Pravila ponašanja u taksiju u doba koronavirusa

Živite li u velikom gradu, u ovome trenutku vjerojatno niste previše skloni korištenju javnog prijevoza, zbog svih onih potencijalnih nositelja koronavirusa koji uđu u vaš ‘sveti’ dvometarski krug koji stručnjaci savjetuju u sklopu mjera fizičkog distanciranja.

Ako niste vozač i ako nemate bicikl, alternativa vam je prijevoz taksijem. Da biste rizik od zaraze smanjili na minimum, nekoliko je stvari na koje biste, po savjetu stručnjaka usred pandemije koronavirusa trebali obratiti pažnju.

Sjednite otraga

Američki zdravstveni dužnosnici putnicima savjetuju da uvijek sjednu otraga, dijagonalno u odnosu na vozača, da bi održali maksimalnu međusobnu udaljenost.

Nije dobra zamisao ni putovanje sa strancima u istome vozilu. Uber je, primjerice, prestao nuditi svoju cjenovno povoljniju uslugu dijeljenja vožnje taksijem te putnicima savjetuje da ljudi putuju sami ili samo s članovima vlastitog kućanstva.

Da bi distanca bila učinkovitija mnogi su vozači taksija u brojnim zemljama u svoja vozila instalirali pregrade od pleksiglasa, što je poznato svima koji su se vozili londonskim taksijem.

Ne razgovarajte s vozačem za vrijeme vožnje

Najveći evropski automobilski klub ADAC putnicima savjetuje da ne razgovaraju za vrijeme vožnje taksijem. “Ako je moguće, šutite za vrijeme vožnje i izbjegavajte žučne rasprave”, stoji u službenom naputku njemačkoga automobilskog kluba ADAC-a uz objašnjenje da bi takvo ponašanje moglo smanjiti rizik od širenja virusa kabinom automobila.

Nosite masku

Zdravstveni dužnosnici u brojnim zemljama pozivaju sve osobe da nose maske kad god su na javnim mjestima jer svako može biti nositelj ili širitelj virusa Sars-Cov-2, premda ne pokazuje vidljive simptome.

A što ako vozač ne nosi masku? S obzirom na to da postoji opasnost od toga da su i on ili ona zaraženi virusom, a to ne znaju, ispravno je zamoliti vozača da stavi masku. Pritom se savjetuje da to učinite na ljubazan način, kažu ADAC-ovi dužnosnici za sigurnost u prometu. Naime, vaš je taksist već pod velikim stresom jer svakodnevno obavlja visoko rizičan posao.

Plaćajte karticom ili uz pomoć pametnog telefona

Ako tu opciju niste aktivirali dosad, vrijeme je da provjerite možete li uslugu platiti beskontaktno karticom ili pametnim telefonom.

Prednost ove tehnologije je u tomu da morate samo prisloniti karticu ili pametni telefon uz terminal za plaćanje.

S obzirom na to da Svjetska zdravstvena organizacija i ostali zdravstveni dužnosnici u svijetu ukazuju na rizik (premda nizak) od zaraze korovirusom koji preživljava na predmetima poput kovanica i novčanica, beskontaktno plaćanje u ovim vremenima korisnije je nego ikada dosad.

Ako vaša bankovna kartica ne podržava beskontaktno plaćanje, postoji velika mogućnost da to možete ostvariti uz pomoć pametnog telefona, koji bi trebao imati NFC čip (Near Field Communication) koji pomaže u prijenosu podataka među dvama uređajima.

Ni vi ni vozač nećete morati dodirivati novčanice i kovanice, no ako vam ni ovakav način visokotehnološkog načina plaćanja nije opcija, razmislite o tomu da zaokružite svotu kako vam vozač ne bi morao vraćati ostatak.

Prije i poslije vožnje operite ruke

I na kraju savjet koji neprestano čujemo. Temeljito pranje ruku ili njihova dezinfekcija prije i poslije putovanja pomoći će vam da zaštitite i sebe vozača od moguće zaraze. Ako možete, sa sobom ponesite malu bočicu dezinfekcijskog sredstva, piše “Hina”.

