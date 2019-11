Horoskop za vikend: Očekuje nas period ljubavi romantike i divnih pustolovina (do 4. novembra 2019.)

U petak Mjesec ulazi u Jarca, čineći nas usklađenima sa praktičnim stvarima, postavljanjem ciljeva i marljivim radom na njihovom ostvarivanju. Planeta ljubavi i lepote Venera ulazi u Strijelca i donosi mnogo laganiju atmosferu, optimizam i nadu u budućnost koja će doneti nešto fenomenalno.

Tako u novi mjesec ulazimo vrlo dobro raspoloženi jer nam Venera pomaže da budemo mnogo pozitivniji, kaže G. Scott. Mjesec u Jarcu u trigonu je sa Uranom u Biku, što omogućava da radimo uprkos haosu jer nas neće uspjeti nadvladati, a kako je i u se*stilu sa Suncem u Škorpiji, u dodiru smo i sa svojim emocijama i sa svojom “prozaičnom”, praktičnom stranom, u ravnoteži.

A kako je Mjesec u kvadratu sa Kironom u Ovnu, preduzimamo li nešto na ličnom planu, vrlo je malo vjerovatno da ćemo biti povrijeđeni. “Petak je prekrasan dan za ljubav i romantiku, svejedno jeste li sami ili u vezi”, ističe astrolog.

Oni u vezi sada je mogu dići na viši nivo, dok usamljeni imaju priliku upoznati nekoga ko će ih zainteresovati i fascinirati. Sa Venerom u Strijelcu spremni ste ponovo vjerovati u ljubav.

Mjesec je u subotu u konjunkciji sa Saturnom i Plutonom u Jarcu i taj trio poručuje: radite li dovoljno marljivo, možete ostvariti promjene u svom praktičnom životu. Budući da su u kvadratu s Marsom u Vagi, to govori da je moguće upletanje drugih ljudi ili kritikovanje vašeg ostvarenja ili vizije.

Mjesec je i u se*stilu sa Merkurom u Škorpiji – komunicirate sa puno osjećanja i stvari možete doživljavati vrlo emocionalno – te s Neptunom u Ribama, zbog čega ćete biti u svijetu mašte i nespremni prihvatiti dozu realnosti ako vam je ko servira.

Ali, dobro je to što u subotu svoje snove možete ostvariti i dosegnuti svoje ciljeve. Jedina zamka ovoga dana postoji ako ste u bilo kakvoj međuzavisnoj vezi jer bi vas to moglo spriječiti da ostvarite svoje ciljeve.

Ipak, zahvaljujući Mjesecu i Plutonu u Jarcu, bićete u stanju da primijetite da neki ljudi imaju mišljenje i želje vezane uz to što i kakvi biste po njima trebali da budete. Zato je važno da ostanete usredsređeni na svoje snove – jer ih upravo danas možete i ostvariti.

U nedjelju prijepodne Mjesec prelazi u Vodoliju. Venera u Strijelcu u trigonu je sa Kironom u Ovnu. Ne preporučuje se da vrludate kad su posrijedi ljubavni odnosi jer bi stvari mogle krenuti u pogrešnom smeru, upozorava G. Scott. Mjesec je u se*stilu s Kironom i Venerom, a u kvadratu sa Uranom u Biku.

U nedjelju pripazite da se ne uživite u ulogu mučenika radi višeg cilja i potpuno zavarate sami sebe o tome šta činite, upozorava astrolog. Mogli biste se uplesti u nešto iz čega se poslije dugo nećete moći izvući i potrajat će dok raščistite nered koji bi zbog toga mogao nastati. Zato nemojte smetnuti s uma da kao odgovor na osjećaj koji imate ne morate učiniti nešto drastično, ističe G. Scott.

Umjesto toga, ako možete, u nedjelju otputujte jer je to odličan dan za to, mogli biste doživjeti nešto posebno, pravu pustolovinu, upoznati zanimljive ljude. A najbolji način kanalisanja energije koja će vladati u nedjelju jeste usmjeriti je u ljubavni život jer to obećava mnogo zabave i uzvraćenih osjećanja. Takođe, nedjelja je još jedan odličan dan za upoznavanje ljudi. Ključne su riječi ovih dana: istraživanje i pustolovina, pa ljubav i romantika, piše “Sensa“.

