Najljepša žena Jugoslavije: Život joj je bio kao bajka, a završio se tragedijom

O Nikicinoj ljepoti možda najbolje govori legenda po kojoj je riječ o ljepotici bisernog tena i zlatnih uvojaka. Iako je očarala mnoge, Nikicino srce je osvojio beogradski književnik i reditelj Vuk Vučo s kojim je dobila sina Đorđa. No, njihov brak je trajao samo pet godina, a Nikica je sudbonosno “DA” po drugi put izrekla čuvenom reditelju Zdravku Šotri s kojim je dobila sina Marka. Nikica je imala butik u Beogradu u koji su, priča se, mnogi svraćali samo da je vide. No, u jednom momentu joj se gubi trag. Pričalo se da se bori sa depresijom, te da redovno posjećuje psihijatrijske ustanove. Živjela je daleko od očiju javnosti sve do 2008. godine kada se ponovo našla na naslovnici svih novina. Razlog je to što je popila smrtonosnu dozu lijekova za spavanje. Imala je 61 godinu, piše “AZRA“.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Loading..

loading...

Facebook komentari