Najveći narcisi Zodijaka rangirani od 1 do 12

Ovo su najnarcisoidniji znakovi Zodijaka, rangirani od najviše do najmanje narcisoidnih.

1. Lav

Lavovi su toliko puni sebe da ih nije teško kategorizovati kao narcise. Oni iskreno vjeruju da se svijet okreće oko njih i da imaju pravo da rade sve šta hoće kako bi stvari zadržali takvim kakve jesu. Izgledaju vrlo samouvjereni, ali su tajno nesigurni baš kao sve narcisoidne osobe.

Često nekoga obasipaju pažnjom, poklonima, porukama i cvijećem, a onda kada se osoba “primi”, sva ta ljubav nestaje dok se ne počnu bojati da se objekat njihovog ljubavnog bombardovanja povlači, onda to sve rade ispočetka.

Lav će učiniti gotovo sve kako bi zadovoljio svoje želje i ne zanima ga ko će biti povređen u tom procesu. Ako pokušate da se udaljite od narcisoidnog Lava, on će se prikazati kao žrtva, kako bi privukao još više pažnje.

2. Škorpija

Škorpije kad su uravnotežene, nisu toliko narcisoidne, ali pazite ako su nedavno bile povrijeđene ili iznevjerene, tada postaju izuzetno fokusirane na osvetu. Kada je Škorpija u ratnom pohodu, ne zanima je ko će biti povrijeđen i šta mora da učini kako bi se osvetila.

Kad se radi o poravnavanju računa, Škorpija može biti hladana, proračunata i nasilna. Čini se da ne vidi koliko je pogrešno iskoristiti druge kako bi dobila ono što želi. Škorpije imaju talenat za potpuno blokiranje ljudi i njihovo brisanje iz svojih života.

3. Vodolija

Ako ste optužili Vodoliju za narcisoidnost, on će reći da ste pogriješili i da je samo nezavisan. Pa, oni mogu biti nezavisni do tačke u kojoj ne razmišljaju ni o čemu drugom osim o sopstvenim željama. Možda će htjeti da pomognu ljudima i zemlji, ali ne ako je u to uključeno previše osjećanja. Vodolije imaju sve osobine kao i sve narcisoidne osobe.

Oni će takođe iskoristiti ljude za sopstvene ciljeve, a ponekad je i njihov dobrotvorni rad samo način privlačenja pažnje i pratilaca. Oni vole tu vrstu pažnje. Ne očekuju da ih većina ljudi razumije, jer su bolji od većine. Vodolije misle da znaju sve bolje od vas i ako vas koriste za svoje ciljeve, onda bi trebalo da budete polaskani. Sve to ih čini jednim od najatraktivnijih narcisoidnih znakova Zodijaka.

4. Djevica

Djevica ima bar jednu narcisoidnu osobinu, što znači da je uvjerena da je uvijek najgenijalnija osoba u prostoriji. Djevice su pune sebe i imaju podatke koji će to i potvrditi, jer ništa ne vole više od istraživanja. Možda zato što su Djevice toliko pametne, vrlo su dobri lažovi i lažu kako bi dobili ono što žele, pogotovo ako žele pažnju.

Narcisi traže savršenstvo – oni žele savršenog partnera, savršenu kuću, savršen posao, a i isto tako i Djevice. Narcisi i Djevice mogu se ponašati na arogantan ili pretjeran način.

5. Ovan

Ovnovi su više nepromišljeni nego što su narcisoidni. Oni ne razmišljaju uvijek o drugima, često ne uzimaju u obzir čak ni voljenu osobu. Ovan učini ono što želi i ako je to i drugima u redu, to je super; ako ne, to nije njegova briga.

Ovan zna da mu nisu potrebni drugi ljudi da bi dobili potvrdu od njih – oni će to učiniti sami. Samo nemojte pokušati osporiti njegov superiorni status jer će vam objaviti rat.

6. Bik

Bikovi su tačno u sredini na ovoj listi. Mogu biti prilično saosjećajni prema drugima, ali i oni najviše brinu o sebi. Uostalom, oni obično puno vole sebe. Samo se ne hvale onoliko koliko i neki drugi znakovi.

Ipak, Bikovi i narcisi imaju neke zajedničke stvari. I jedni i drugi su obično zlostavljači koji uvijek žele da se stvari odvijaju onako kako su oni to zamislili i oboje imaju intenzivne probleme s bijesom. Oni su veliki manipulatori koji mogu biti plitki i materijalni.

7. Strijelac

Ako stanete na put Strijelcu u njegovoj namjeri da dobije ono što želi ili mu zasmetate na bilo koji način, zažalićete. Kad je riječ o tome šta je u njegovom umu, on ne umije da vidi stvari iz perspektive druge osobe.

Ne razumije zašto se neko ne bi ponašao na isti način kao i on pa kad koristi manipulacione taktike kako bi ljudi učinili ono što on želi od njih, ne vidi da je to pogrešno. Strijelac nije pakostan na način na koji to narcisi znaju da budu, već je samo nezreo i egoocentričan.

8. Rak

Rakovi mogu biti zahtjevni poput narcisa i znaju koristiti sve trikove pomoću kojih će dobiti pažnju, ali Rakovi su previše saosjećajni da bi bili pravi narcisi. Oni bi se zapravo osjećali loše kada bi nekoga iskoristili za sopstvene ciljeve.

Mogu biti zavisni od drugih, pesimistični i vrlo sumnjičavi, ali nisu arogantni, neemotivni ili neprijatni. Kada Rak postaje emotivno povrijeđen, može postati vrlo usmjeren na sebe i zaslijepljen osjećajem samosažaljenja.

9. Blizanci

Blizanci su previše raspršeni i neorganizovani da bi bili dobri narcisi. Pametni su, ali ne žele da iskorišćavaju druge za svoje potrebe. Oni mogu biti narcisoidni kada razgovaraju o sebi, to je svakako istina, ali čak i tada, oni ne žele da povrijede nikoga, već im se jednostavno sviđa zvuk sopstvenog glasa.

Blizanci su pametni i vrlo društveni, a to su korisne osobine ako ste narcis, ali su suštinski previše ljubazni i promišljeni da bi bili dobri narcisi.

10. Vaga

Vaga može biti vrlo nestalna i površna. Voli lipe stvari i lijepe ljude i iskoristiće svoj šarm kako bi došla do njih. Sve Vage uživaju u privlačenju pažnje i naravno očekuju poseban tretman, ali nisu hladne ni arogantne. Vage pokušavaju da izbjegnu sukobe i da rade stvari koje bi mogle da uzrokuju patnju drugih.

Vaga voli da govori o sebi i svojim dostignućima svima koji će slušati i preteriva​​će s tim stvarima ako oseti da onaj ko ga sluša nije dovoljno impresioniran. Nije bitno ako ste nešto učinili jednako dobro kao i ona, Vaga će vam reći da je to ona učinila to bolje.

11. Jarac

Jarac je previše pouzdan i savestan da bi bio ekstremno narcisoidan, ali to ne znači da nema nekih narcisoidnih osobina. Jarac može biti djelimično proračunat i hladan kada je u pitanju postizanje ličnog cilja.

Ako je Jarac bio narcisoidan, to vjerovatno ima veze s njegovim radom ili karijerom; manipulacija voljenom osobom nije mu opcija.

12. Ribe

Budući da su Ribe obično bespomoćne, one ne žele da budu narcisi. Imali bi previše problema s proračunima, hladnoćom i neosetljivosti, jer te osobine idu protiv svih njihovih ideala.

Ribe se prijatnije osjećaju kao sljedbenici nego kao vođe i vjerovatno nemaju potrebnu energiju da budu narcisi, piše “Atma“.

Loading..

loading...

Facebook komentari