Zašto tako lijepa, a sama?

Avaj, sve je mnogo gore. Sama sam, jer ne postoji razlog ‘da ne budem sama'… Pa, zamislite … nemam jaku potrebu ‘da imam momka’, a tim prije ni potrebu ‘da se udam’. I nije stvar u tome da sam ja neka fanatična feministkinja. Sve je sasvim suprotno – previše sam naivna, piše “Uspešna žena“.

Tako se desilo, ja vjerujem u ljubav i čiste odnose. I dok ta vjera bude živjela u meni, na manje ne pristajem. Možete mi satima držati predavanja na temu ‘muškarci – poligamska bića’. Možete me ubjeđivati da sam antika, staromodna, glupa i živim dječijom fantazijom. Ali, ja radije biram samoću, nego te gluposti u čokoladnom omotu, koje tako svesrdno pokušavate da mi gurnete.

Nikada neću shvatiti žene koje ne osjećaju potrebu za Muškarcem, već za ‘prisustvom muškarca'… ili očajnički pokušavaju da se udaju što prije, jer je ‘došlo vrijeme’.. A kakva, dođavola, može biti starost?!

Šalite se? …

Možda ja nešto ne shvatam u životu, ali po mom mišljenju, potreba za bliskošću, za intimnošću, za udajom, a posebno za djecom – je nešto što normalna žena može osjeti samo sa određenim muškarcem!!! A ne zato što se kod nje iznenada probudio instinkt ili je ‘došlo vrijeme’, i ona trči da traži muškarca. Što brže…

​A potom, iznenada se ispostavilo da to nije ono što je željela. Zbog toga – suze, plač i razvod. Ne, hvala, zadržite sve to za sebe. A ja imam drugačiji cilj, jer želim da – volim i budem voljena !! To je to, ni više ni manje. Želim da budem pored voljene osobe ne zbog toga što tako treba – već zato što je baš on taj koji mi je drag. I da bi mu od mene, prije svega, bila potrebna ja, a ne ono što ja mogu da ponudim. Želim da dovedem svoj odnos ne do svadbe, već do smrti…

Da budem vjerna djevojka i dostojna žena. Dijete, ne samo da ‘začnem’, već podarim voljenom muškarcu. I da budem dobra majka! Želim da izgradim svoju sudbinu bez gledanja okolo, i da živim po razumu i osjećanjima.

Društvo može da nameće šta god hoće. Ali, samo mi sami odlučujemo šta da radimo sa tim. I ja sam uvjerena da neko još misli isto tako. Ne znam koliko još puta mi predstoji da se opečem, prije nego što sretnem svoju sreću. Ali, ako je i ne sretnem – ostat ću iskrena prema sebi, neću se trošiti nepotrebno.

Jednostavno biću ‘Lijepa i sama'…

