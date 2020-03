Bik, Vodolija i Škorpija ne mogu preko jezika da prevale “izvini”

Oni uvijek misle da su u pravu, a u rijetkim situacijama kada shvate da su pogriješili najviše se boje da će morati da se izvinu.

Kako piše “Your Tango”, a prenosi “Noizz“, ovi znakovi Zodijaka najteže kažu ‘oprosti’ drugima.

Bik

Bikovi slove za najtvrdoglavije, stoga zaista ne čudi što su oni na vrhu ovog popisa. Samo priznavanje činjenice da nije u pravu Biku izuzetno teško pada, a kada dođe vrijeme za izvinjenje, obliva ga hladan znoj.

Bikovi sebe vide kao vođe i vrlo moćne osobe, stoga smatraju da priznanje greške umanjuje njihov autoritet.

Vodolija

Za Vodolije izvinjenje takođe označava slabost jer smatraju da su u nju uvijek uključene emocije. Zato Vodolije u tim trenucima pronalaze razne načine da zaobiđu izvinjenje i stvari riješe na hladan način.

Škorpija

Škorpija smatraju da izvinjenje otkriva njihovu ranjivost, koju svim snagama pokušavaju da sakriju.

Kada im neko ukaže na to da griješe, Škorpija će to da shvati lično i najvjerojatnije će se naljutiti i smatrati da ta osoba kuje zavjeru protiv njih iako u gotovo svakom slučaju to nije istina.

