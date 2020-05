Kada su horoskopski znakovi u pitanju, paranoje su se razvile iz njihovih najvećih strahova, a svaki od znakova pretjera katkad u svojim neracionalnim mislima, piše “Index“.

Evo zbog čega horoskopski znakovi postaju paranoični.

Ovan

Ovan se boji da ne drži sve pod kontrolom i nikad se ne osjeća lošije nego kad ne može imati sve konce u rukama, bilo da se radi o ljudima ili nepredviđenim okolnostima. On tada počinje preispitivati sebe i svoju snagu, na koju je najponosniji. Njegov najparanoičniji strah je da će organizovati okupljanje na kome se niko neće pojaviti.

Bik

Bik se užasava toga da ne bude prvi u nečemu jer u njegovoj glavi ništa drugo ne dolazi u obzir. On vam želi biti najvažnija osoba na svijetu, a ako mu se učini da to nije tako, biće toliko okrutni prema sebi kao da se cijeli njihov svijet srušio i da nema nade da ikad sve dođe na svoje.

Blizanci

Blizanci se ne mogu posvetiti nečemu i bježe od toga što je dalje moguće. “Što ako moram? Što ako oni traže nešto od mene?”. Oni ne žele dijeliti sebe ni s kim pa kada se nađu u situaciji gdje to moraju napraviti, padaju u očaj. Misao o rasporedima, planiranju ili pridavanju jednoj ideji skoro ih fizički boli.

Rak

Rakovi se boje svega i paranoični su pri pomisli da će ih taj strah svladati. Oni vole da ih mi vidimo kao čvrste osobe, samostalne i mudre, a duboko u sebi su preplašeni čak kada izađu iz kuće. Rak se boji da će se razboljeti ako izađe na hladno pa ostaje u kući jer ga hvata paranoja od pomisli na bolest.

Lav

Lav se užasava od straha da se neće svidjeti ljudima. On kroz život ide smatrajući da ga svi na svijetu ludo vole – zbog njegovog šarma, izgleda, topline i druželjubivosti. Ako Lava stavite u sobu u kojoj niko ne zna ko je on, izbezumiće se, postaće paranoičan i počet će sumnjati u sebe.

Djevica

Djevice pretjeruju u razmišljanju, a kada sve preokrenete po glavi nekoliko puta, postajete paranoični i po pitanju najbanalnijih stvari. Djevica se boji svega što bi se moglo dogoditi. Ako sjedne u auto, preznojiće se pri pomisli štabi bilo ako bi imala saobraćajnu nesreću i koliko bi je to koštalo. Finansije najviše opterećuju ovaj horoskopski znak i od pomisli na siromaštvo hvata ih panični strah.

Vaga

Vaga se boji da će biti uhvaćena u laži. Pripadnici ovog znaka su najčešće dobri lažljivci i od prevare znaju napraviti umjetnost, ali u isto vrijeme znaju i pretrnuti od straha da će neko otkriti njihovu laž. Po glavi im se često vrzmaju paranoične misli: “Što ako moj partner shvati da sam ga lagala? Kako da se izvučem iz toga?”

Škorpije

Ovaj horoskopski znak najviše strahuje od toga da će izvršiti preveliki pritisak na nekoga. Škorpije ne znaju kada treba da stanu i katkad stvarno pretjeraju. Oni ne žele odbijanje pa kada čuju bilo šta što nalikuje na to (na primjer: “Prestani mi govoriti šta treba da uradim, Škorpijo”), povuku se u svoje paranoične fantazije misleći da ih neko odbacuje. U stanju su svojim napornim i dosadnim ponašanjem otjerati nekoga od sebe pa da se onda danima grizu i pitaju zbog čega se taj neko tako ponio.

Strijelac

Strijelac kroz život ide skoro sasvim oslobođen paranoje, sve dok ne dođe u srednje godine. Tada počinje gubiti razum. Oni bezbrižno žive u svom svijetu i koriste sve prednosti svoje mladosti, sve dok u zrelim godinama ne shvate da život nije potpuna sloboda i da treba da preuzmemo odgovornost za svoje postupke. Strijelci se paranoično boje odrastanja čak i kada zapravo odrastu.

Jarac

Jarčevi lude zbog neorganizovanosti. Oni vole detaljno da isplanirajusve i da se svi pridržavaju plana. Kada nešto krene izvan zacrtanog puta, Jarčevi zamišljaju najgori mogući scenarijo: propale planove, neobavljene zadatke, nekvalitetno odrađen posao. Ako želite naživcirati Jarca, napišite mu poruku i napravite grešku u pisanju svake važne riječi, piše Your Tango.

Vodolija

Vodolija se boji nemogućnosti izbora. Tada se osjeća kao da je stavljen u kutiju iz koje može izići samo kroz sićušni otvor koji mu je ostavljen kao jedina mogućnost. Rođeni u ovom znaku ne mogu podnijeti pomisao da se slože s nečim što nije u skladu s njihovim stavovima. Vodolije žele izbor, ponude, raznolikost. Ako nemaju gdje i mogu napraviti samo jednu stvar, paranoja će ih uzeti pod svoje.

Ribe

Ovaj horoskopski znak boji se najviše samoće. Ako su predugo same, Ribe će početi umišljati da su ih svi napustili zauvijek, ali se one neće zaustaviti tu, nego će ići do kraja, do potpunog izluđivanja sebe. Ako su ostale same, počet će zaključivati da im se to dogodilo jer su jadne i bezvrijedne.

