku u kojoj govori kako je vaša obitelj bezvrijedna. Ne možete predvidjeti što će Rak učiniti, ali on želi da živite u neizvjesnosti … Što reći? Ipak ima svoje dobre trenutke.

Jarac

Jarac napreduje u profesionalnim okruženjima. Ovaj znak je izuzetno organiziran i težak, što znači da je spreman preuzeti bilo koji izazov s kojim se može nositi sa svojom inteligencijom. Ali iako izgledaju sabrano na površini, zlokobna uvrnutost ovog znaka pokaže se kada radi s drugima.

Kada su uključeni u grupne projekte i dogodi se da imate bolju ideju od njih, pripremite se na prijekorne poglede i pasivno agresivne poruke, kojima vas prisiljava da prihvatite njegov način rješavanja problema. Ovu istu kontrolu primjenjuju na svoj osobni život, tako da vam želim sreću s odabirom restorana ili filma kada ste u gradu s Jarcom – oni žele stvari izvesti na svoj način ili nikako.

Bik

Bik se obično povezuje s toplinom, velikodušnosti, ljubavi i otvorenim umom, ali ovaj zemljani znak može biti nevjerojatno tvrdoglav i snažan. Bik je tip prijatelja koji će se raspravljati s vama sve dok ne poplavi u licu, ali isto tako će vam čuvati leđa u najtamnijem trenutku.

Vaš Bik će se vjerojatno svađati s barmenom zbog cijene pića, a zatim će platiti turu svima prisutnima. Dosljedno su nedosljedni.

Vaga

Tražeći ravnotežu u svemu što rade, Vaga će otići do krajnosti kako bi postigla sklad, a obično to čini tako što je tijekom procesa diplomatična i racionalna. Međutim, tamna strana Vage izlazi kada traži partnera.

Njihova poruka na mreži za upoznavanje glasi “Voli me ili me mrzi, to je još uvijek opsesija”. Ako Vaga baci oko na vas, možete očekivati da će pustiti glasinu kako imate spolnu bolest, ako to znači da će dobiti ono što želi.

Škorpion

Škorpioni… bodu. Škorpion – iako autsajder, snalažljiv je i intuitivan. Ali onima koji ga poznaju? Recimo samo da ne poznajete nikoga tko je imao veze sa Škorpionom, a da nije pretrpio povredu. Spetljali ste se sa Škorpionom jedne večeri u gradu, ali nakon toga ste odlučili prekinuti vezu.

Sljedeći dan vaše gume na automobilu su bile probušene. Kada ste poslali poruku pitajući ga je li to on učinio, stigao je odgovor: “Oprostite, čiji je broj ovo?”. Glase kao jedni od najsenzibilnijih znakova u zodijaku i iznenađujuće su dobri ljubavnici.

Ovan

Hrabri, znatiželjni, samouvjereni i uvijek spremni za izazov – Ovnovi su dobri prijatelji, ljubavnici i pouzdani partneri za penjanje po stijenama. Pošto je vatreni znak, Ovan je strastven i brzo svima daje do znanja svoje stavove. Nikad ne odustati od borbe može biti dobra stvar, osim ako niste onaj koji izvuče deblji kraj u svađi s Ovnom.

Obično do tih svađa dolazi zbog razilaženja mišljenja u temama u vezi kojih Ovan osjeća strast – društvena pravda ili politika (ili čak razgovor o prednostima prehrane bez glutena). Ne možete izaći na kraj s njegovim čudnim stavovima, ali poštujte činjenicu da nikad ne odustaje od njih.

Strijelac

Strijelac uvijek traži istinu i neovisnost. Zato što toliko cijeni svoju slobodu, ovaj znak može ponekad predoslovno shvatiti parolu „živi se samo jednom“ i usput sprži svoje prijatelje i obitelj u tom procesu.

Sjećate se svog prijatelja koji vam je u 5 ujutro upao u stan, ispovraćao se po podu i odbio da mu pomognete da se očisti? Da, to je Strijelac. Kada imate posla sa Strijelcem, moglo bi vam se dogoditi da zaglavite u neprestanom čišćenju posljedica njegovih budalaština.

Vodenjak

Vodenjaci su ludi na razne načine i kad stvari ne idu onako kako su oni zamislili, mogu biti pravi bezveznjakovići.

Ovaj znak je vrsta osobe koji će otvoriti vrata strancu, a zatim brzo nazvati svog stomatologa kako bi izbjegao platiti račun (čak i ako je pristao platiti taj iznos unaprijed i informacije su potpuno tačne) – to je Vodenjak ukratko.

Ribe

Od svih znakova zodijaka, Riba je najmanje luda. Poznate su po iskrenosti, rezerviranosti i suosjećajnosti, možete na njih računati u bilo kojim situacijama.

Ovaj dobrodušni vodeni znak često će vam uljepšati dan i uvijek će se ispričati ako vam slučajno učini nešto nažao, što ga čini najrazumnijim (i najslađim) od svih znakova.

