Španska Voditeljica objavila ratnu sliku iz BiH: Da, to sam ja kao studentica

View this post on Instagram

Sí soy yo. Estudiante universitaria cumpliendo mi sueño de “reportera de guerra”. Dos veces fui a Bosnia… luego la vida me llevó por otros terrenos y me hizo correr otros riesgos😂😂😂😂.* * * #Estudiante #SoñabaConSerReportera #Ilusión #Bosnia #MisComienzos #Recuerdos #Ayer #AllíYEntonces #Compartiendo #Contigo #ColeccionaMomentos #SeguimosEnLaRed