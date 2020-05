22 kilograma mršaviji: Muškarac objavio sliku prije i poslije korone

View this post on Instagram

¡Dios mío! 😢 El testimonio de un hombre sobre cómo le afectó físicamente ser contagiado por el #covid19 . . @thebearded_nurse Quería mostrarles a todos lo mal que puede ser sedado durante 6 semanas con un ventilador o intubado. Entre otras cosas, covid19 redujo mi capacidad pulmonar con neumonía. Durante 8 semanas he estado lejos de mi familia y amigos. Me fortalezco cada día y trabajo para aumentar mi capacidad pulmonar. Volveré a donde estaba esta vez de manera más saludable esta vez … tal vez incluso haga cardio 😱. # covid19 #caronavirus #recovery #godblessmynurses