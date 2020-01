Tri horoskopska znaka koja najčešće ostaju zaljubljena u bivše

Jedno istraživanje iz 2017. godine, objavljeno u časopisu The Journal of Positive Psychology, otkrilo je da čovjeku u prosjeku treba tri mjeseca da preboli bivšu ljubav. No neki ljudi, bez obzira na to koliko vremena je prošlo, ne mogu si pomoći te su i dalje zaljubljeni u bivše. Prema astrolozima, postoji razlog zašto je to tako.

Evo koji se horoskopski znakovi najteže mire s činjenicom da je nekim ljubavima mjesto u prošlosti:

Bik

Ovo je znak koji se teško prepušta osjećajima pa se zato teško i zaljubljuje, ali jednom kada se nađe u vrtlogu ljubavi, u potpunosti će mu se prepustiti. Bikovi su izuzetno romantični i imaju tendenciju da svoje partnere doživljavaju kao srodne duše. Vrlo su odani pa isto očekuju i od druge strane. Čak i kada dožive ljubavni brodolom, borit će se da prebrode probleme i poprave stvari.

Škorpion

Pripadnici ovog horoskopskog znaka ne ulažu svoje vrijeme i energiju u bilo koga. Potrebno im je dugo vremena da se zaljube iako su poprilično opsjednuti traženjem ljubavi. Vole idealizirati svoje ljubavne odnose pa nije čudno ako forsiraju ostajanje u kontaktu s bivšima, čak i onda kada nema opravdanog razloga za to.

Ribe

Njihovi osjećaji nikada u potpunosti ne nestaju. Oni na ljubav gledaju kroz ružičaste naočale i lako se prepuštaju maštanju te idealiziranju svega oko sebe. I onda kada dožive ljubavni krah, ribe će se truditi ostati prisutne u životu bivše ljubavi, a nerijetko ih i dalje “guše” romantičnim gestama ne shvaćajući da je njihova ljubav gotova, piše “Index“.

