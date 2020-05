Ovan je sebičan, rijetko će priznati pogrešku – Strijelac se voli praviti pametan, brzoplet je

OVAN Na glasu je kao sebičan, gleda na sve iz vlastite perspektive, ne vodi mnogo računa o tuđim osjećajima i rijetko će priznati pogrešku. Iako nije osoba koja lako sklapa kompromise i pristaje na suradnju, to mu ne smeta da bude zahtjevan prema bližnjima, očekujući od njih da ispune njegove potrebe kao da je to njihova sveta dužnost.Brzoplet je, odluke donosi bez prethodnog promišljanja i, ako nešto krene u krivo, uvijek će pronaći osobu na koju će svaliti teret krivnje. BIK U zodijaku ima reputaciju najvećeg škrca. Rijetko će vas počastiti kavom, a novac mu je važniji od vaše ljubavi. Vrlo je i lijen, inertan, teško ga je nagovoriti na promjenu.

Najbolje se osjeća u ležećem položaju ispred televizora. U ovom znaku rođeno je mnogo svjetskih diktatora i autokrata. Nije ljubitelj demokracije. Ima “tvrdu glavu”. Zna se koja su njegova prava, rado će ih isticati, dok će tuđa gaziti, a vlastite dužnosti zanemarivati. Nezadovoljstvo liječi prekomjernim uživanjem u hrani, ponekad i u alkoholu.

BLIZANCI On silno uživa u tračanju. Sve mora znati o svakome, a te spoznaje s užitkom će podijeliti s drugima. Nije mu se pametno povjeravati i otkrivati mu tajne. Danas je tu, a sutra tko zna gdje, tako da se na njega nije moguće osloniti. Često mijenja i stavove, pa je teško ustanoviti što zaista misli i želi.

U ljubavi nije osobito vjeran, prošlost mu je puna propalih veza. Od emocionalne predanosti jednom partneru više ga “pali” sjedenje na dva stolca. RAK Ćudljiv je, zatvoren, nepovjerljiv, bolesno ovisan o tuđoj pažnji kao da mu o tome ovisi život.

Rasplakat će ga i naljutiti sitnice, a zbog svoje preosjetljivosti i nesigurnosti vidjet će problem tamo i gdje ga nema. Za sebe smatra da je najemotivnije biće na svijetu i da ga baš nitko ne razumije. Umjesto da rješava probleme, radije zapomaže nad svojom tužnom sudbinom i okrutnošću života.

Kad se zaljubi, izjeda ga ljubomora. Partnera mora imati na oku 24 sata dnevno, jednostavno ne da mu disati. LAV Silan je vatromet taštine s kojim živi ovaj znak. On je najljepši, najbolji i najpametniji. Ako ste slučajno uvjerenja da tome nije tako, sigurno s vama nešto nije u redu – tako će misliti Lav, čiji su ponos i dostojanstvo važniji od života samog.

Uvijek privlači pažnju na sebe, pokušava se pozicionirati u centar svake zajednice jer sve što ga okružuje samo su sateliti koji se vrte oko njegova veličanstva. Ima dvostruka mjerila i što vrijedi za njega, ne vrijedi i za druge.

DJEVICA Vječito je nezadovoljna, uvijek joj netko ide na živce, danas se baš ne osjeća najbolje (a tako je skoro svaki dan otkad je poznajete), žalit će se da joj je stan u neredu (iako ne vidite niti trag nečistoće), na poslu je gnjave (i to je poznata priča), najbolja prijateljica ju je jučer satima držala na telefonu i ugušila je svojim problemima…

Da, to je najveći perfekcionist i kritičar u zodijaku. Silno se trudi u svom životu održati neki red, a neprestano se žali na nered. I naravno, nije nikad ona kriva za sve što joj se događa… VAGA Zatražite li od nje da donese odluku koja se tiče vas ili vašeg odnosa, znajte da ste se osudili na čekanje neizvjesnog ishoda.

Ako je ičim možete oneraspoložiti, to je zahtjev da se odluči što želi i izjasni o nekom problemu. Ona bi radije ostala neutralna, negdje na sredini, jer dobro zna ako izabere jednu opciju, da će žaliti za drugom. Njezina glad za potvrdom drugih ide tako daleko da je spremna odustati od sebe, glumiti, pretvarati se, a sve kako bi na okolinu ostavila što bolji dojam.

ŠKORPION On je predvodnik tamne strane zodijaka. U njegovim dubinama krije se mnogo destruktivnih nagona, perverznih misli, seksualnih devijacija, radikalnih ideja, svega onoga o čemu ne smije javno progovoriti. Kako vrhunski kontrolira sam sebe, čini to i s bližnjima.

Jedino tako može održati privid dominacije i hraniti svoj ego. Prvak je u ljubomori i posesivnosti, partnera doživljava kao svoje vlasništvo. I dok sebi priušti pokoji izvanbračni izlet, partneru to ne samo da ne oprašta nego će se prije ili kasnije osvetiti.

STRIJELAC Voli se praviti pametan, pokazati se drugima kao načitana, dobro informirana i obrazovana osoba kojoj je malo tko ravan. Svoje prljavo rublje skriva od drugih jer ga to stavlja u slabiju poziciju, no znatiželjno će gurnuti nos u tuđe probleme. Brzoplet je i nepromišljeno iskren, pa je u stanju svašta reći i ostati živ, a to što vas je pritom ranio ravno u srce sasvim je nebitno.

JARAC Patološki je ambiciozan. Posao, karijera i materijalna sigurnost važniji su mu od svega. Uvijek gleda svoje interese, manipulativno iskorištava slabije da bi ostvario svoje planove. Kroz život se vodi uzrečicom – cilj opravdava sredstva. Sklon je depresiji, vjerojatno iz razloga što sputava svoje osjećaje i smatra ih manje vrijednim u odnosu na razum. Često pati i od kompleksa manje vrijednosti, no to nikad neće priznati.

VODENJAK Svojim rigidnim uvjerenjima, koja drugima prezentira kao uzvišena, ponekad i produhovljena, vrlo lukavo pozicionira sebe u odnosu na druge. On je taj koji zna, a znanje je moć. S druge strane godi mu biti potrebit. Hrani se spoznajom da se drugi njemu obraćaju za savjet i pomoć. Predstavlja se kao veliki humanist, no ponekad se iza svega krije veliki narcizam. Pomaže drugima da bi povećao svoje samoljublje, opravdao svoje postojanje, bio prepoznat u društvu kao osoba koja je bolja od drugih.

RIBE Ako netko zna vješto slagati, onda je to Riba. Ponekad se tako zapetlja u vlastite priče da ne zna što je istina a što laž. Bježi od stvarnosti, a brige i tugu utapa u alkoholu i ostalim opijatima. Ne zna se izboriti za sebe, pa kad namiriše opasnost, pobjeći će, makar pritom ostavila bližnje na cjedilu. Teško ju je shvatiti, skriva se od drugih najviše zbog nesigurnosti i straha. Sklona samosažaljenju i jadikovkama. Nerijetko lovi u mutnom, sklona je ilegalnim poslovima i stručnjak je u zatajivanju prihoda.

