Neudane žene bez djece “najsretnija su i najzdravija” populacijska podskupina?

Dobre vijesti za sve žene koje osjećaju pritisak prema ulasku u brak i/ili majčinstvo: Stručnjak tvrdi da si vjerojatno sretnija (i duže ćeš živjeti) upravo s ovakvim stanjem stvari.

Kao što je objavio The Guardian, profesor bihevioralnih nauka Paul Dolan tvrdi kako su najsretnija i najzdravija populacijska podskupina žene koje nisu udane i nemaju djecu.

Naime, tvrdnja ovog profesora izašla je u javnost nedugo nakon objave njegove knjige ‘Happy Ever After: Escaping the Myths of the Perfect Life’, u kojoj je proučavao različite tipove ljudi – solo, u braku, razvedene te udovice i udovce – kako bi usporedio razinu sreće.

Zanimljivo, za muškarce je vrijedilo obratno, odnosno oni imaju više prednosti od braka nego žene jer kao što je Dolan objasnio, ‘smire se’ nakon ulaska u brak.

“Manje riskirate, više zarađujete i živite malo duže”, rekao je i dodao: “Žene, s druge strane’ moraju s time živjeti i stoga umiru ranije nego one koje nisu u braku.”

“Ako ste muškarac, najvjerojatnije biste se trebali oženiti, ali ako ste žena – nemojte ni pokušavati”, dodao je profesor, piše “Žena“.

