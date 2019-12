Pozitivan, iskren i zabavan: Zašto je Strijelac najbolji znak Zodijaka

On je vatreni znak kao i Lav i Ovan, ali je on blažeg i toplijeg karaktera od njih i može lako da se prilagodi drugima. On je i muški znak. Nekoliko osobina koje ćemo navesti u nastavku su razlozi zbog kojih je Strelac bolji od drugih.Uvek je pozitivan

Njega je teško videti tužnog, a kad je tako, onda mora da postoji baš dobar razlog. Ipak, on lako nađe rešenje i nastavlja dalje sa osmehom na licu.

Voli da putuje

Njemu su putovanja hrana za dušu. Najviše od svih ovaj znak voli da putuje i ne prestaje da istražuje svet. Nikad mu nije dovoljno. Uvek se trudi da isplanira bar jedno putovanje godišnje ili makar uspe da poseti neki drugi grad.

Uvek je iskren

Strelac ne može da se suzdrži da ne kaže svoje mišljenje. Nekad može i da povredi druge ljude, ali njemu je to nebitno jer smatra da mora po svaku cenu da bude iskren. Ako želite da pitate nekog za savet, on je sigurno prava osoba za to jer će Vam reći kakvo je pravo stanje stvari.

Zabavan je

Šta god da se dešava, Strelac nađe nešto dobro u tome. Voli da se zabavlja i da zabavlja druge ljude. Nije mu teško da bude glavni u društvu, da bude neko ko zrači dobrom energijom, jer mu je bitno da su svi srećni oko njega. Uvek je tu za druge u teškim trenucima, pa smisli način kako da oraspoloži svakog. Izlasci, putovanja, slavlja – nikad nije isto bez njega, a sa njim je uvek zabavno.

Uvek stavlja probleme na drugo mesto

Iako svako ima probleme, osoba rođena u ovom znaku se pravi da ih nema. Strelac ne želi da svojim problemima opterećuje druge, a zato ima dosta ljudi rođenih u ovom znaku koji se bave javnim poslom – jer mogu probleme da stave sa strane.

Da li ste se prepoznali u tekstu, ako ste Strelac? Ukoliko imate neku blisku osobu rođenu u ovom znaku, prosledite joj tekst.

