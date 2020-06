Veliki ženski ljubavni horoskop: Koje muškarce treba otpisati u startu a koji će te voljeti do kraja života

OVAN

Ti u ljubavi: Za tebe je ljubav strast i uzbuđenje. Voliš da flertuješ i gotovo uvijek osvojiš mladića kojeg poželiš jer je nemoguće da odoli tvom šarmu i duhovitosti. On je potpuno očaran tvojom željom da ga imaš i svim onim što si spremna da uradiš kako bi mu dokazala svoju ljubav.

Problem za romansu: Previše se oslanjaš na instinkte i guraš glavom kroza zid, umjesto da malo napraviš pauzu i razmisliš o svemu. Obično zažališ zbog svoje impulsivnosti, ali ne padaš u depresiju ako stvari ne idu onako kako si zamislila.

Tvoja srodna duša: Mladići lovci, kao što su Strijelac i Lav, najbolji su plijen.

Nije za tebe: Sentimentalni Rak uzburkava tvoje emocije, ali traži previše.

BIK

Ti u ljubavi: Moćni Bik je jedan od najromantičnijih znakova zodijaka. Ti sanjaš o savršenom princu koji će te držati za ruku i obasipati poklončićima. Zauzvrat, biće ti zadovoljstvo da ga razmaziš. Ti ne igraš igre u ljubavi, niti voliš mladiće koji ih igraju. Strpljenje i odlučnost ti dopuštaju da čekaš savršenog mladića pre nego da traćiš vreme na beznadežnu vezu.

Problem za romansu: Ponekad si previše obazriva kada treba da pokloniš svoje srce. Moraš da se oslobodiš svojih strahova i daš šansu ljubavi da bi nešto započela.

Tvoja srodna duša: Mladići Ribe su privlačni tvojoj osjećajnoj strani, ali jake Škorpije čine da ti srce brže zakuca.

Nije za tebe: Od brbljanja nema vajde, a to je sve što Blizanci mogu da ti ponude kada je u pitanju ljubav.

BLIZANCI

Ti u Ljubavi: Ti si majstor u flertu, i gdje god da se pojaviš za sobom ostavljaš gomilu slomljenih muških srca. Ti ne želiš nikoga da povrijediš, ali mladići se jednostavno zaljubljuju u način na koji se smiješ ili zabacuješ kosu. Ti uživaš da igraš ove igrice sve dok ne pronađeš mladića pored kog ćeš željeti da se skrasiš.

Problem za romansu: Potrebno ti je prostora – i tip koji se lijepi za tebe kao pijavica nema prolaz. Ne voliš ni ljubomorne mladiće, niti one koji se trude da te obuzdaju.

Tvoja srodna duša: Tebe privlači samostalna Vodolija, ali idealni mladić za tebe je Strijelac jer će voljeti tvoj avanturistički duh i majstor je u flertu, kao i ti!

Nije za tebe: Otkidaš na izgled Jarca, ali on ne umije da se izbori sa tvojom nezavisnošću.

RAK

Ti u ljubavi: Iako tvoj znak ima kliješta, ti si osjećajna ljubavna ptičica. Tebi je potreban mladić koji voli da se mazi kao i ti, ali u isto vrijeme i poštuje tvoje staromodne standarde. Važno ti je da se tvojim roditeljima dopada tvoj dečko jer je tebi najvažnija porodica. Tvoj idealni sastanak sa mladićem je kada ostanete kod kuće, i uživate gledajući zajedno filmove.

Problem za romansu: Emocije su za tebe sve, i nijedan mladić ne sme da zanemari činjenicu da je tebe lako povrijediti. Kada se to desi – ti se zavlačiš u svoju ljušturu i patiš u tišini – uz veliku količinu čokolade.

Tvoja srodna duša: Nježna strana Device izlazi na površinu u tvom prisustvu.

Nije za tebe: Mladić Vodolija će prozrijeti tvoju dušu, ali neće biti nježan koliko je to tebi potrebno.

LAV

Ti u ljubavi: Kraljevska Lavica voli da bude glavna u ljubavi. Mladiće pomalo plaši tvoja samouvjerenost i nezavisnost dok te ne upoznaju. Istina je da moćna kraljica džungle može da postane preplašeno mače kada joj neki mladić slomi srce. Duboko u duši, ti si mačkica koja voli da ima samo jednog mladića koga će zvati svojim. Duboko si odana, i to zahtevaš i od svog dečka.

Problem za romansu: Ponekad se taj tvoj veličanstveni ponos ispreči pravoj ljubavi jer ti je teško da priznaš da si pogriješila.

Tvoja srodna duša: Blizanci i Strijelac ti nude uzbuđenje, ali pored Raka se osjećaš sigurno i voljeno.

Nije za tebe: Kloni se kritički nastrojene Djevice, koju plaši tvoje otvoreno samopouzdanje.

DJEVICA

Ti u ljubavi: Stidljiva Djevica nije od onih koji ljube, a poslije pričaju o tome. Ljubav je privatna stvar između tebe i tvog dnevnika. Tvoj ljubavni stil je prije da ga ostaviš da se pita, nego da napraviš prvi korak ili se besramno baciš na mladića. Ti ne želiš da budeš misteriozna. U suštini, ti si potpuno otvorena i iskrena, čim odlučiš da dozvoliš mladiću da ti se približi. Međutim, prije nego što se to dogodi, on će morati da te impresionira svojim umom.

Problem za romansu: Sklona si da mladiće brzo otpišeš, čak i posle samo jednog razgovora. Bićeš i dalje prijatelj sa njima, ali ako nije super inteligentan i ne razmišlja brzo kao i ti, odlazi u zaborav.

Tvoja srodna duša: Ti poštuješ senzibilitet Jarca.

Nije za tebe: Tebe odbijaju ljudi koji su majstori drame. Možemo li da kažemo – Lavovi?

VAGA

Ti u ljubavi: Tvoje magične moći ti dozvoljavaju da privučeš baš onaj tip mladića koji želiš, a zatim baciš čini koje učine da se beznadežno zaljubi u tebe. Ovo ne znači da ti nisi probirljiva. Tvoj dečko mora da izgleda dobro i da se oblači dobro kao i ti.

Problem za romansu: Ponekad si više zaljubljena u osjećanje zaljubljenosti, nego u svoju jaču polovinu. Ovo se dešava zato što si idealista i vidiš samo ono što želiš da vidiš kod svog dečka.

Tvoja srodna duša: Ne možeš da ignorišeš način na koji Ovan ulazi u prostoriju, ali on nije pravi za tebe. Rak će te obožavati kao niko drugi.

Nije za tebe: Vodolija razmišlja na sličan način kao i ti, ali se ne pronalazi u tvojoj romantičnoj strani.

ŠKORPIJA

Ti u ljubavi: Škorpija se ne boji da se bori za ljubav. Čim ošacuješ nekog tipa, ti instinktivno znaš šta da uradiš i kažeš da bi te on poželio. U stvari, ti si toliko dobra u igri zavođenja da on pomisli kako on juri tebe. Ti konce uvijek držiš u svojim rukama. Emocije držiš zaključane dok nisi sigurna da mu možeš vjerovati. A onda, on neće spoznati intenzivniju ljubav od tvoje.

Problem za romansu: Tvoja ljubomora se vidi na kilometar. Ako ti pođe za rukom da to veliko zeleno čudovište držiš pod ključem, dragi te nikada neće napustiti.

Tvoja srodna duša: Otkidaš na Ribe i Raka.

Nije za tebe: Tebi je potrebno mnogo više vremena i pažnje nego što je Strijelac spreman da ti da.

STRIJELAC

Ti u ljubavi: Kada je u pitanju ljubav, ti si opuštena. Mladići otkidaju na tebe jer ih ne zamaraš i ne dramiš bez potrebe. Ti voliš tipove koji vole dobro da se provedu, avanturističkog su duha i spontani su. Potrebno je i da budu iskreni i poštuju to što ti stvari posmatraš onako kakve jesu. Duboko u svom srcu, čezneš za putovanjima, pa te često privlače mladići egzotičnog izgleda ili oni koji potiču iz udaljenih mjesta.

Problem za romansu: Tvoje srce bez problema skakuće od jednog do drugog mladića, zbog čega te često prati reputacija srcolomke. U suštini, tebi se može vjerovati, ali mladići su često nesigurni u tvojoj blizini jer si vrlo otvorena.

Tvoja srodna duša: Najbolje je da se držiš mladića slobodnog duha kao što su Vodolija ili Blizanac.

Nije za tebe: Mladić Rak je previše osjetljiv za tebe.

JARAC

Ti u ljubavi: Za tebe je ljubav ozbiljna stvar. Nema šanse da dovedeš svoje srce u opasnost, osim ako si sigurna da su ti osjećanja uzvraćena. Ti voliš da ispitaš okolinu, a zatim lagano uploviš u vezu. U tvojim romansama prijatelji igraju veliku ulogu jer ti često pribavljaju važne informacije!

Problem za romansu: Kad jednom uspostaviš vezu sa mladićem, ti si za ljubav na duge staze. Za tebe je raskid gotovo nemoguć zbog tvoje odanosti i odlučnosti da veza uspije.

Tvoja srodna duša: Bik i Djevica te razumiju bolje nego bilo ko.

Nije za tebe: Tvoja oprezna priroda odbija žestoke tipove kao što su Lav i Ovan.

VODOLIJA

Ti u ljubavi: Ti si nezavisna. Najveća greška koju neki mladić može da napravi jeste da ugrozi tvoju slobodu. Ti ne želiš da ljubav upravlja čitavim tvojim životom. Petkom uveče voliš da se vidiš sa njim, ali zato subotom izlaziš sa drugaricama. Ako mu to ne odgovara, otpisuješ ga. Takođe mu je potrebno i da ima samopouzdanja da bi razumio da je tvoje srce dovoljno veliko da voli sve.

Problem za romansu: Pripazi da ga previše često ne odbijaš, jer svaki mladić rečenicu “Popričat ćemo kasnije” prihvata samo određeni broj puta.

Tvoja srodna duša: Mladić rođen u znaku Djevice je dobar za tebe jer i on voli da ima slobodu.

Nije za tebe: Lav koji zahtjeva da obožavaš i zemlju kojom on hoda nije dobar za tebe iako između vas postoji nevjerovatna hemija.

RIBE

Ti u ljubavi: Astrološka boginja ljubavi je najsretnija kada je zaljubljena – stvarno zaljubljena. Ti si romantik koji potpuno vjeruje u postojanje srodnih duša. U stvari, ti si spremna da prevrneš i zemlju da bi pronašla svoju. Kada budeš pronašla savršenog mladića, bićeš spremna sve da uradiš za njega, ali ponekad je greška da njegove potrebe stavljaš ispred svojih.

Problem za romansu: Tebi je potreban osjećajan dečko, neko ko će razumijeti tvoja osjećanja. Ako nije na istoj talasnoj dužini kao i ti, ti se emotivno zatvaraš i veza tone u nerazumjevanje i nezadovoljstvo.

Tvoja srodna duša: Rak osjeća tvoj bol, i dijeli tvoju radost bolje nego bilo koji drugi znak.

Nije za tebe: Egocentrični Ovan uživa u tvojoj pažnji, ali i iskorišćava tvoje nježno srce, prenosi “Alo!“.

