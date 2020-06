Mjesečni horoskop za juli 2020. godine: Loš period za posao pred Vagom, zanimljiv mjesec pred Škorpijama

OVAN

Ako želite promjene, lijepa vijest je da ćete ih ovog mjeseca iskusiti iz prve ruke. Ako ne volite promjene već volite da živite neki ustaljeni ritam koji vam niko ne može poremetiti, onda je loša vijest za vas da će promjene ipak doći zato što ovako više ne ide. Neke stvari ne funkcionišu i to vrlo dobro znate, a guranje problema pod tepih nije nikakvo rješenje, samo odlažete neizbježno i činite sebi medveđu uslugu, pišu “Horoskopski znaci“.

Vrijeme je nestabilno a sa njime je i vaša zdravstvena situacija nestabilna. Vrijeme utiče na vaše fizičko i mentalno stanje u velikoj mjeri i ne možete ništa učiniti po tom pitanju. Slušajte šta organizam želi da vam kaže i prilagodite se njemu, ne dozvolite da vam energija opada zbog nekih sitnica koje vrlo lako možete da promijenite.

Drugi dio mjeseca je manje stresan kada je riječ o privatnom i poslovnom planu, imat ćete više slobodnog vremena i moći ćete da se posvetite svojim najbližim na pravi način. Odvojite barem jedan period da vidite stare prijatelje i da popričate o nekim starim dobrim vremenima. Svjesni ste da se život promijenio svima, ali od nas zavisi koliko ćemo dozvoliti da to negativno utiče na vas.

BIK

Ciljeve pravite na duži rok umjesto na kraći i to je generalno dobra stvar, ali ipak morate te veće ciljeve da podijelite na nekoliko manjih, i da ih ostvarujete jedan po jedan. U suprotnom ćete se osjećati zarobljeno i nećete moći da se koncentrišete na toliko mnogo faktora odjednom, i sagorjet ćete prije ili kasnije. Iako svima želite da pokažete da se sposobni i snalažljivi, nije na odmet da ponekad zatražite pomoć od starijih kolega, naročito kada niste sigurni kako nešto treba da se uradi.

Otkrivanje emocija vam nikada nije bila jača strana, ali voljena osoba ne može da čita misli i da zna o čemu razmišljate i šta mislite o nekim stvarima i problemima koje zajedničkim naporom treba da riješite. Ne možete na sve da gledate zdravo za gotovo, i ne smijete sve da prepuštate partneru da riješi i da to radi bez vas, morate da se uključite i da zajedničkim snagama eliminišete sve ono negativno iz vaše veze i iz vašeg okruženja.

Finansijski gubici će jako loše uticati na vaše mentalno stanje i prosto će vam doći da pobjegnete od svega krajem mjeseca. Nažalost, nije tako lako pobjeći i ostaviti najbliže članove porodice u dugovima i problemima, samo morate da budete zreli i da nađete način da se izvučete iz dugova što je prije moguće. Doći ćete u iskušenje da se dodatno zadužite, ali svjesni ste da ćete time samo otežati cijelokupnu stvar i da tek onda nećete znati šta da radite.

BLIZANCI

Drago vam je što ste se odlučili za karijeru koja vam dozvoljava da upoznajete nove ljude i da vam nikada nije dosadno. Ispunjeni ste na svim poljima i sretni ste što imate kvalitetne osobe za kolege gdje nema sujete, nema ljubomore i svi se lijepo slažete. Sve funkcioniše besprijekorno a to je rezultat zajedničkog truda i jedne dobre poslovne klime koja se ne može poremetiti.

Partner vam dosta pomaže oko kućnih poslova i obaveza po gradu, i upravo zbog toga vi funkcionišete na besprijekoran način. Iako je vaš partner osoba koja ne pokazuje emocije i svi kažu da je prilično hladna osoba, vi ga najbolje poznajete i znate šta se krije iza te maske, i baš zbog toga mislite da ste rođeni jedno za drugo.

Popravite ishranu ako želite da se osjećate bolje. Zaboravite na brzu hranu i proizvode iz pekara, od njih se osjećate loše, malaksalo i oteklo.

Najvjerovatnije je kod problem netolerancija na brašno a da bi to tačno utvrdili morat ćete da idete na dodatna testiranja i analize. Nemojte se igrati zdravljem, morate na vrijeme da reagujete i da preduzmete određene korake kako bi vas zdravlje služilo u budućnosti. Ako sumnjate da vam nešto smeta, potražite savjet stručnog lica kako bi znali šta da radite dalje…

RAK

Nije vrijeme za nove poslovne saradnje, i postojeće vam oduzimaju mnogo vremena tako da neće biti u prilici da sve držite pod kontrolom ako proširite svoj krug poslovanja. Bolje je da idete na kvalitet nego na kvantitet, to se isplati dugoročno zato što izgrađujete poslovne kontakte i kvalitetne odnose sa partnerima iz vaše branše, i na taj način stičete reputaciju i dobar odnos sa svima.

Možda već krajem mjeseca možete da očekujete lijepo iznenađenje od partnera. Znali ste da se nešto sprema ali niste mogli ni da pretpostavite šta to partner priprema za vas. Najviše kod vašeg partnera volite to što umije i poslije toliko zajedničkog vremena da vas iznenadi kada se najmanje nadate. Isto tako, i dalje umije da vas nasmije i da vas oraspoloži kada vam je najteže, uvijek zna šta treba da kaže i šta treba da uradi da bi vam bilo bolje.

Fizička aktivnost mora da vam bude na prvom mjestu ako želite da popravite svoju kondiciju ali i svoj izgled. Svima pričate da ne možete da smršate i da dovedete svoju liniju do savršenstva a i kako bi kada se ne krećete dovoljno i kada se hranite jako loše, ne uzimate dovoljno proteina a ni vitamini i minerali vam nisu na listi namirnica koje redovno uzimate. Presjecite i zabranite sebi da jedete sve ono što je loše i što vam smeta, dovedite vaš metabolizam u bolje stanje tako što ćete jesti više zdravog mesa, voća i povrća.

LAV

Novo radno mjesto vam izuzetno prija, čak i više nego što ste očekivali. Plašili ste se da će ovaj novi ambijent biti prevelika nepoznanica za vas, ali ste se no uklopili i društvo i kolege su sličnih shvatanja tako da se lijepo slažete i možete zajedno kvalitetno da organizujete i rasporedite svoje radne zadatke. Nadate se da će kvalitetni međuljudski odnosi da se održe što duže i da će tako biti i ubuduće.

Ponašanje vašeg partnera je promenljivo i vi zaista nećete više biti u stanju to da trpite. Morat ćete da odvojite barem nekoliko sati da o tome iskreno porazgovarate i da vidite u čemu je problem. Vi ne želite da živite vejštački život gdje svako živi sam za sebe, vi u vezi dajete sebi maksimalno i očekujete da vam se to i vrati.

Konačno ste odlučili da promjienite svoj tempo života i da barem nekoliko puta sedmično ubacite neku fizičku aktivnost, bilo da je to hodanje, trčanje ili fitnes. To ste pokušavali i ranije ali ste brzo odustali, sada ste donijeli konačnu odluku da se toga držite barem nekoliko mjeseci da vidite da li ćete se bolje osjećati ili je to sa fizičkom aktivnošću samo mit koji u praksi ne funkcioniše. Ako uspijete da nagovorite i nekog od prijatelja da vam se pridruži, imat ćete društvo i biće vam lakše.

DJEVICA

Situacija na poslu može biti i bolja, ali vam generalno okruženje prija zato što ste u kontaktu sa osobama koje su slične vama i koje žele isto što i vi – da imaju redovna primanja i da nakon završenog radnog vremena imaju slobodno vrijeme za odmor i za kontakte sa prijateljima i porodicom. Ne želite da vam cijeli život prođe na poslu.

Drago vam je što pored sebe imate jednu zrelu i prijatnu, mirnu osobu koja na svaki problem reaguje racionalno i bez prevelike histerije. Dosta vam je nezrelog ponašanja i rasprava oko nekih nebitnih stvari, treba vam mir i rutina kako bi našli svoju sreću i kako bi mogli na miru da se fokusirate na bitne stvari i na ostvarenje nekih svojih ciljeva.

Nemojte se uplašiti ako sredinom mjeseca treba da idete na sistematski pregled kod ljekara, to je rutinska procedura i ne može vam se ništa loše desiti. Još od malih nogu imate strah od ljekara i bolnica, neki ljudi izgube poslije nekog vremena taj strah ali kod vas je još uvijek prisutan i niste sigurni da li ćete ikada moći da se oslobodite tog straha. Ipak, kada taj pregled prođe biće vam mnogo lakše zato što ćete provjeriti da li sve u redu sa vašim organizmom i da li je potrebno mijenjati neke stvari u svakodnevnim aktivnostima ili ne…

VAGA

Ne volite svoj posao i ne znate kako da se izvučete iz ove situacije koja za vas predstavlja pravi pakao. Trenutno nema izlaza ali da li će ga uskoro biti to niko ne može da vam kaže. Morate da budete hrabri i da istrpite novonastalu situaciju što duže možete.

Skladna veza je onome čemu svaka osoba teži, pa i vi, ali vaš partner to ne razumije ili ne želi da razumije. Neke osobe jednostavno vole kada im je u vezi burno i sa dosta trzavica, to im diže adrenalin i ne dovodi ih u stanje monotonije i učmalosti. Vi ipak niste takvi, želite mirnu luku i spokoj, želite da u miru sjedite sa voljenom osobom i da uživate u tišini.

Mogući su problemi sa unutrašnjim organima a kod vas su prvi na udaru bubrezi i mokraćna bešika. Skloni ste infekcijama i bez obzira koliko se čuvali i pazili da ne pijete hladno i da ne budete u hladnom prostoru, infekcija vam se prije ili kasnije vraća. To je tako kod vas i ne može se puno učiniti, a kada do infekcije dođe potrudite se da poslušate savjet svog ljekara koji će vam reći šta treba da radite.

ŠKORPIJA

Nezadovoljan klijent je nešto što nikako ne želite da vidite, ali se dešava i to, htjeli vi to ili ne, i koliko god se trudili da svakome udovoljite i da svaki poslovni suradnik bude zadovoljan vašom poslovnom sposobnošću, uvijek će se naći neko ko iz nekog razloga nije zadovoljan vašim poslovnim rezultatima i to morate da prihvatite prije ili kasnije.

Nije važno ako partner ne uradi nešto što niste očekivali, ali je važno ako ne uradi nešto što obeća, vi jednostavno ne možete da pređete preko toga. Kada vam neko nešto obeća, vi to smatrate za gotovu stvar, a odlaganje istog i izvlačenje iz dana u dana je nešto preko čega ne možete da pređete.

Imat ćete problema sa nesanicom ovog mjeseca i to vam nije prvi put. Previše obaveza i premalo vremena dovodi do toga, stres koji svakoga dana osjećate, pritisci na poslu i od strane nekih bliskih ljudi i još dosta stvari su dovele do toga da nemate kvalitetan san, ali to će se uskoro sve riješiti.

STRIJELAC

Neke poslovne kontakte ne možete vječno da ostvarujete, ljudi se mijenjaju, napreduju ili žele da se oprobaju u nekim drugim stvarima, to je dio poslovnog sveta i tu ne treba uplitati lična osjećanja. Posao je posao, a privatni život je privatni život, te dve stvari morate da razgraničite ako želite da uspijete u izgrađivanju karijere.

Komunikacija sa voljenom osobom može da bude i bolja, ali ovaj mjesec je takav da nekako nemate vremena da na miru i staloženo razgovarate sa partnerom o stvarima koje vas muče. Nekada ste češće razgovarali, nekada je bilo više vremena za neke zajedničke aktivnosti, ali brzi tempo života diktira vaše obaveze i upravlja vašim slobodnim vremenom koga je sve manje i manje.

Problemi sa zubima vam opet ne daju mira. Redovno održavate higijenu usne duplje i zuba ali neki problemi iz ranijih dana vam se uvijek vraćaju, ne znate kako to da riješite i nikada nećete biti u stanju da to vaše stanje držite pod kontrolom. Ono što je bitno je da ne dozvolite da dođe do infekcije i do širenja crvenila i upale…

JARAC

Imate pravo da se ne slažete sa nekim kolegama bez obzira što su oni na toj poziciji gdje jesu mnogo duže od vas. Uvijek treba da kažete svoje mišljenje i to je ono što razdvaja kvalitetne radnike od onih koji se samo trude da se provuku i da klimaju glavom na sve što nadređeni kažu. Budite uvijek iskreni, ali i odmjereni, nikada nemojte da gubite kontrolu nad svojim emocijama, naročito ne u ovom mjesecu.

Ako ste slobodni i trenutno nemate vremena da tražite ljubav, možda će ona naći vas u drugoj sedmici ovog mjeseca. Pazite dobro ko vas sve posmatra, jedan par očiju vas prati, i neko misli da ste veoma zanimljiva i prijatna osoba, a vi to još uvijek ne znate. Ipak, putevi će vam se prije ili kasnije ukrstiti, sudbina će umiješati prste.

Imunitet u ovom periodu vam nikada nije funkcionisao na najbolji način pa je moguće da se to sada ponovi. Ako reagujete na vrijeme možete to da sprečite tako što ćete unijeti što više prirodne i zdrave hrane bez aditiva i konzervansa a ako ne pripazite na ishranu moguće je da će vam se pojaviti simptomi kao što su umor, malaksalost i konstantna potreba za snom. Ako to potraje, najbolje je da potražite savjet od ljekara kako to spriječiti i kako se osjećati bolje.

VODOLIJA

Nije vreijme za raspravu na poslu sada kada vas toliko novih projekata čeka. Dokumentacija mora da bude završena na vrijeme ako mislite da sve protekne u najboljem redu i bez zastoja. Rasprave i svađe će samo da otežaju cjelokupnu situaciju i zato je bitno da svi budete smireni i složni, i da težite ostvarenju zajedničkih ciljeva za što kraće vrijeme.

Voljena osoba se promijenila ali vam nije jasno zašto. Nema one iste strasti između vas i iako ste znali da će se to prije ili kasnije dogoditi, niste očekivali da to bude tako brzo. Nekada ste vjerovali da zaljubljenost traje mnogo duže, i možda bi kod vas i trajala da se neke stvari nisu dogodile i totalno promijenile odnos između vas i vašeg partnera. Ipak, takav je život, možete to da prihvatite ili da uradite nešto što će promijeniti sve.

Kada je riječ o zdravlju, u trećem trimestru je moguće da ćete imati problema sa bolovima u nogama. Stalno ste u pokretu i to vam ponekad prija, ponekad ne, ali organizam trpi zato što idete preko svog limita. Morate da nađete vremena i za odmor i za neke relaksirajuće aktivnosti, nije poenta da vam život bude okupiran samo poslom, iako znate da radite toliko kako ne bi razmišljali o nekim stvarima koje vas već duže vrjieme muče.

RIBE

Očekujte neke poteškoće kada je riječ o poslovnim idejama i njihovoj primeni u praksi. Mislili ste da će sve to ići glatko ali ipak u praksi nikada nije kao u teoriji, uvijek se nešto ispriječi i pokvari vaše planove. Gubici su očekivani, ali od vas zavisi da li će oni biti u većoj ili manjoj mjeri. Ako smatrate da ne možete sami da se izborite sa gubicima, potražite pomoć i podršku od kolega.

Morate da budete strpljivi i da čekate na svoju priliku koja još uvijek nije na vidiku. Ljubavni život vam je uvijek bio u haosu i nikada niste mogli da ga držite pod kontrolom, to vam se dešava i dan danas i teško ćete moći to da promijenite kod sebe. Sredinom mjeseca ćete dobiti priliku za neka nova poznanstva pa možda čak i nešto više od toga.

Fokusirani ste i ništa vaš ne može pokolebati. Kada nešto naumite, to morate da uradite i ispunite po svaku cijenu. Snalazite se odlično u nekim nepredviđenim situacijama i prosto briljirate kada je riječ o nalaženju rješenja i zbog toga ćete moći da učinite sve što želite, samo ako se dovoljno potrudite oko toga.

Facebook komentari