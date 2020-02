Veliki ljubavni horoskop za mart: Škorpije započinju vezu a jedan znak odustaće od OSVAJANJA SIMPATIJE

OVAN

Ako ste u vezi:

Početak marta donijeće vam prolazno zahlađenje u odnosima sa voljenom osobom. Nećete uspjeti da se uskladite oko zajedničkih ciljeva. Konjunkcija Venere sa Uranom 8. marta pokrenuće neočekivane promjene i motivisaće vas da u vašu emotivnu vezu unesete nešto novo, što će razbiti monotoniju. Vaš partner će vaše predloge prihvatiti sa oduševljenjem. Druga polovina marta vam donosi više romantičnih i intimnih trenutaka uz voljenu osobu. Pokazaćete svom partneru koliko ga volite i cijenite tako što ćete mu pokloniti nešto što za njega ima veliku vrijednost koja se ne mjeri novcem. Trigon Venere sa Plutonom će pojačati vaše strasti i unijeti dinamiku u vaš odnos, što će izuzetno prijati vašem partneru.

Ako ste slobodni:

U prvoj dekadi marta, zahvaljujući konjunkciji Venere sa Uranom, doći će do neplaniranog susreta sa osobom koja je atraktivnog izgleda, senzualne prirode, puna zanimljivih ideja i predloga. Izuzetno će vas privući, pokazaće otvoreno interesovanje da se emotivno zbližite i donijeće vam nova i dragocena iskustva u ljubavi. U trećoj dekadi marta ćete oboje biti zaljubljeni i započećete emotivnu vezu. Vaša veza će biti vrlo duboka, puna strasti, dinamike i iskrene ljubavi. Stariji Ovnovi će upoznati osobu koja će ih fizički privući i sa kojom će ući u intimne odnose koji će u početku biti neobavezni i povremeni. Pred kraj mjeseca ćete oboje početi razgovore o tome da napravite korak dalje i uđete u vezu.

BIK

Ako ste u vezi:

Bićete motivisani da ulažete više energije u vašu emotivnu vezu i nalazićete adekvatne načine da voljenu osobu motivišete da vam se pridruži u zajedničkim aktivnostima. Prijaće vam da zajedno odete na jedno vikend putovanje u mjesto koje oboje želite da posjetite ili negdje gdje možete da uživate u prirodnim ljepotama i posvetite sve vrijeme jedno drugom. U drugoj polovini marta konjunkcija Marsa koji vlada vašim poljem ljubavi sa Jupiterom, Plutonom i Saturnom pokrenuće nova dešavanja u vašoj emotivnoj vezi. U kom pravcu će se situacija razvijati zavisi od toga koliko odgovorno pristupite rješavanju osjetljivih stvari. Potrebne su vam kvalitetne promjene i neophodno je da postavite nove zajedničke ciljeve.

Ako ste slobodni:

Postavili ste visoke kriterijume i zbog toga vam je teško da upoznate osobu koja bi odgovarala vašim potrebama u ljubavi. Ne želite da gubite vrijeme na površne osobe slabog karaktera i nestabilnih emocija. Mada će vam djelovati da nećete naći srodnu dušu, u drugoj polovini marta upoznaćete osobu koja je jakog karaktera i koja će vam biti pravi izazov. Potrudićete se da je osvojite ali će se ona pokazati kao težak igrač. Bićete primorani da maksimalno dokazujete vaše kvalitete. Stariji Bikovi će pomisliti da će lako i nenaporno privući pažnju osobe koja im se dopada ali će ubrzo shvatiti da su je potcijenili. Kako budete pomislili da ste došli korak bliže emotivnom zbližavanju, vidjećete da niste stigli ni na pola puta.

BLIZANCI

Ako ste u vezi:

Sekstil Sunca sa Jupiterom koji vlada vašim poljem ljubavi donosi vam u prvoj polovini marta ostvarenje zajedničkih ciljeva koje ste ranije dogovorili sa voljenom osobom i u vezi kojih ste oboje uložili vrijeme i energiju. Osjećaćete se oboje zadovoljno i ispunjeno. Uspjećete da uvećate zajedničke finansije i jedno drugom ćete u svemu pružati podršku. Konjunkcija Marsa sa Jupiterom u trećoj dekadi marta motivisaće vas da unesete nešto kvalitetno novo u vašu emotivnu vezu. Dobro bi vam došle promjene u zajedničkom domu, kao što su adaptacije ili kupovina nečeg novog. Trigon Venere sa Jupiterom će vam krajem mjeseca doneti više intimnih trenutaka. Imaćete vremena samo za vas dvoje što će vas zbližiti.

Ako ste slobodni:

Susret sa osobom koja će vam pokloniti pažnju i sa kojom ćete se već pri prvom susretu dobro zabaviti ispuniće vas optimizmom i nadom da se između vas dvoje može dogoditi nešto više od slučajnog i prolaznog poznanstva. U početku druga strana neće ohrabrivati vaše nade ali će biti otvorena za zabavu i izlaske. U trećoj dekadi marta ući ćete u intimne odnose i ubrzo nakon toga, već do kraja mjeseca, pojaviće se i emocije. Započećete skladnu vezu koja može da bude duga . Stariji Blizanci će upoznati osobu koja će im odgovarati kao emotivni partner. Osjećanja će biti obostrana. Zaljubićete se, počećete da se viđate i do kraja mjeseca nećete moći jedno bez drugog. Ući ćete u vezu i bićete oboje srećni.

RAK

Ako ste u vezi:

Kvadrat Venere sa Saturnom na početku mjeseca prouzrokovaće emotivno zahlađenje između vas i voljene osobe. Nećete se slagati oko zajedničkih ciljeva koji su od primarne važnosti. Oko toga ćete imati različite stavove. U drugoj dekadi marta ćete uspjeti da riješite nesuglasice. Sekstil Sunca sa Jupiterom možete iskoristiti da odete na zajedničko putovanje. Druga polovina marta će vam biti dinamična na emotivnom polju. Vaš partner će prihvatiti predloge koje budete imali o adaptaciji zajedničkog doma, što će vam ispuniti zajedničko vreme. Osim što ćete uživati u zajedničkim aktivnostima, naći ćete dovoljno vremena da izlazite na mjesta koja oboje volite i gdje možete da se zabavite. To će vas ispuniti srećom.

Ako ste slobodni:

Početak marta doneće vam razočarenje jer ćete uvidjeti kako osoba koja vam se dopada ne obraća pažnju na vas. U pokušajima da priđete nekome ko vam bude djelovao privlačno, nailazićete na zid. Tek u drugoj polovini mjeseca upoznaćete osobu koja će vam prva prići i pokazati naklonost. Otkrićete da vas ta osoba privlači ali i da ima dosta različitosti između vas dvoje. Postaće vam izazov da budete bliski i prevaziđete prepreke. Uspjećete da se zbližite. Nešto stariji Rakovi će upoznati osobu koja će ih privući i u koju će se zaljubiti. Osjećanja će biti obostrana ali će prepreku predstavljati to što živite u različitim mjestima. Započećete emotivnu vezu na daljinu i tražiti načine da budete zajedno.

LAV

Ako ste u vezi:

Osjećaćete manje nezadovoljstvo u odnosu sa voljenom osobom. Nedostajaće vam emotivna toplina i imaćete potrebu za više nježnosti ali će vaš partner biti zaokupljen svojim poslovnim ciljevima. To će prouzrokovati prolazno zahlađenje. Do sredine mjeseca ćete uspjeti da se međusobno uskladite i imaćete više vremena za lijepe zajedničke trenutke. Druga polovina marta donijeće vam velike mogućnosti da ostvarite zajedničke planove i ciljeve koje ste ranije dogovorili sa voljenom osobom. Oboje ćete se angažovati da stvorite bolje uslove za zajednički život. Unijećete nova interesovanja i nove zajedničke aktivnosti u vašu vezu, što će vam donijeti stabilnost na duži rok. Uvećaćete i zajedničke finansije.

Ako ste slobodni:

Vaši pokušaji da privučete pažnju osobi koja vam se dopada završiće se neuspjehom. Prva polovina marta će vam zbog toga biti pomalo prazna, ispunjena razočaranjem ali će to biti kratkotrajno. Već oko sredine mjeseca ćete upoznati nekog ko će se pokazati prijemčivim na vaša udvaranja. U početku će to biti samo poneki zajednički izlazak i dobra zabava, da biste neočekivano postali bliski i započeli vezu. Povezaće vas zajednička interesovanja, slični ciljevi i slične potrebe u ljubavi. Nešto stariji Lavovi će se potruditi da osvoje osobu do koje im je stalo ali će uvidjeti da uzalud troše vrijeme. Vaša simpatija će se držati hladno i na rastojanju. Ignorisaće vas, što će vas razočarati, pa ćete se povući u sebe i odustati od osvajanja.

DJEVICA

Ako ste u vezi:

Konjunkcija Sunca sa Neptunom u vašem polju ljubavi u prvoj dekadi marta pojačaće vašu sklonost da idealizujete voljenu osobu. Ono što ne budete razjasnili između vas dvoje može da pokrene nesuglasice i komplikacija. Ako budete pružali više pažnje vašem partneru, biće vam jasno šta želi od vas. Bićete spremni da pružate osjećanja i nježnost. U drugoj polovini marta vašem partneru ćete pružati strastvenost, nježnost i romantiku, ali pazite da strasti ne postanu prejake. Izbjegavajte flertove i nekorektne postupke prema partneru, posebno izbjegavajte laži. Sekstil Venere sa Neptunom 23. marta, dovešće do zbližavanja i unijećete više harmonije u vašu vezu. Prijaće vam odlazak na zajedničko putovanje.

Ako ste slobodni:

Mart će vam biti prilično dinamičan na polju emocija i donijeće vam nekoliko prilika za ulazak u novu emotivnu vezu. Upoznaćete više od jedne osobe koje bi mogle da budu ozbiljni kandidati za novog partnera. Osjećaćete privlačnost prema svakom od potencijalnih partnera koji vam otvoreno pokaže interesovanje ali ćete već nakon nekoliko susreta primijetiti da se u mnogo čemu razlikujete. Tek krajem mjeseca će se izdvojiti neko ko će uspjeti da vas osvoji svojom spontanošću. Nešto starije Djevice će se suočavati sa sopstvenom sitničavošću i pasivnošću na polju emocija. Jedna osoba će uporno pokušavati da vam se emotivno približi. Mada ćete biti zainteresovani, ponašaćete se zahtjevno i hladno i obeshrabrićete je.

VAGA

Ako ste u vezi:

Osjećaćete potrebu da više pažnje posvetite praktičnim stvarima i u tu svrhu ćete se sa voljenom osobom dogovarati o preuređenju vašeg zajedničkog doma. Bićete složni oko toga. Provodićete kvalitetno zajedničko vrijeme i kombinovaćete izlaske i provod sa relaksacijom. Odlazićete sa vašim partnerom na sportske aktivnosti i šetnje u prirodu. Druga polovina marta će zahtijevati od oboje da se više posvetite porodičnim pitanjima, oko čega se nećete u svemu moći složiti i dogovoriti, pa su moguće i povremene nesuglasice. Kako ćete ipak imati dobar osjećaj za ono što bi vašeg partnera najviše činilo zadovoljnim, uspjećete da nađete rešenje za svaku prepreku. Ostvarićete jedan važan zajednički cilj.

Ako ste slobodni:

Tragaćete za osobom sa kojom biste mogli da započnete ozbiljnu vezu koja bi vodila u zajednički život jer vam je potreban neko na koga možete u svakom trenutku da se oslonite i dobijete podršku i iskrena, nježna osećanja. Uvidjećete da je teško da upoznate osobu koja je emotivne prirode. Uglavnom ćete nailaziti na one koji su praktični i iskreno zainteresovani za vezu sa vama ali su u isto vrijeme i hladne prirode ili suzdržani u ispoljavanju osjećanja. Starije Vage će upoznati osobu koja će ih privući stabilnim karakterom i počeće da se viđaju i bliže upoznaju. Između vas dvoje će se probuditi simpatija ali će vam trebati duže vrijeme da dođe do emotivne bliskosti. Privlačićete se fizički.

ŠKORPIJA

Ako ste u vezi:

Kvadrat Venere sa Saturnom na početku marta činiće vas povučenim i dovešće do prolaznog zahlađenja u odnosima sa voljenom osobom. Ulaskom Venere u znak Bika i vaše polje ljubavi, vaš odnos sa partnerom će se poboljšati. Unijećete nešto novo u vašu vezu, što će vas oboje izvesti iz monotonije i posvetićete se zajedničkim ciljevima, što će vas zbližiti. Venera će u drugoj polovini marta praviti skladne aspekte sa Neptunom, Jupiterom i Plutonom. Imaćete dobar osjećaj šta je vašem partneru potrebno kako bi vaša veza skladno funkcionisala i to ćete biti spremni da pružite. Pokazivaćete nježnost i iskrena osećanja. Vodićete razgovore o raznim temama i praviti zajedničke planove. Otići ćete na izlet u prirodu.

Ako ste slobodni:

Početkom marta ćete se osjećati usamljeno i nećete nalaziti ništa što bi vas oraspoložilo. Niko neće uspjeti da vam privuče pažnju jer niko neće imati dobar osjećaj za vaše potrebe u ljubavi. Druga polovina marta vam donosi poznanstvo sa osobom koja je optimističkog duha, puna energije, magnetski privlačna, sa kojom ćete doživjeti prijatne romantične trenutke i obostranu zaljubljenost. Počećete da izlazite zajedno i uvidećete da ne možete jedno bez drugog. Stariji Škorpioni će odlučiti da odustanu od osobe koja ignoriše njihove pokušaje da joj se približe. Upoznaćete nekoga ko će vas privući svojim šarmom i ko će biti spreman da sa vama dijeli sklonost ka sportu i avanturama. Započećete vezu.

STRIJELAC

Ako ste u vezi:

Komunikacija sa voljenom osobom će biti otežana u prvoj dekadi marta. Neki nesporazumi koje ste već imali će se ponoviti i bićete primorani da se oko nečega ponovo dogovarate sa partnerom. Uspjećete da ovog puta postignete dogovor tako da više ne bude nejasnoća, pa će i dalji nesporazumi biti izbegnuti. Imaćete više strpljenja da rješavate nejasnoće. Merkur će 16. marta ući u znak Riba gde je u izgonu, što će dovesti do otežane organizovanosti oko kućnih i porodičnih obaveza. Vaš partner i članovi vaše porodice će imati prigovore na vas jer će smatrati da im ne poklanjate dovoljno pažnje. Na sreću, imaćete ideje kako i oko čega je najviše potrebno da se angažujete, što će ih učiniti zadovoljnim.

Ako ste slobodni:

Osjećaćete potrebu da upoznate nekoga ko vas može razumjeti i sa kim možete provoditi zajedničko vrijeme u prijatnim razgovorima o raznim temama. Sredinom mjeseca ćete upoznati osobu koja je nemirne prirode i koja će vam otvoreno pokazati naklonost. Dopašće vam se način na koji vam ta osoba pristupa i zaljubićete se. Počećete da izlazite i često da se viđate. Vaša nova simpatija neće biti previše komunikativna ali će imati dobar osjećaj za vas, vaše potrebe i raspoloženja. Nešto stariji Strelci će upoznati osobu sa kojom će moći da dijele interesovanja i ubrzo će doći do obostrane privlačnosti. Provodićete zajedničko vrijeme u prijatnim razgovorima i aktivnostima. Do kraja mjeseca ćete biti u skladnoj vezi.

JARAC

Ako ste u vezi:

Pružiće vam se mogućnosti da poboljšate vaš odnos sa voljenom osobom tako što ćete pokazivati svoje emocije češće nego obično i bićete spremni da pružate više podrške i razumijevanja. Aktivno ćete raditi na ostvarenju zajedničkih planova i naći ćete način da svom partneru ispunite jednu veliku želju. Poradićete i na uljepšavanju zajedničkog prostora u domu. Druga polovina marta donijeće vam mogućnosti da češće putujete i odlazite na zajednička vikend putovanja. Očekuje vas zabava koju ćete oboje zajedno osmišljavati i u kojoj ćete uživati. Najviše će vas zanimati odlasci u prirodu, izlete, kao i u restorane gdje ćete moći da se opustite u intimnoj atmosferi. Pokazaćete voljenoj osobi koliko vam je stalo do nje.

Ako ste slobodni:

Prva dekada marta donijeće vam poznanstvo sa osobom koja je senzualne prirode, puna nesvakidašnjih i zanimljivih ideja, a koja će pokazati otvoreno zanimanje za vas. Otkrićete kako imate mnogo toga zajedničkog i da imate slične potrebe za zabavom. Ubrzo će da se pojave i obostrane emocije. Doći će do postepenog emotivnog zbližavanja. Kako ćete jedno drugo snažno fizički privlačiti, strasti će biti pojačane, pa pazite da to ne izmakne kontroli. Započećete skladnu vezu. Nešto stariji Jarčevi će ostaviti pozitivan utisak na osobu koja im se dopada i počeće češće da se viđaju sa njom. Druga strana će biti više zainteresovana za strastvenu avanturu nego za ulazak u vezu, ali vama to neće mnogo smetati.

VODOLIJA

Ako ste u vezi:

Konjunkcija Sunca sa Neptunom donijeće vam sklonost da idealizujete voljenu osobu i da zanemarujete nedostatke koji mogu da dovedu do tajni i nepovjerenja u vašem odnosu. Potrudite se da više vremena provodite zajedno i da izgradite bolji osjećaj za potrebe i raspoloženja vašeg partnera. Prijaće vam intimni trenuci i vrijeme koje ćete posvetiti jedno drugom. Sunce će 20. marta praviti sekstil sa Saturnom i ući će u znak Ovna. Ostvarićete jedan zajednički cilj i to će vam donijeti stabilnost u vezu, a bićete i u mogućnosti da uvećate zajedničke finansije. Provodićete vrijeme u prijatnim razgovorima gdje ćete planirati zajedničko vrijeme i akcije. Prijaće vam da odete na poneko kraće putovanje za vikend i lijepo se provedete.

Ako ste slobodni:

Očekuje vas dinamičan mjesec na polju emocija. Upoznaćete više osoba koje će vas privući ali ne u dovoljnoj mjeri da biste nekoga izdvojili i odlučili se da uđete u emotivnu vezu. Iskoristićete ono što možete da dobijete. Sa jednom osobom ćete otići na putovanje, sa drugom ćete imati odlično slaganje u intimnim odnosima ali ne i u ostalim stvarima koje su važne za skladnu vezu. U trećoj dekadi marta upoznaćete nekog ko će posjedovati dovoljno osobina koje vam odgovaraju za vezu. Nešto starije Vodolije će pažljivo pripremati teren za zavođenje osobe koja im se dopada. Saznaćete šta vašu simpatiju privlači i pružićete joj upravo ono što će je privući. Počećete da se viđate i ubrzo ćete postati emotivno i intimno bliski.

RIBE

Ako ste u vezi:

Merkur će se na početku marta retrogradno vratiti u znak Vodolije i vaše polje tajni što će ponovo načiniti aktuelnim neka pitanja o iskrenosti i povjerenju u odnosu sa partnerom koja su vam već ranije pravila smetnje i nesuglasice u vezi. Bilo bi poželjno da se ozbiljno potrudite ovog puta da to riješite. Izbjegavajte neiskrenost i skrivanje činjenica od partnera. Merkur koji vlada vašim polje ljubavi ući će 16. marta u vaš znak. Kako se tu nalazi u izgonu, vaš partner će početi u svemu da se više oslanja na vas, što u nekim trenucima može da vas optereti. Na sreću, to neće izazivati pretjerane nesuglasice. Potrudite se da nađete više vremena za druženje, zabavu i izlaske, kao i za intimne zajedničke trenutke.

Ako ste slobodni:

Početkom marta doći će do neočekivanog susreta sa osobom sa kojom ste nekada bili u slobodnoj vezi, a koja će vas ponovo privući. Neko koga ste smatrali prijateljem i s kim ste imali do sada površan prijateljski odnos i povremena viđanja, počeće da vas privlači fizički. Primijetićete da i bivši partner i prijatelj pokazuju interesovanje za vas i da su otvoreni za emotivno zbližavanje. Saznaćete kako je jedan od njih dvojice zauzet. Odlučićete sa za slobodnog. Nešto starije Ribe će postati vrlo bliske sa osobom sa kojom se često viđaju u jednom udruženju, a koja je u braku. Ta osoba će pokazati veliku naklonost prema vama i želju da budete u tajnoj vezi. Pokušaćete ali vam to ne garantuje uspjeh.

