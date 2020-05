Vaspitačica (20) je ušla u sobu dječaka (13) kojeg je čuvala: Poslije godinu dana otkriveno je šta se desilo

Vaspitačica Lea Kordis (20) osuđena je na dvije godine zatvora jer je imala odnos sa dječakom od 13 godina i rodila njegovo dijete.

Kako je navedeno tokom suđenja, djevojka je imala odnose sa maloljetnikom najmanje pet puta i to dok je bila agnažovana da ga čuva.

U početku je poricala da se išta dogodilo, a kada je DNK test potvrdio da je on otac djeteta, tvrdila je da ju je silovao.

Kako prenosi “Metro”, Lea je prvi put zavela dječaka u januaru 2017. godine, kada je ušla u njegovu sobu gde je igrao igrice. Zagrlila ga je i poljubila, a onda mu skinula pantalone i molila ga da imaju odnos, rekao je sudija tokom procesa, prenosi “Espreso“.

Tako je sve počelo, a nastavili su da imaju odnose, koje je Lea krila od svog muža, sve dok nije rodila dijete, a i onda je njen suprug vjerovao da je on otac.

