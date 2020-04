Matursko večer je otkazano pa je svoju kćerku iznenadio divnim gestom

Marli Odžers je mislila da neće ići na matursko večer. Ali potom je na vrhu stepenica u svom domu vidjela poruku svog oca. Poruka je stajala na haljini koju je planirala da nosi za matursko večer, prenosi “Noob“.

– Danas je matursko večer – glasilo je u poruci. “Jedan ples sa tatom? Da li hoćeš da ideš sa mnom?”

Sada viralni video-snimak prikazuje Marli u bijeloj haljini golih leđa kako pleše sa ocem u njihovom domu. “Uspomene koje ćemo njegovati”, napisala je Marlina sestra Natali na Facebooku. “Čak i usred haosa i ludila.”

