Može li se zaraziti virusom preko cipela, plastične vrećice; treba li dezinficirati artikle kupljene u trgovini

Na društvenim se mrežama vode vrlo žive rasprave o tome putem čega se sve čovjek može zaraziti koronavirusom, iznose se valjani argumenti, ali još više potpune budalaštine i dezinformacije.

Tako u jednoj od poruka koja ovih dana kruži Facebookom i WhatsApp grupama stoji: “Dragi svi, evo šaljem vam obavijest jednog milanskog doktora koji preporučuje da nosite isključivo jedan par cipela kada izlazite, i po povratku ih NE unosite u kuću. Virus preživljava devet dana na asfaltu, zato su bila sva ona dezinficiranja koja su provodili Kinezi, a sada ih počinju primjenjivati na ulicama Milana i Zagreba. Molim vas uzmite u obzir preporuku.”

Naši, kao i stručnjaci niza evropskih zemalja, kategorički tvrde da je zaraza preko asfalta nemoguća.

Tačno je kako je nekoliko naučnih istraživanja objavljenih u eminentnim stručnim časopisima potvrdilo da COVID-19 na sobnoj temperaturi može određeno vrijeme živjeti izvan tijela na metalnim, plastičnim i staklenim površinama, no ne postoji ni jedan naučni dokaz da se on s tih predmeta prenio na čovjeka. Pogotovo ne s asfalta, i to preko cipela.

Španjolski medij za provjeravanje istinitosti iznesenih tvrdnji Maldita.es prenosi riječi Fernanda Simóa, direktora Koordinacijskog centra za izvanredno stanje španjolskog Ministarstva zdravlja, koji tvrdi da nije potrebno cipele ostavljati izvan kuće jer se preko njih ne može zaraziti.

Isto navodi i poznati virolog sa Sveučilišta u Milanu Fabrizio Pregliasco. On kaže kako je tačno da prljavština, stvarajući biofilm, djeluje kao zaštitna barijera virusima i bakterijama te da stvara idealno okruženje za viruse. Međutim, što se tiče cipela, drži kako je nemoguće da se zaraza na čovjeka proširi preko asfalta i potplata.

– Zaraziti se može samo tako da je neko na cesti kihnuo i da su kapljice pale na vaše cipele, a vi ih potom, rukama dirajući cipele pa lice prenijeli na nos ili usta. To je prilično nerealno. Puno je lakše da se takva situacija dogodi ako dohvatite držače u javnom prijevozu, podzemnim željeznicama, kvake na vratima ili dugmad u liftovima. Zbog toga je jako važno da održavate higijenu ruku i čistite prostorije, jer samo dobra higijena neutralizira viruse – objasnio je Pregliasco.

Predsjednik italijanskog instituta “Superiore di Sanità” Silvio Brusaferro kazao je kako je “mogućnost da se koronavirus prenese preko predmeta, uključujući upakiranu hranu, mogućnost koju ne možemo isključiti, ali je vrlo malo vjerojatna”.

Mnogi se pitaju i šta učiniti s predmetima koje kupuju u trgovinama? Moraju li ih sve dezinficirati? Zanima ih i mogu li se zaraziti preko plastične vrećice budući da je poznato da virus na plastici može živjeti i do sedam dana.

Stručnjaci odgovaraju kako do zaraze može doći samo u slučaju ako se neko zaražen koronavirusom izravno nakašljao na predmet koji kupujete ili na vrećicu u koju spremate stvari te ako ste potom taj predmet ili vrećicu dirali rukom, te onda tom istom rukom dodirivali nos ili usta.

Preporuka je, dakle, da ruke nakon odlaska u trgovinu ne približavate licu, odnosno da ih operete vodom i sapunom čim uđete u kuću, piše “Slobodna Dalmacija“.

