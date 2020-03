Kretanje planeta do kraja aprila 2020.: Na prelazu dva mjeseca najgore će biti Ovnovima, Vagama, Rakovima i Jarčevima; Ljubav koju donosi Venera u Biku ublažit će svu ovu nesreću

Mars je doduše izašao iz egzaktne konjunkcije s Plutonom, koja je donijela teške trenutke, no polako ali sigurno napreduje prema Saturnu. U egzaktnoj konjunkciji će biti od 31. marta do 2. aprila, kad možemo očekivati naročito težak period.

Mars, Saturn i Pluton najgori su astrološki malefici (zlotvori) i donose teške trenutke na globalnom planu, što se odražava i na teška unutrašnja, ali i spoljna, materijalna stanja ljudi. Koliko će ovakvo globalno nepovoljno kretanje planeta donijeti privatno lošega zavisi od natalne karte te osobe.

Generalno, najgore će biti ljudima koji imaju naglašene znakove Jarca, Raka, Vage i Ovna. Naglašeno znači da su ovo u horoskopu ili u podznaku ili imaju Mjesec ili stelijum planeta u tim znakovima, piše astrolog Irena Dumančić Baranja za “Astro portal“.

Nakon konjunkcije Marsa sa Saturnom slijedi kvadrat (nepovoljan aspekt) Marsa sa Uranom, koji će biti egzaktan od 5. do 10. aprila, a delovanje tog kvadrata osjetit će se do sredine aprila. Dakle, tek nakon sredine aprila Mars će prestati da pravi loš uticaj, ali ostaje i dalje težak uticaj Jupitera, Saturna i Plutona (do kraja 2020. godine).

Venera se nalazi u znaku Bika, u svom sretnom znaku kojim vlada. Ona ne čini nikakav loš aspekt, naprotiv u sljedećim danima do 10. aprila pravi trougao, najsretniji aspekt sa svim ovim gore opisanim lošim planetama (Jupiterom, Plutonom, Saturnom, Marsom).

Ljubav ublažava svu ovu nesreću, i to nije floskula, nego trenutna astrološka istina. U svakom trenutku, u svakoj osobi nađite ono što volite, šta vam se sviđa kod nje. Nemojte tražiti mane i netrpeljivosti, jer začas ćete pasti pod loš uticaj planeta. Držite se Venere, Afrodite – ljepote i ljubavi na ovom svijetu.

Venera je u Biku, koji se smatra znakom planete Zemlje. Volite i čuvajte ovu planetu koja nam je jedini dom. Volite i pomozite svim živim bićima na njoj – ljudima, životinjama, ekologiji. Na taj način past ćete u milost Venere i gotovo neoštećeni prebroditi ova teška vremena.

Venera će početkom aprila ući u Blizance i počet će da pravi najsretniji aspekt trigon s Marsom u Vodoliji (počet će da ga pravi još u Biku, ali kratko vrijeme, te većinu vremena u Blizancima). Mars i Venera kad se nađu u sretnom aspektu daju strast, zaljubljivanje, spajanje, eros, životnu silu suprotnu od tanatosa.

I Blizanci i Vodolija su znakovi vezani uz komunikaciju elektroničkim putem pa će doći do niza upoznavanja, komuniciranja, video poziva i, rekla bih, sek*sa putem interneta, mobilnih telefona i slično. Oni koji već imaju partnera, neka vode ljubav, pa neće biti nervoze, a Venera i Mars će ih obožavati i biti im skloni, te ih čuvati od svađa i tuge. Ovaj sretan aspekt traje čitav april.

Vodimo ljubav, ne zarazu. Ostanite kod kuće i upalite internet. Doći će vrijeme i za fizičke dodire, ali pustimo sad Blizance i Vodolije da uživaju u radostima tehnologije.

