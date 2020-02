Horoskop – Počnimo ljubav iz početka: Tranzitna Venera donosi romantične turbulencije

Do kraja februara ljubavne teme su toliko važne da nemamo strpljenja da dočekamo da se nešto pokrene u ovoj oblasti. Proljeće samo što nije pokucalo na naša vrata, a sa njim želimo da pokrenemo osjećaj leptirića u stomaku. Zbog Venere u Ovnu nama se žuri u ljubavi. Međutim, Venerini aspekti sa Plutonom i Saturnom usmjeravaju nas na još malo strpljenja. Potrebno je da se mi mijenjamo, tako što ćemo staviti fokus na prošle veze i zabilježiti šta to nije bilo ok. Primijetite šta vas je usporavalo i počnite sa sopstvenom promjenom pogleda na ljubav.

U nastavku teksta saznajte više o ljubavnim brzanjima zbog Venere u Ovnu i kako ona utiče na svaki horoskopski znak. Pročitajte šta ovi važni aspekti spremaju za svakog od nas.

Ovan je znak novog početka. On pokreće svježinu i drugačije situacije kod mnogih, bez obzira kakav nam je natal. U svakom horoskopu Ovan je smješten u određenoj životnoj oblasti i tu uvijek želimo da unosimo novine.

Počnimo ljubav iz početka, ovi stihovi opisuju doživljaj Venere u Ovnu. Zbog toga smo svi nestrpljivi, jer ne želimo da čekamo. Ali kada Saturn umiješa prste u ljubavne teme tada se ništa ne dešava preko noći. Situacije se odvijaju sporije i sa dosta takta. O da, mnogi su tokom ove sedmice sproveli taktiku kroz partnerske odnose. To malo zamara ovu Veneru u Ovnu jer kome je još potrebna strategija u odnosu, gdje sve treba da teče lagano.

Ovo je trenutak kada ste se spremili i poletno krenuli u susret željenim strastima, a odjednom vas zaustavlja odgovornost. Pokreću se razna pitanja – da li je sve dobro zamišljeno, da li smo nešto previdjeli. To je kao kada vas mudriji čovjek podseti da ste nešto zaboravili. U ljubavi nema zatrčavanja, nije dobro da idemo glavom kroz zid. Ukoliko poletite, bez brige, Saturn je tu da vam pokaže gdje ste pogrešno procijenili.

Sagledajte gdje se saplićete i posmatrajte šablone koje ponavljate. Većina uči na spostvenim greškama i ponavljamo ih više puta. Nema razloga za osuđivanje već primijetite koliko je to sve korisno. Sada je moguće uvidjeti iste postupke u svakom odnosu koji smo imali do sada.

Primijetite sve to što vas usporava, što vam ne dozvoljava da napredujete. Kada ste uočili model ponašanja, smislite kako to kod sebe da promijenite.

Aspekt Venere i Plutona daje mogućnost da realizujemo misli, pogrešne zaključke i odnose kojih se i dan danas sjećamo. Zbog toga je zanimljivo da ove sedmice obratite pažnju šta se dešava u ljubavi i da polako donesete odluku da mijenjate sebe. Lako je pisati o ovome, ali nije jednostavno shvatiti šta je to kod nas što nam stvara kočnice.

Pošto Venera formira izazovne aspekte prema Plutonu i Saturnu možemo osetiti fatalnu povezanost i zaljubljenost. Kao da je partner jedina osoba na svetu i da baš bez njega/nje ne možemo dalje. Ukoliko vam se aktivira bilo koja opsesivna misao razumite da idete pogrešnim smjerom.

U kakvoj god da se priči nalazite sada posvetite se svojim procesima. Ne krivite partnera jer emocije koje su kod nas aktivne imaju veze sa nama, a ne sa drugim ljudima.

Partneri su naše ogledalo. I ne samo partneri, svi ljudi koji su u našoj bliskoj okolini. Sve što nas nervira kod druge osobe – zapitajte se zašto vas baš to trigeruje.

Vrijeme je da otkrijemo jedan deo sebe. Samo tako i možete krenuti novim stazama u ljubavi, za šta imamo priliku od 5. marta. Zato sada razgovarajte sa sobom i fokusirajte se na sve što vas zaustavlja u procesu ljubavi.

Hrabro stavite tačku na ljubavna zaustavljanja. Spremite se za nove mogućnosti, piše “Mogu ja to sama“.

