Stvari koje muškarci stalno rade ženama, a nikad ne bi trebali jer je ljigavo

One su se odmah bacile na posao i bile su veoma iskrene, piše “Index“.

“Kad pitaju živim li sama. Ako smo prijatelji ili se poznajemo već neko vrijeme, ok. Ali ako smo se tek sreli ili smo poznanici, to me isprepada.”

“Kad govore: ‘Da sam X godina mlađi…'”

“Otkad sam zatrudnjela nekoliko me muških prijatelja počelo zvati MI*F kao da je to prihvatljivo.”

“Kad te slijede uokolo i pokušavaju pričati s tobom iako si ih odbila već par puta.”

“Kad mi navečer kasno pošalju poruku i napišu mi da ‘odem spavati.'”

“Kad flertuju sa mnom u trenucima kad ne mogu otići, kao primjerice u taksiju. Jednom mi se taksist upucavao tokom čitave vožnje, bio je petak navečer. Ja sam pokušavala ne razgovarati s njim, a on mi je stalno govorio kako sam lijepa. U većini slučajeva kad navaljujete, a žena nije zainteresovana, samo nas isprepadate. To je grozno!”

“Imam veću tetovažu na ramenu i nekoliko puta mi se dogodilo da mi razni muškarci priđu i bez pitanja samo pomaknu naramenicu majice da je bolje vide.”

“Kad me onemoguće u kretanju u bilo kojem smislu. Stisnu me u kut, uhvate za ruku, blokiraju da odem…”

“Moja žena je imala šefa koji bi joj samo prišao s leđa i počeo masirati ramena. Ne.”

“Kad govore – slatka si kad si ljuta.”

“Kad me nagovaraju da poljubim svoju curu ispred njih da bih ‘dokazala’ da sam lez*ijka. Užas.”

“Kad trube, zvižde ili viču za mnom dok prolazim ulicom.”

“Kad mi kažu da se nasmijem.”

“Gej muškarci koji te hvataju pa kažu da je u redu jer su gej i nisu zainteresovani za žene. Makni ruke, kako god!”

“Kad šalju slike spolnog organa.”

