Horoskop: U ljubavnoj ste vezi sa Jarcem – šta da očekujete?

Konsultujući stručnjake na polju astrologije kao i partnere Jarčeva, različitih horoskopskih znakova, može se primijetiti da mnogi dolaze do istog zaključka – Jarčevi su ambiciozni, odlučni i uvijek svoje zamisli sprovode do kraja.

Jarčevi predstavljaju dobre partnere za sve one koji teže stabilnosti u životu. Iako se za njih može misliti da su materijalisti, Jarčevi su zapravo vođeni mnogo dubljim potrebama koje se ogledaju u osiguravanju stabilnosti za sebe i one do kojih im je stalo. Oni su vrlo odani i privrženi onima koje vole, mada to ne znači da ne mogu da podnesu razdvojenost.

Za razliku od mnogih znakova, Jarčevi se ne zaljubljuju tako lako. A kada se to desi, obično su prvo uspostavili prijateljske odnose sa datom osobom, iz koje se kasnije rodila ljubav. Uz potencijalnu fizičku privlačnost, Jarčevi su spremni da preduzmi i prvi korak. Jarčevi su izbirljivi što se prijateljstava tiče, a još više ljubavnih veza. Ne streme ka tome da budu omiljeni u društvu, niti da budu okruženi gomilom ljudi koja im aplaudira.

Kako biste osvojili Jarca znajte da morate biti uporni. Dug je to i pomalo trnovit proces, jer Jarac voli da dovodi u pitanje sve oko sebe, pa čak i vaša i svoja osjećanja. Na ovaj način Jarčevi vas zapravo testiraju i provjeravaju koliko ste rješeni u svojoj namjeri. Jednom kada zavole, spremni su da vole do kraja života. Ne pada im teško da prihvate tuđe mane, jer su svjesni da imaju svojih.

Povjerenje je nešto čemu Jarčevi u velikoj mjeri pridaju pažnju. Jednom kada ih iznevjerite, gotovo da je nemoguće povratiti njihovo povjerenje. Pamtiće izdaju koliko god vremena prošlo, jer za njih je varanje ispod časti. Smatraju vrlo niskim takve postupke i visoko se uzdižu iznad njih. Jarac će vam uvijek prvo priznati da želi da raskine vezu, prije nego što će se upustiti u drugu ljubavnu aferu.

Budući da imaju vrlo realan pogled na život, Jarčevi su skloni pesimizmu. Ovo može teško da pada njihovim partnerima jer Jarčevi s vremena na vrijeme trebaju ohrabrenje. Na Jarca se uvijek možete osloniti i budite u potpunosti sigurni da vas neće iznevjeriti. Kada je ljubav u pitanju, odlučni su da se za nju bore do kraja, do posljednje kapi krvi, ako treba, prenosi “Ženski magazin“.

